Governo busca incluir mais gente no programa

Lia de Freitas, primeira-dama do Ceará e presidente do Comitê Intersetorial de Governança do Ceará Sem Fome, explica que muitas das regras do programa são necessárias para fins de prestação de contas a órgãos controladores e para organização de logística.

Em relação aos beneficiários sem documentação, Lia afirma que as unidades gestoras e cozinhas foram orientadas a cadastrar pessoas em vulnerabilidade sem documentos e encaminhar elas até um núcleo da Defensoria Pública do Estado para regularizar a situação. "Mas nós vamos fazer uma nova rodada de análises desses dados para a gente ver se tem de novo uma margem de pessoas que não têm documentos, para começar a providenciar", garante.

Sobre a quantidade de quentinhas, a primeira-dama explica que um dos principais pedidos que escuta das cozinhas é para aumentar o número de alimentações diárias. No entanto, ela argumenta que os espaços não têm muitas exigências de estrutura e, para não "desprestigiar quem está na ponta", o programa não faz diferenciação entre esses locais e cozinhas que teriam potencial para produzir mais alimentos. O horário do almoço foi padronizado também para melhorar a dinâmica de distribuição de insumos e fiscalização.

Conforme Lia, o programa também preza pela capilaridade das cozinhas. "Eu tenho uma comunidade de 5 mil pessoas, entre vários bairros e ruas, mas se colocar só uma cozinha para que todos se desloquem até aquele local, fica inviável. A ideia é que as pessoas fiquem mais próximas de suas casas", afirma. Os espaços também são considerados um ponto de possível aproximação entre o Estado e os beneficiários, com oferta de cursos profissionalizantes e cadastros em outros programas sociais.