A certeza do prato de comida

O salão do Centro União Beneficente dos Moradores da Granja Portugal começa a encher por volta das 11h30min. Mulheres, crianças e idosos são o público principal. Regina Maia, a vice-presidente da associação, se organiza para começar a entregar as quentinhas do programa Ceará Sem Fome, que já estão empilhadas em uma mesa. Quando entrega, anota em uma lista dos beneficiários o nome de quem já pegou o alimento.

"A quentinha é ótima, e ajuda muito, porque lá em casa às vezes a gente tem (comida), às vezes não tem", conta Marcela Fernandes de Araújo, 30, uma das inscritas na cozinha comunitária para receber a quentinha do Ceará Sem Fome. O filho e a mãe de Marcela também recebem a alimentação. Em casa, a comida ainda é dividida com a irmã. Nenhum dos adultos da casa tem um trabalho fixo.

No dia da visita do O POVO, o cardápio da marmita era carne moída, arroz, feijão, cuscuz e beterraba. Rosemary Alves Pereira, 54, também foi ao local recolher o almoço. "Graças a Deus tem essas quentinhas, se não fosse isso eu morria de fome. Não sou aposentada nem nada. Sábado e domingo eu fico triste porque não tem", relata. Ela tem a mobilidade reduzida e não trabalha.

Além da comida feita com insumos do programa, doações independentes que ainda chegam à associação são convertidas em sopa e em mais quentinhas para aqueles que não estão inscritos. "A gente complementa, porque chegam pessoas pedindo alimentos e a gente tem que ceder", afirma Regina.