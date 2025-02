Os malabarismos para diminuir o peso dos impostos na composição de preços de produtos

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de sanção do Projeto de Lei Complementar nº 68/2024 de regulamentação da Reforma Tributária

Conhecido por um sistema tributário complexo e, por vezes, apelidado de "manicômio", o Brasil parece trilhar novos caminhos com a reforma tributária.

No contexto do chamado "custo Brasil", a carga tributária ocupa o segundo lugar entre os fatores que mais oneram as empresas. Um estudo do Movimento Brasil Competitivo, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), revelou que os setores econômicos gastam até R$ 310 bilhões a mais para cumprir obrigações fiscais em comparação com a média dos países da OCDE.

Esses gastos incluem práticas de planejamento tributário, ou seja, estratégias para reduzir o impacto dos impostos na composição de preços de bens e serviços.

Em 2023, os custos extras às corporações chegaram ao montante global de R$ 1,7 trilhão. Ou seja, R$ 1 de cada R$ 5 do custo Brasil é decorrente do sistema tributário.

Por isso, não é raro observar marcas reformulando produtos ou embalagens para reduzir tributos. "Malabarismos" baseados na reclassificação fiscal são utilizados estrategicamente para buscar alívios fiscais.

Presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil Secção Ceará (OAB-CE), Hamilton Sobreira explica que modificações que parecem simples ao olhar do consumidor podem representar um alívio importante às empresas em relação aos impostos devidos.

Brechas existentes na legislação resultam em reclassificações, como o "bombom de chocolate" que vira "wafer" ou então um "sorvete" se torna "sobremesa" para fins de tributação. "Esses ajustes podem alterar a tributação sem ferir a legislação", diz.

"Outro exemplo: imagine empresas que vendem combos de sanduíche, refrigerante e batata frita. Muitas vezes, o preço do refrigerante vendido sozinho é quase o mesmo que o do combo inteiro. Isso acontece porque um dos itens do combo já recolheu tributação no início da cadeia produtiva, na substituição tributária. Assim, o preço desse item sobe, e os outros, que têm tributação final, podem ter preços reduzidos. Dessa forma, há uma vantagem tributária, mas dentro da legalidade", continua.

A sanção da reforma tributária, no dia 16 de janeiro, foi tida como uma conquista histórica ao revisar os impostos sobre o consumo. A criação de três novos tributos – a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e o Imposto Seletivo (IS) – busca unificar e modernizar o sistema.

O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, reforça o objetivo: “Tínhamos um sistema extremamente ineficiente e injusto. A reforma é um passo fundamental para mudar essa realidade”.

No entanto, especialistas ainda questionam o alcance das mudanças. Juracy Soares, diretor-executivo da Associação dos Auditores Fiscais da Administração Fazendária do Estado do Ceará (Auditece), destaca que as alterações feitas durante as discussões abriram espaço para possíveis distorções.

No início do debate da reforma tributária, o modelo proposto era o de alíquota única, ou "alíquota flat". Mas, com as alterações feitas pelos parlamentares, há abertura para novos "malabarismos".

“O modelo inicial de alíquota única resolveria boa parte dessas questões. No entanto, com a introdução de alíquotas diferenciadas, como reduzidas para produtos ligados à saúde ou educação, aumentam as chances de empresas tentarem enquadrar seus produtos nessas categorias para obter vantagens tributárias”, avalia.

Apesar das ressalvas, Juracy avalia que a unificação das definições de bens e serviços é um avanço significativo, reduzindo litígios sobre o enquadramento fiscal e trazendo maior clareza ao sistema.

Mudança de embalagem de marca de biscoitos por impacto dos insumos

Alterações feitas na embalagem de um biscoito geraram polêmica. A estratégia, no entanto, vai além do planejamento tributário. A inflação também entra nessa equação, representando mais um fator para mudanças na definição e nos ingredientes de um produto.

André Rochadel, chef de cozinha com passagem no programa MasterChef Profissionais 2018, postou em sua conta que se deparou no supermercado com o "mesmo" produto, mas com descrições diferentes.

"Mesmo" produto, mesmíssimo preço, lado a lado, embalagem quase idêntica. Um "ao leite", com uma cobertura gororoba "sabor chocolate ao leite", uma nova receita. Outro "chocolate ao leite" com uma barrinha de chocolate por cima."

