Fortaleza das feiras: comércio, multidão e afeto

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-02-2024: Feira da Gentilândia com pouca movimentação de pessoas, mas algumas barracas ainda em funcionamento. (Foto: Samuel Setubal)

O que é uma feira? A pergunta parece simples, mas não é.

Se for o comércio em barracas, a da Beira-Mar precisa mudar de nome. Os feirantes, hoje, usam boxes — o arquiteto Fausto Nilo, um dos autores do desenho original da revitalização, critica a mudança. Ele deixou o projeto, em 2018, por divergências com a Prefeitura.

Tampouco pode-se definir pelos produtos. Isso exigiria determinar quais devem estar à venda, no mínimo, em uma feira. Na Parangaba há de animais vivos a videogames; na Gentilândia, restam apenas alguns vendedores de vegetais, temperos e carne.

Foto: Samuel Setubal Feira da Gentilândia é ponto de tradicional de vendas de produtos de hortifruti e orgânicos

Se o critério for o caráter popular, muitas das chamadas "feiras agroecológicas" ficariam de fora. Produtos orgânicos, de preço elevado, estão longe das possibilidades financeiras de grande parte das pessoas.

Existem diversos métodos para determinar o conceito. Todos excluíam um ou mais dos inúmeros comércios populares de Fortaleza — Mercados dos Peixes (da Beira-Mar, do Montese e da Barra do Ceará), Feira da Madrugada (que ocupa a rua, mas se mescla aos boxes dos galpões privados), Feiras de Pequenos Negócios (nos terminais de ônibus), as temáticas ou para públicos específicos (como a Auê Feira Criativa, a Feira Negra e a Feira Empreendedora LGBT), a Ceasa (onde muitos feirantes reabastecem seus estoques), feiras de agricultura familiar (nas quais o próprio vendedor cultivou o produto que oferece)...

O geógrafo Milton Santos, nos anos 1970, já estudava — com pesquisadores de diversos países — o tema. Como bom acadêmico, não parou de aprofundar o assunto até ter uma resposta que julgasse satisfatória. Resultado: a obra "O Espaço Dividido", de quase 400 páginas.

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Parque Adahil Barreto-100ª Edição da Feira Agroecológica

Ainda assim, Milton teve dificuldades em definir o que é uma feira. Mais fácil responder o que não é: estabelecimentos como super/hipermercados, redes atacadistas e shoppings, segundo ele, fazem parte de um "circuito de economia" diferente, mais formal. Bodegas ou vendas de bairro, ambulantes e camelôs, apesar de estarem no mesmo "circuito" que as feiras, podem existir fora delas.

Comparar os circuitos, porém, é importante. Isso permite entender a diferença dos ambientes.

Um é vibrante, convidativo, diverso. Em Fortaleza, apenas as feiras-livres — sem contar as de outros tipos e os mercados públicos — são quase 80, com mais de 3 mil vendedores em mais de 20 quilômetros de ruas.

O outro preza pela ordenação, padronização, produtos divididos por marcas, itens "gourmet". Há regras estritas, que definem até mesmo quem pode ou não frequentar estes locais.

Foto: FÁBIO LIMA Comércio ambulante na Catedral

Isso permite dizer que as feiras são uma forma de resistência. O comércio é apenas o ponto de partida, há muito mais: senso de comunidade, laços sociais, pertencimento, afetuosidade.

Deste modo, responder "o que é uma feira?" segue sendo complicado. Mas há uma maneira, embora não tão objetiva: vivenciando as feiras.

O objetivo dos próximos textos é trazer um pouco desta vivência. E, para encontrar a feira mais próxima, basta checar o mapa abaixo. O melhor de tudo: ela estará lá toda semana.

Mapas das feiras de Fortaleza