Morte de Marielle foi 23 dias após a queda de Roberto Sá

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil  MARIELLE Franco e Anderson Gomes foram assassinados na noite do dia 14 de março de 2018

Na edição de 19 de fevereiro de 2018, uma segunda-feira, o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro publicava a exoneração do delegado federal Roberto Sá do cargo de secretário da Segurança Pública fluminense. As Forças Armadas assumiram o comando da área, com a indicação do general Walter Braga Netto, do Exército, no papel de interventor federal. Duraria de fevereiro até dezembro daquele ano. Apenas 23 dias depois da queda forçada de Sá, em 14 de março, a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros em via pública.

Mesmo em uma data posterior à gestão de Sá, aquele era o contexto da ebulição política, econômica e social que o Rio atravessava - já não coube a ele tocar as investigações iniciais do acontecido. Tudo era parte do turbilhão: altos índices de violência e ações do crime organizado que não disfarçam sequência de homicídios, tráfico de armas em larga escala, arrastões, roubos, saques a supermercados na vizinhança de quartéis da Polícia Militar. Na sexta, 16, que antecedeu a saída do secretário, um decreto do então presidente da República, Michel Temer, anunciou oficialmente a intervenção na segurança.

Roberto Sá esteve titular da Segurança do Rio por 20 meses, entre outubro de 2016 e fevereiro de 2018. Era homem de confiança do delegado José Mariano Beltrame, ex-secretário por quase dez anos e seu antecessor, com quem atuou como subsecretário de Planejamento e Integração Operacional.

Entre 2013 e 2014, teria partido de Beltrame uma indicação do delegado Sá para assumir a Segurança Pública do Ceará, mas ele preferiu rejeitar naquele momento. Também recusou um convite para o Espírito Santo, onde acabou assumindo após sua exoneração do Rio.

Depois de migrar da PM, onde chegou a tenente-coronel, destacou-se como sub de Beltrame. Era do setor de inteligência, um delegado tido como tocador de projetos e administração de pessoal. Seu perfil é considerado estrategista, técnico, implantador de novos sistemas e programas da área de segurança. "Ele gosta de gestão", disse uma fonte do Rio, que acompanha a rotina policial local. (Cláudio Ribeiro)