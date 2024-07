líderes reagem assustados e indignados

Líderes mundiais reagiram com choque ao ferimento de Donald Trump em uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos em um comício eleitoral. Presidentes e primeiros-ministros se pronunciaram contra a violência política e expressaram seu apoio às pessoas afetadas pelo tiroteio do sábado.

Europa

O primeiro-Ministro britânico, Keir Starmer, disse que estava "horrorizado com as cenas chocantes" no comício." A violência política de qualquer forma não tem lugar em nossas sociedades", disse o premiê.

Referindo-se a "essas horas sombrias", o líder nacionalista da Hungria, Victor Orban, ofereceu seus "pensamentos e orações" a Trump.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, disse que estava "acompanhando com apreensão" as atualizações da Pensilvânia e desejou a Trump uma rápida recuperação.

Américas

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o atentado "deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política". O que vimos hoje é inaceitável".

O presidente da Argentina, Javier Milei, culpou a "esquerda internacional". "Com medo de perder nas urnas, recorrem ao terrorismo para impor agenda retrógrada e autoritária", disse.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, expressou sua "condenação incondicional" ao atentado.

Na Bolívia, o presidente Luis Arce disse que "apesar de nossas profundas diferenças ideológicas e políticas, a violência, venha de onde vier, deve ser sempre rejeitada por todos."

Ásia-Pacífico

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou estar "profundamente preocupado" pelo atentado contra Trump."Eu condeno veementemente o incidente. A violência não tem lugar em democracias", acrescentou.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, se manifestou contra ataques políticos, dizendo que "devemos nos manter firmes contra qualquer forma de violência que desafie a democracia.

Anthony Albanese, da Austrália, descreveu o tiroteio como "preocupante e perturbador", expressando seu alívio pelo fato de Trump estar seguro.

Oriente Médio

O Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que ele e sua esposa Sara "ficaram chocados"."Rezamos pela sua segurança e rápida recuperação", disse Netanyahu.