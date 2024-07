Como está a corrida eleitoral nas capitais

Das nove capitais do Nordeste, apenas em São Luís, no Maranhão, não foi identificado apoio de Lula e Bolsonaro e nem pesquisa mais recente registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas demais cidades, este levantamento considerou pesquisas do Real Time Big Data, do Datafolha, do Atlas Intel e dos institutos Datavox, Paraná Pesquisas, Ranking Brasil Inteligência e Datamax.

Ao todo, O PT de Lula tem candidatura própria em seis capitais do Nordeste e apoia outras duas postulações. Já o PL de Bolsonaro tem cinco nomes disponíveis e um apoio em outro município.

Os candidatos de Lula lideram em duas capitais: Recife e Teresina. Já os de Bolsonaro estão na frente em Aracaju, Maceió e Salvador. Nas cidades onde não assumem o topo das intenções de voto, às postulações do petista ficam na frente nas cidades de João Pessoa e Natal. Enquanto as bolsonaristas despontam em Fortaleza, se comparadas às petistas.

O desenho das capitais nordestinas também impacta nas eleições que se sucedem: a de 2026, quando serão eleitos presidente da República, governadores, senadores e deputados. Apesar de serem disputas diferentes, o mapa que sairá das urnas no final de 2024 apontará as tendências para 2026.

"Caso as candidaturas alinhadas ao Bolsonaro consigam a maior parte de vitórias, isso vai fortalecer o grupo do Bolsonaro. O mesmo se o resultado for melhor para Lula. Por isso, interessa aos dois as eleições deste ano", explica o cientista político Cleyton Monte, do Lepem-UFC.

Antônio Fernandes, da UFPE, reforço o cenário. Segundo ele, a mobilização de apoiadores agora costura alianças futuras. "As eleições de 2026 também passam pelo pleito atual e tanto Lula como Bolsonaro possuem papel de destaque em seus partidos nessas costuras, buscando fortalecer as suas legendas". Apesar disso, ele lembra que o PT não tem nenhum prefeito de capital no Nordeste, enquanto o PL tem João Henrique Caldas, em Maceió.

Entre as capitais do Nordeste, a de Alagoas se destaca por ser única em que Bolsonaro venceu as eleições de 2022. Enquanto Recife é a cidade com o candidato, apoiado pelo petista, mais bem colocado entre todas as capitais. Na última pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 2 e 4 de julho, o atual prefeito João Campos (PSB), despontou com 75% das intenções de voto. (Thays Maria Salles)