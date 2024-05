Homicídios no Estado retrocederam a patamares de 2020

Samuel Elânio chegou à SSPDS em abril de 2021, sete meses após o também delegado federal Sandro Caron assumir a titularidade da secretaria. À época, Elânio era o secretário executivo da SSPDS, o segundo cargo dentro da hierarquia da pasta.



Quando o novo secretário assumiu a pasta, o Estado vinha de dois anos de redução no número de homicídios. Após os assassinatos subirem 78,95% de 2019 para 2020, os anos seguintes apresentaram redução de 18% e 10%, respectivamente, em 2021 e 2022. Em 2020, ocorreram 4.039 homicídios, enquanto, em 2022, ocorreram 2.970.



Até setembro, o ano de 2023 apresentava queda no número de homicídios no Estado — haviam sido registrados 2.124 assassinatos nos nove primeiros meses do ano, 5,09% a menos que os 2.238 crimes registrados no mesmo período de 2022.



No último trimestre de 2023, porém, ocorreram 846 homicídios, número 15,57% maior que nos três últimos meses de 2022. Com isso, o ano de 2023 terminou não com diminuição, mas com o exato mesmo número de assassinatos de 2022: 2.970.



O ano de 2024 começou pior. Nos quatro primeiros meses deste ano, foram registrados 1.139 homicídios, aumento de 20,27% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2023.