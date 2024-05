Reta final para acertar as contas com o Leão

Foto: © Juca Varella/Agência Brasil Prazo para entrega do imposto de renda termina no dia 31

Faltam duas semanas para terminar o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024. Até a noite de ontem, mais de 628,4 mil cearenses já cumpriram com a sua obrigação, o que representa 64% do total esperado pela Receita Federal neste ano. Ou seja, ainda faltam 352,1 mil.

Quem ainda não a fez é bom se apressar, pois o prazo se encerra oficialmente no dia 31 de maio. A única exceção é para os moradores de municípios em estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, que tiveram o período estendido até 30 de agosto em razão da tragédia climática que assola o estado.

Dentre as novidades implementadas neste ano, está a atualização dos limites de obrigatoriedade para a entrega da declaração. O limite para rendimentos tributáveis subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90.

O teto para rendimentos isentos e não tributáveis passou de R$ 40 mil para R$ 200 mil. Ou seja, muitas pessoas com determinados tipos de ganhos de capital, como a venda de imóveis, lucros e dividendos recebidos, indenizações por rescisão de contrato de trabalho e outros tipos de receitas, não estarão obrigadas a realizar a declaração se estiverem dentro do limite estabelecido.

Confira dicas para entregar a declaração

O presidente da Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon), Daniel Côelho, explica que o primeiro passo para fazer a declaração é ir atrás das documentações, como o informe de rendimentos; comprovante de despesas que podem ser deduzidas como gastos com saúde e educação; além de informações sobre patrimônio e aplicações financeiras.

Ter esses documentos em mãos é importante até mesmo para quem opta por fazer a declaração pré-preenchida. Isso porque, apesar de o próprio sistema puxar automaticamente diversas informações que constam no banco de dados da Receita, é de responsabilidade do declarante conferir se todas estão corretas. "Todos os dados precisam ser validados pelo contribuinte", afirmou.

Daniel também orienta que, uma vez entregue a declaração, a pessoa acompanhe como está a evolução do que foi preenchido.

"É sempre bom consultar o sistema nos dias posteriores para ver se a declaração já está processada ou se apareceu alguma inconsistência. Muitas vezes a pessoa entrega a declaração no início do prazo esperando receber no primeiro lote, mas não faz esse acompanhamento. E se, por algum motivo, ela caiu na malha fina, só vai sair quando retificar. E quanto mais rápido ela fizer isso, melhor."

Em Fortaleza, nesta reta final do prazo para entrega da declaração, a própria Receita Federal está realizando um mutirão no período de 20 a 24 de maio para tirar dúvidas dos contribuintes. A operação Reta Final ocorre em um stand no Shopping Del Paseo, piso L2, das 10 às 17 horas.

Perfil das declarações

No Brasil, já foram entregues 26,1 milhões de declarações do Imposto de Renda. A expectativa é de que até o próximo dia 31 este número chegue a 43 milhões. Destas, 980,5 mil são no Ceará.

Dos cearenses que já entregaram a documentação, 73,1% têm direito à restituição. Outros 13,6% terão de pagar imposto e 13,2% não devem pagar e nem têm dinheiro a receber.

Conforme dados da Receita Federal, 43,5% das declarações entregues no Estado usaram a declaração pré-preenchida como base.

Além disso, 52,4% optaram pela declaração simplificada, que garante a dedução automática sem necessitar de comprovação de 20% do valor do Imposto a ser pago. Este modelo é mais indicado para quem geralmente possui apenas uma fonte de renda e não possui muitos gastos dedutíveis com saúde e educação, por exemplo.





Novidades do IRPF 2024:

A faixa de isenção do IRPF ficou em R$ 2.112. O valor não era atualizado desde 2015, quando havia sido fixado em R$ 1.903,98.

A isenção pode ser estendida para R$ 2.640 caso haja dedução automática de R$ 528 na fonte, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela referida na Lei.

