Fadados ao mínimo: Crise previdenciária eleva necessidade de educação financeira

Foto: Samuel Setubal Trabalhadores têm postergado momento da aposentadoria e apostado em previdência privada para receberem melhores rendimento após a saída do mercado de trabalho

Os dados são claros: O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) paga até um salário mínimo para dois a cada três beneficiários aposentados. E esse número de pessoas que ganham até o piso da Previdência está crescendo. Conforme a série histórica, o reajuste da aposentadoria não tem acompanhado a inflação oficial, contribuindo para o achatamento da renda da população mais velha que está saindo do mercado de trabalho e recebe acima do salário mínimo.

Já segundo a política de reajustes do Governo Lula, os aposentados e pensionistas que ganham o mínimo tiveram um reajuste de 6,97% em 2024. Esse resultado é equivalente ao acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2023 mais um ganho real equivalente ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2022. As demais aposentadorias foram reajustadas em apenas 3,71%. Outro detalhe importante: Quem se aposentou durante o ano de 2023 recebeu um reajuste ainda menor, porque o repasse ocorre de maneira proporcional.

O problema está no índice que é utilizado. O INPC dá grande peso aos produtos alimentícios e bebidas. Apesar de fazerem parte da cesta de consumo dos aposentados, não são os únicos. Em 2023, o INPC ficou abaixo da inflação oficial, que é calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e cujo resultado do ano passado foi de 4,62%. A diferença, portanto, entre reajuste das aposentadorias e a inflação oficial chega a quase 1 ponto percentual (p.p.).

Além da perda para a inflação, outra questão é que o piso das aposentadorias tem subido mais rápido do que os reajustes do miolo e do teto. Então, em algum tempo, a tendência é que mais beneficiários recebam o piso do INSS. Quem é afeito às análises de índices econômicos sabe que o INPC também é conhecido como a "inflação dos pobres", pelo peso que dá aos itens de alimentação e seu recorte de análise tem por "população-objetivo" as famílias que recebem entre um e cinco salários mínimos.

Atualmente, dos 39,3 milhões de beneficiários do INSS, mais de 26 milhões recebem até um salário mínimo, ou seja, 67% do total. Neste cenário, a advogada especialista em planejamento Previdenciário, Emanuela Diógenes avalia que é preciso que os trabalhadores estejam atentos não só para o tempo necessário para aposentadoria via INSS, mas, a depender do padrão de vida, para guardar recursos ou investir para maior conforto. Ela destaca que, como poucos se planejam, a aposentadoria é deixada para depois e a conta não fecha. Como a pirâmide etária está alterando, a situação tende a ficar mais crítica.

Emanuela ainda frisa que a digitalização dos pedidos de aposentadoria, que inicialmente veio para descomplicar o acesso, na verdade está atrapalhando. Ela conta que não são raros os casos de clientes que são prejudicados e acabam recebendo valores menores do que têm direito. "O recomendado é, com ajuda de um advogado, analisar qual seria a melhor estratégia de contribuição para alcançar as metas desejadas e isso é feito com um planejamento previdenciário", diz.