O produto, da marca Bauducco, passou por um ajuste na receita "para equilibrar qualidade e acessibilidade", diz a empresa. "Em um contexto de pressão inflacionária, especialmente nos custos do cacau, a Pandurata Alimentos reforça sua responsabilidade de garantir o acesso ao seu portfólio", disse ao O POVO em nota.

Desde meados de 2024, a escassez de cacau elevou os custos da matéria-prima para a indústria e pressionou os preços no mercado de chocolate. O cacau foi a commodity agrícola que mais valorizou em 2024 e o preço final teve pico de 191%.

Segundo a Pandurata Alimentos, um estudo encomendado pela marca mostrou que, considerando as métricas avaliadas, a receita "atingiu 99% de performance" em relação à receita original.

"A empresa ressalta que a alteração foi devidamente comunicada nas embalagens, conforme previsto pela legislação, e segue empenhada em oferecer a melhor experiência aos consumidores".

Como fica o direito do consumidor

Até que ponto as reclassificações fiscais podem alterar produtos e embalagens antes de chegarem ao consumidor final é uma questão importante. Os casos mais emblemáticos de alterações de definições já permeiam o imaginário do consumidor brasileiro. O "sorvete" que se transforma em "sobremesa láctea" do dia para a noite é só um exemplo.

Mas, segundo o presidente da Associação Cearense de Defesa do Consumidor (Acedecon), Thiago Fujita, alguns limites precisam ser respeitados pelas marcas. Thiago usa como exemplo os casos de mudanças na descrição dos produtos nos rótulos e embalagens. Com a finalidade de reduzir a cobrança de impostos, a marca opta por alterar informações. Mas, da perspectiva legal, o ponto principal a ser avaliado é que o consumidor seja devidamente informado sobre o que está consumindo.

"Por exemplo, a diferença entre biscoito com chocolate ao leite e biscoito com barra, sabor chocolate ao leite não impacta diretamente o consumidor, desde que essa mudança não gere uma diferenciação no preço do produto. Qualquer aumento de preço deve ser justo e devidamente justificado ao consumidor."

Ainda segundo o presidente da Acedecon, o Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que trata de práticas abusivas, estabelece que alterações de nome, sem impacto no preço ou prejuízo ao consumidor, não configuram irregularidade. "No entanto, é importante esclarecer que, caso haja um aumento de tributos para determinado item alimentício, isso pode sim levar a um aumento no preço, pois implica diretamente no aumento dos custos para o produtor", pontua.

Planejamento fiscal difere de sonegação e consumidor precisa se atentar

A aprovação e sanção da primeira fase da reforma tributária deve promover uma grande revisão na área tributária do País e impactar todos os setores. Para as organizações que já realizam planejamento tributário, o tema já é debatido.

O diretor executivo da Confirp Contabilidade, Richard Domingos, o início de todos os anos é momento de organizar as finanças e fazer a opção do regime tributário. E, com a reforma, espera-se que as empresas tenham um ambiente mais previsível e eficiente para suas operações.

Ainda assim, "mesmo com a aprovação do tema com significativas mudanças, ainda teremos um período de adequação do sistema tributário, e para o próximo ano praticamente nada muda".

Com isso, as empresas não devem esperar impactos imediatos em suas obrigações fiscais para o próximo ano. Contudo, o diretor tributário alerta que, além da questão da reforma, o ano de 2024 trouxe muitas novidades no campo tributário, o que exige que as empresas tenham um cuidado extra em relação ao planejamento.

"É importante lembrar que a decisão tributária tomada neste ano, ou até o início de 2025, acompanhará a empresa durante todo o ano, não se tratando de algo simples que possa ser revisto facilmente", complementa Domingos.

Assim, as empresas devem estar preparadas para enfrentar um cenário tributário que exige atenção e estratégias bem definidas.

Seja para o caso de optantes do Simples Nacional, ou para as organizações que preferem os regimes de Lucro presumido e Lucro real, é bom se antecipar para evitar erros.

Na avaliação de Richard, cada caso deve ser considerado individualmente, pois não existe um modelo único para o planejamento tributário.

"De forma simplificada, num planejamento tributário se faz a análise e aplicação de um conjunto de ações, referentes aos negócios, atos jurídicos ou situações materiais que representam numa carga tributária menor e, portanto, resultado econômico maior, normalmente aplicada por pessoa jurídica, visando reduzir a carga tributária", explica.

O especialista ainda alerta que o contribuinte faça esse planejamento com um profissional do Direito Tributário ou de Contabilidade, para não incorrer no risco de cometer qualquer evasão ilícita, a sonegação fiscal.

