Sarto: "Vamos ver quem é nutella e come coxinha fazendo careta"

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Gardel Rolim, presidente da Câmara, cochicha com o prefeito Sarto na entrega do Frotinha de Messejana

Pré-candidato à reeleição em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) afirmou que irá "observar" quem é "raiz e nutella" na disputa pelo Paço Municipal. O comentário foi feito após ser questionado sobre o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão (PT), como possível adversário na disputa eleitoral.

"No tempo devido, nós vamos observar quem tem projeto para Fortaleza, o que é que se pensa, quem conhece Fortaleza, quem é raiz. Que tem gente raiz e gente nutella, que come uma coxinha fazendo careta, né?", disse em entrevista coletiva na entrega do novo Frotinha de Messejana.

Antes do comentário, o chefe do Executivo municipal alegou não "individualizar questões" e que, "no tempo aprazível pela lei eleitoral", deve "se manifestar sobre todos os projetos". Apesar disso, a resposta de Sarto fez referência a um vídeo que circulou nas redes sociais no segundo semestre de 2023 em que o deputado petista apareceu comendo um salgado, sem demonstrar muito apreço.

No domingo, 7, Leitão conquistou maioria na votação que elegeu delegados partidários que escolherão o candidato do PT para disputar as eleições de outubro. Ao todo, ele alcançou 59% dos votos válidos, saindo na frente dos cinco postulantes petistas, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, que conseguiu 29% do eleitorado. Os delegados escolhidos votarão em encontro no dia 21 de abril para sacramentar quem concorrerá à Prefeitura pelo PT.

O prefeito reforçou ainda não tratar de pautas político-partidárias por ora. Segundo ele, sua prioridade é "cuidar do fortalezense".

"A nossa agenda não comporta essa agenda política. A agenda política está sendo feita pelos dirigentes partidários. Evidentemente, quando chegar o prazo legal para a realização das convenções, a gente vai tratar disso na convenção, no tempo devido".

Sarto e Evandro Leitão eram colegas de PDT até o ano passado. O deputado deixou o partido e se filiou ao PT em dezembro, em meio a racha que vinha desde a eleição de 2022. Na ocasião, Evandro não apoiou o candidato pedetista a governador, Roberto Cláudio, e comemorou no palanque vitorioso de Elmano de Freitas (PT). A divisão prosseguiu ao longo de 2023, entre os que queriam apoiar o Governo do Estado e os defensores de o PDT ficar na oposição.

Evandro, aliás, sucedeu Sarto como presidente da Assembleia Legislativa.