Mães modificam vidas para acompanhar filhos vítimas de acidente

Somente nos três primeiros meses de 2024, 294 crianças menores de 14 anos foram internadas no Instituto Doutor José Frota (IJF), vítimas de acidentes de trânsito. A maior parte dos pacientes pediátricos foi causada por acidentes com bicicletas (123) e motocicletas (86).

Junto das crianças, diversas são as mães que acompanham a luta dos filhos, muitas vezes sem rede de apoio. Com a súbita mudança de vida, elas deixam para trás empregos, compromissos sociais e até mesmo as próprias necessidades.

O setor pediátrico do IJF em muito se difere das outras áreas do hospital. Além da menor movimentação de pessoas e pacientes nos leitos, tem um ambiente adornado por desenhos coloridos. Apesar dos esforços para criar uma atmosfera acolhedora, ainda há uma sensação de melancolia presente, especialmente ao contemplar os pequenos e frágeis corpos nas camas.

Vanessa (este e os demais nomes são fictícios), recebe as visitas com um sorriso no rosto e um misto de cansaço e tristeza nos olhos. O filho, Nicolas, 11 anos, está internado desde o dia 6. “Ele tinha acabado de fechar o portão para ir brincar na rua, estava ainda na calçada de casa quando um carro veio e passou por cima dele. Ele foi arrastado, ficou todo embaixo do carro”, relata.

“O homem deu a ré e saiu de cima dele. Pegou meu filho, colocou de volta na calçada e fugiu do lugar. Foi tudo muito rápido. Ele (Nicolas) bateu no portão de casa pedindo socorro”, continua. Segundo Vanessa, diversas pessoas presenciaram a cena e informaram que o homem aparentava embriaguez, mas ninguém conseguiu detê-lo ou pegar informações que identificassem o infrator.

“O maior problema é a mão e o braço, que fraturou”, descreve Vanessa. Há mais de 10 dias internado, Nicolas aguarda na fila para ser operado.

Mãe solteira e única provedora do lar, ela perdeu o emprego de cozinheira por conta das faltas para acompanhar o filho. “Eu pago aluguel, não sei o que vai ser da gente quando sairmos daqui”.

A família mora em Fortaleza, em uma área descrita por Vanessa como perigosa. A mãe teme pela segurança da filha de 16 anos, que desde o incidente está sozinha em casa. “A cabeça fica em dois lugares, aqui preocupado com ele e em casa com a ela”.

A cumplicidade de Vanessa e de Nicolas

Durante a conversa, o sorriso da mãe se transformou em lágrimas. Com a voz embargada, em um tom mais baixo para que o filho ao nosso lado não ouvisse, Vanessa conta que ainda não havia tido a oportunidade de conversar com alguém sobre o ocorrido.

“O acidente não só mudou a saúde dele, mas a vida de toda nossa família. Não tem ninguém para vir aqui por mim. Há dias durmo numa cadeira e como mal. Só queria ir pra casa com ele”, diz.

Vanessa confessa que sente ressentimento por tudo que aconteceu. “No trânsito também somos responsáveis pelos outros. Em um acidente ele não vai morrer sozinho, mas pode estar levando um pedaço de nós", diz.



A omissão de socorro é um crime de trânsito, como frisa o diretor de educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), Jorge Trindade. “Muitos alegam não parar por temer pela própria segurança, achando que estão correndo riscos como o possível linchamento. Entretanto, quando alguém se depara com um acidente de trânsito, é obrigação parar para socorrer a vítima”, diz.



Nesse casos, o próprio motorista ou piloto deve permanecer no local do acidente e acionar o socorro através do 192, número do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A omissão de socorro no trânsito prevê detenção de seis meses a um ano, ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave.

No mesmo quarto de Vanessa e Nicolas estão Márcia e André, de apenas 5 anos. Enquanto mãe e filho estavam deitados na mesma cama, parcialmente abraçados e cobertos por uma manta, o menino brincava com um carrinho de brinquedo.

O ato lúdico, no entanto, faz contraste com o preocupante ferimento na perna do pequeno. O membro direito estava suspenso com o auxílio de uma estrutura metálica colocada na perna para curar um osso fraturado.

Sem tirar o filho do campo de visão, a mãe relata o acontecido. “Nós moramos em uma área rural de Ibiapina. A gente estava indo para casa de moto. Como o caminho é ruim, fui desviar de uma lama e acabou que a gente derrapou e caiu. A moto caiu em cima da minha perna e da dele. Eu só me arranhei, mas ele, como é mais frágil, quebrou o fêmur”, explica.

O acidente ocorreu em 2 de abril. No IJF, Pedro realizou uma cirurgia para a correção parcial da fratura e fixação das estruturas para alinhar o osso. Agora, ele espera por uma nova intervenção para a retirada dos metais.

Há 16 dias no hospital, a mãe explica que deixou o município sozinha com o filho. “Não tem ninguém pra vir trocar comigo. Ele também é muito pequeno e não posso sair daqui quase nunca, porque ele é muito agitado. Ele não pode ficar se mexendo e fico aqui para tomar conta”, diz.

Mãe e filho sozinhos em um leito: cena comum no IJF

Trabalhando como atendente, mas não em regime CLT, Márcia conta que fez um acordo com seu chefe e poderá voltar ao serviço assim que seu filho sair do hospital.

Introspectiva, a mãe agora explica viver uma montanha russa de emoções entre a culpa, o cansaço, a preocupação constante no filho e a saudade de casa. “Ficou de ensinamento. Tem que ter muito cuidado com moto, por que podemos prejudicar não somente nós”, conclui.

Pacientes menores de 0 a 14 anos atendidos no IJF (janeiro a março de 2024)

Bicicleta: 123



Pedestres: 63



Motocicletas: 86



Carro: 22



Perigos de transportar crianças em motos

O superintendente do Instituto José Frota (IJF), José Maria Sampaio, explica como lesões de trânsito podem ser extremamente graves em crianças.

“As lesões que um acidente de trânsito pode causar são inúmeras, podem ir de traumas cranioencefálicos a lesões em ossos ou a órgãos internos. As crianças, sendo pedestres ou passageiras, são ainda mais vulneráveis que os adultos e mais propícias a ter fraturas graves”, destaca.

Ele alerta aos pais sobre os perigos de transportar crianças sem equipamentos de proteção individual, como cintos em automóveis. O maior risco é o de trafegar com crianças em motocicletas. A prática, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é vetada para menores de 10 anos.

“O grande perigo disso é que não há como proteger uma criança em uma moto, principalmente quando ela não usa capacete. Em um acidente, ela voa entre os dois ou em cima do tanque e se fere gravemente”, diz o gestor do IJF.