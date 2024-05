Mudança do comando da pasta de Segurança Pública

Quando o governo Elmano assumiu, a gente vinha de uma queda gradual no número de homicídios. Até mesmo por causa disso, há uma manutenção na condução do cargo, haja vista que Samuel Elânio era o secretário-adjunto.

Mas é possível perceber que, neste um ano e cinco meses, os números da violência letal subiram e, além disso, há uma insatisfação crescente na tropa, por diversos motivos. A fala de que o número de homicídios seria "razoável" repercutiu muito mal, o que agravou a situação.

Desde a semana passada já havia rumores de que poderia haver alguma mudança e hoje a gente teve a confirmação disso. Tivemos um fim de semana com muitos ataques a PMs e isso causou ainda mais incômodos para o governo.

O novo secretário tem uma boa experiência à frente dessa pasta no Rio de Janeiro. Ele era da equipe do Beltrame, que foi um secretário com bastante destaque no Rio de Janeiro. Acredito que essa experiência possa ajudar o novo secretário a tentar diminuir os índices de criminalidade e, de alguma forma, reforçar a percepção de segurança da população.

Neste primeiro momento, Roberto Sá vai chegar e tomar ciência do que está ocorrendo, mas em algum momento certamente ele vai querer imprimir a própria marca. Então a gente fica no aguardo do que virá pela frente