Valores da parcela a deduzir em cada alíquota mudaram. A taxa de 7,5% desconta R$ 158,40; em 15%, R$ 370,40; em 22,5%, R$ 651,73; e em 27,5%, R$ 884,96.

O teto para rendimentos isentos e não tributáveis passou de R$40 mil para R$200 mil

Também subiu o limite das doações que foram efetuadas em 2023. Agora, os contribuintes podem deduzir até 7% para doações a projetos desportivos e para desportivos, enquanto as contribuições ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon) e ao Programa de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (Pronas) contam com um limite de 1%. Também é possível deduzir, até 6%, doações feitas ano passado em projetos que estimulem a cadeia produtiva de reciclagem.

Quem deve declarar o IRPF?

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023. O valor é um pouco maior do que o da declaração do IR do ano passado (R$ 28.559,70) por conta da ampliação da faixa de isenção desde maio do ano passado;

Contribuintes que receberam rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 200 mil no ano passado;

Quem obteve, em qualquer mês de 2023, ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma foi superior a R$ 40 mil, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto;

Quem teve isenção de imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido de aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias;

Quem teve, em 2023, receita bruta em valor superior a R$ 153.199,50 em atividade rural (contra R$ R$ 142.798,50 em 2022);

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2023, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil (contra R$ 300 mil em 2022);

Quem passou para a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2023;

Quem optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física;

Quem teve, em 31 de dezembro, a titularidade de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira

Prazo final para entrega do imposto de renda:

Os contribuintes têm até o dia 31 de maio para a declaração do IR. No entanto, para residentes em municípios do Rio Grande do Sul declarados em estado de calamidade pública, o prazo estende-se até 30 de agosto de 2024

Calendário de restituições

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 28 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 30 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

Quem tem prioridade na hora de receber a restituição

idosos acima de 80 anos;

idosos entre 60 e 79 anos;

contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

contribuintes que adotarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via Pix.

Como faz para receber a restituição por Pix?

Para receber via Pix, é preciso que a chave informada no momento da declaração seja o CPF do contribuinte. Ou seja, chaves Pix como e-mail ou telefone, por exemplo, não podem ser usados.

Passo a passo para declarar o IRPF

Para a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), o contribuinte deve acessar e preencher as informações no sistema da Receita Federal (https://www.gov.br/pt-br/servicos/declarar-meu-imposto-de-renda); pelo aplicativo Meu Imposto de Renda; ou por meio de um programa no computador disponibilizado pelo órgão.

Já a declaração pré-preenchida está disponível no mesmo sistema para contas gov.br em nível prata ou ouro. A modalidade evita erros ao facilitar o preenchimento com informações recebidas pela Receita Federal advindas de empresas, bancos, médicos, entre outros.

Como alcançar o nível prata ou ouro no gov.br para acessar a declaração pré-preenchida?

O sistema gov.br possui três categorias (bronze, prata e ouro) e que se diferenciam pelo grau de segurança no processo de validação dos dados, nos tipos de serviços públicos digitais disponíveis e nas transações digitais que poderão ser realizadas.

Apenas o cadastro no gov.br já garante o nível bronze, classificado como o mais básico. Mas para aumentar o nível para prata ou ouro é preciso acessar o sistema (www.gov.br), fazer login inserindo CPF e senha, depois vá na opção "Privacidade", na lateral esquerda, e selecione "Gerenciar lista de selos de confiabilidade".

Depois, clique no botão azul "Autorizar" no final da página, você será encaminhado para uma página que listará as confiabilidades que já tem, além de falar como pode conseguir as outras referentes aos níveis prata e ouro.

Quais documentos são necessários?

