Rafael Ramos diz que apoio da torcida no Castelão serviu para "volta por cima" do Ceará na Série B

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Lateral-direito Rafael Ramos no jogo Amazonas x Ceará, na Arena da Amazônia, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024

O momento de recuperação vivido pelo Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro passa diretamente pelo torcedor. Quem garante é o lateral-direito Rafael Ramos, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.

Segundo o atleta, o apoio dos alvinegros nas vitórias contra Vila Nova-GO e Brusque-SC foi fundamental para uma mudança de mentalidade e, até mesmo, de postura do elenco de Porangabuçu. Se vencer o Sport-PE na Ilha do Retiro, no Recife (PE), o Ceará pode entrar no G-4 da Segundona, já que está a dois pontos do grupo do acesso. O duelo decisivo, portanto, não vai ter o empurrão da torcida in loco.

O defensor português de 29 anos pontua que, em casa, o Ceará tem uma “força a mais” que vem das arquibancadas. Para ele, o sentimento do torcedor é o mesmo do elenco e que o foco está em retribuir o carinho recebido, mostrando uma performance convincente em campo.

“Sabemos que em casa somos uma força muito grande, pela força que eles trazem fora do campo. Não é só pelo que produzimos em campo, porque nós, nos jogos fora, também tentamos produzir o que produzimos em casa e, às vezes, não dá tão certo. Isso tem a ver com a força do torcedor. E nota-se também quando perdemos o jogo, fica uma semana com o clima mais frio, que já não abraçam mais tanto a causa. Sentimos isso também. É bom saber que eles sentem o mesmo que nós, podem achar que não, mas sentimos exatamente o que eles sentem”, iniciou o lateral-direito.

“Foi muito importante, mesmo depois de duas derrotas (para Chapecoense e Coritiba), ter uma casa quase cheia contra o Vila Nova. Eles podem não dar conta do que fizeram, mas eles mudaram a nossa maneira de jogar, de pensar e ajudou bastante, porque era um momento decisivo da temporada e precisávamos dar a volta (por cima) rapidamente. Era um jogo decisivo, contra um adversário, que, se não vencêssemos, talvez o acesso ficaria impossível. O que eles fazem, nós tentamos retribuir em campo, seja em casa ou fora”, finalizou.

Restando nove rodadas para o encerramento da Série B, o Ceará entrou em clima de final e, pela frente, tem um clássico regional. Diante do Sport, o pensamento e o foco do elenco, de acordo com Rafael Ramos, tem que ser de conquistar os três pontos.

“É uma final. Se fosse playoff, essa seria a final. É um rival regional. Tem tudo para ser um grande jogo. Estamos acostumados, jogamos as finais contra o Fortaleza no início do ano, enfrentamos o Sport na Copa do Nordeste. Sabemos a mentalidade que temos que levar. Não será fácil, é uma equipe muito boa, que está lá em cima. Vamos jogar fora, com um técnico português que chegou recentemente. Já o enfrentei em Portugal. Será complicado. Só podemos querer ganhar, não tem outra escolha”, disse, citando Pepa, ex-Cruzeiro, que assumiu o Leão da Ilha em setembro.