No geral, pode ser necessário apresentar a última declaração do imposto de renda e o recibo de entrega;

Documentos pessoais do titular, como título de eleitor, CPF e comprovante de endereço;

CPF dos dependentes e afins;

Informe de rendimentos fornecido por cada fonte pagadora;

Saldos e rendimentos de cada instituição bancária com conta corrente, aplicações financeiras e operações de empréstimo ou financiamento;

Outros documentos poderão ser solicitados em casos específicos.

MEI é obrigado a declarar?

Os rendimentos de pessoas físicas relacionados às atividades do Microempreendedor Individual (MEI) ou de empresas podem ter que ser obrigatoriamente declarados se forem classificados como tributáveis, por exemplo. A questão é se a pessoa por trás do MEI recebeu valores acima dos limites, assim, deverá apresentar declaração.

Como declarar carros, casas, investimentos e outros bens?

Carros, imóveis, investimentos e outros ativos entram na ficha de “Bens e Direitos”, na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF), onde o contribuinte deverá informar o código do referido bem, a descrição, a quantia paga e a data de aquisição, com especificidades em cada caso.

Quem recebeu o FGTS declara?

Segundo a RFB, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um rendimento isento.

Quem tem mais de 70 anos declara?

A idade não é um critério obrigatório, o que define a obrigação é se a pessoa, independentemente da idade, está ou não enquadrada nas regras da Receita Federal.

Qual é a multa para quem não entrega o IR no prazo?

Quem não entrega a declaração no prazo fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, calculada da seguinte forma:

Existindo imposto devido, multa de 1% ao mês-calendário ou fração de atraso, incidente sobre o imposto devido, ainda que integralmente pago, observados os valores mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto devido;

Se não tiver imposto devido, a multa é de R$ 165,74.

É preciso atualizar os valores dos bens?

Os bens devem ser declarados pelo seu valor de aquisição, sem correção monetária, a partir de 31 de dezembro de 1995.

Deduções legais ou desconto simplificado?

Os contribuintes podem escolher entre as despesas dedutíveis (deduções legais) ou desconto padrão simplificado. Caso este último seja escolhido, as despesas dedutíveis não poderão ser utilizadas.

Quais despesas entram na dedução?

As despesas dedutíveis incluem gastos com dependentes, saúde, educação, previdência, pensão alimentícia e livro-caixa; enquanto as deduções incentivadas, com valores que podem reduzir diretamente o imposto devido, como doações para fundos da criança, adolescente ou idoso. Os dados são da Receita Federal.

Quais doenças dão isenção?

De acordo com o Fisco, a isenção por “moléstia grave” alcança somente os rendimentos de aposentadoria, pensão, reforma e reserva remunerada, assim, continuam sendo tributados normalmente os rendimentos do trabalho. Confira lista de doenças consideradas graves para fins de isenção:

Tuberculose ativa;

Alienação mental;

Mal de Alzheimer (se comprovada alienação mental);

Esclerose múltipla;

Neoplasia maligna;

Cegueira (inclusive monocular);

Hanseníase;

Paralisia irreversível e incapacitante;

Cardiopatia grave;

Doença de Parkinson;

Espondiloartrose anquilosante;

Nefropatia grave;

Estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante);

Contaminação por radiação;

Síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids);

Hepatopatia grave;

Fibrose cística (mucoviscidose);

Síndrome da Talidomida.

Quais motivos levam à malha fina?

A omissão de rendimentos do titular e dos dependentes e as despesas médicas não confirmadas e não dedutíveis estão entre os principais motivos que levam os contribuintes a caírem na malha fina. Segundo o Fisco, a maior parte dos erros é devido ao preenchimento incorreto das informações.

Dá para corrigir a declaração após envio?

Sim, a correção pode ser feita por meio de uma declaração retificadora, a qual serve como substituta da declaração anterior. A RFB dá o prazo de cinco anos para corrigir erros de declaração, caso não tenha sido iniciado o procedimento fiscal. Se já tiver ocorrido a intimação ou notificação as diferenças apuradas poderão ser cobradas com multa e juros

Fonte: Receita Federal