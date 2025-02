Crescimento em torno da ferrovia demanda ação contra a favelização

Foto: AURÉLIO ALVES QUIXERAMOBIM vista de cima. A cidade será modificada após as obras do porto seco e da Transnordestina

Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, é um canteiro de obras que se transforma, já com a execução de explosões (veja vídeo mais abaixo), especialmente desde o anúncio do investimento de um complexo logístico-industrial de mais de R$ 600 milhões, que deverá ser um dos três portos secos "O termo refere-se a uma instalação localizada fora das zonas marítimas e sob a supervisão da Receita Federal e sua função principal é atuar como um terminal de movimentação e armazenagem de mercadorias, conectado diretamente aos portos marítimos por rodovias ou ferrovias" projetados para o Ceará ao longo da Transnordestina.

A expectativa é de que a passagem da ferrovia pela cidade, localizada a 212 km de Fortaleza, proporcione desenvolvimento econômico e crescimento populacional. E este último ponto se tornou uma preocupação.

Foto: AURÉLIO ALVES Área do porto seco será mais que o dobro do tamanho da zona urbana de Quixeramobim

A infraestrutura logística pensada pela empresa Value Global para movimentar cargas e negócios em Quixeramobim, a partir do desenvolvimento dos trilhos, envolve construir uma verdadeira "cidade" industrial, de mais de 360 hectares (504 campos de futebol). Para dar uma noção, a zona urbana do município tem aproximadamente 150 hectares (210 campos de futebol).

O município reforma sua entrada principal com uma duplicação do acesso, pensa em construir uma nova rodovia para o porto seco e até um bondinho foi mencionado nos planos.

Foto: Reprodução/Value Global Reprodução do projeto da Value Global para o porto seco

O POVO participou, com exclusividade, da visita do CEO da Value Global, Ricardo Azevedo, e da comitiva do investidor, em janeiro de 2025, ao terreno onde será construído o polo multimodal.

O local fica a quase 15 km do centro de Quixeramobim e, em outras oportunidades, o executivo já havia mencionado que a construção geraria uma questão: a urbanização do entorno e a necessidade de produzir um plano diretor com essa finalidade.

Foto: AURÉLIO ALVES Foto aérea da entrada de Quixeramobim, com visualização até do açude construído no leito do Rio Quixeramobim, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Banabuiú

Em resposta à demanda, iniciou-se um movimento coordenado para evitar a preocupação com uma futura "favelização" do entorno do porto seco. A Prefeitura de Quixeramobim contratou o arquiteto Fausto Nilo para desenvolver um "masterplan" para atualizar o plano diretor do município.

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Planejamento do Estado (Seplag), quer ir além e propõe um estudo multidimensional com mapeamento geoespacial.

Alexandre Cialdini, titular da Seplag, diz que os planos incluem a realização de um mapeamento de impactos econômicos, ambientais e sociais. A ideia é que o estudo seja replicado para um futuro porto seco em uma região mais ao Sul do Estado, que seria em Iguatu, segundo o secretário.

"Nosso objetivo é realizar uma análise de economia espacial e geoespacial, avaliando os efeitos não apenas em Quixeramobim, mas em toda a região circunvizinha. Estive em diálogo com o prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), para discutir modelos comparativos com as especificidades de cada localidade. O que construiremos aqui em Quixeramobim servirá de referência para Iguatu", explica.

Foto: AURÉLIO ALVES Secretário do Planejamento, Alexandre Cialdini, destaca plano do Governo do Estado de replicar masterplan de Quixeramobim de evitar urbanização desordenada

Cialdini exalta ainda a participação de Fausto Nilo, já que ele possui mais de 50 anos de experiência no estudo do urbanismo. A partir dos levantamentos já realizados, inclusive com modelos neurais e alinhamento com os empreendedores, considerando seus planos e perspectivas, a equipe realiza os processos preliminares.

Do ponto de vista do polo multimodal, Ricardo Azevedo esteve no município em uma série de reuniões com empresários e lideranças políticas de cidades do entorno, que culminou em um evento de apresentação do projeto. Na oportunidade, o empresário revelou que o empreendimento conta com a perspectiva de abarcar um raio de 250 km de parcerias e negócios.

Ele também deixou em aberto para prefeitos de municípios vizinhos a possibilidade de novos empreendimentos do grupo que vão além do porto seco. Atualmente, para instalação no porto seco, existem 12 pré-contratos assinados, inclusive com a Vibra (ex-BR Distribuidora). A expectativa é que esse número aumente em breve, haja vista o entusiasmo dos empresários locais com as possibilidades de negócios a partir do polo multimodal. Foi o que pontuou Ricardo ao fim do evento.

A estrutura pensada para o espaço conta com área de tancagem (armazenamento de combustíveis), abastecimento e garagem para mais de 300 veículos rodotrens. O polo também deve contar com área de silagem para grãos, assim como espaço para armazenamento de contêineres, granéis sólidos, minerais, área administrativa e um parque de energia solar.

Foto: AURÉLIO ALVES Ricardo Azevedo, CEO Value Global, reuniu-se em Quixeramobim com empresários e prefeitos da região do Sertão Central

Na sexta-feira, 17 de janeiro, representantes da Comerc, empresa de comercialização de energia do Grupo Vibra (antiga BR Distribuidora), e da Ecoenergia, da Colibri, do Grupo Edson Queiroz, estiveram reunidos com os executivos da Value Global para que haja avanço em relação ao parceiro responsável pela instalação de um parque solar fotovoltaico para atender as instalações.

Ricardo destaca que o olhar regional, para todo o Sertão Central, é importante porque o projeto prevê impactar outros estados, como Piauí, Pernambuco, Maranhão, Tocantins, Paraíba e Rio Grande do Norte.

A defesa do investimento em um complexo logístico-industrial - que pode virar porto seco assim que a Receita Federal alfandegar a área - formaria um ecossistema que liga o comércio exterior e centros de distribuição às indústrias e fornecedores de matéria-prima.

"Esse complexo complementa a Transnordestina e também a estrutura do Porto do Pecém. Ele é necessário para evitar gargalos logísticos como os que, infelizmente, já ocorrem, por exemplo, com dificuldades para operação de contêineres. Além disso, ele também complementa a infraestrutura aeroportuária e facilita operações de carga, como transporte de carne e outros produtos", afirma Ricardo.

Demanda lota motéis em Quixeramobim

A chegada das obras da Transnordestina em Quixeramobim já movimenta a cadeia econômica local, ainda que a mobilização tenha apenas iniciado. Os operários que realizam os primeiros atos já ocuparam boa parte das vagas de hospedagem disponíveis nas áreas mais próximas ao canteiro de obras, que fica distante mais de 20 km do centro do município. A promessa é que mais trabalhadores sejam mobilizados, tornando ainda mais escassa a oferta de vagas de hospedagem.

Para evitar o "colapso", uma articulação da prefeitura tem incluído na oferta de hospedagem os motéis localizados na cidade. "É verdade! A demanda por hospedagem aumentou tanto que até os motéis estão lotados. Muitas casas estão sendo alugadas, e isso reflete o impacto da construção da ferrovia aqui. Ontem mesmo, estávamos lidando com uma necessidade de cerca de 370 trabalhadores envolvidos na obra. A quantidade de mão de obra necessária é impressionante", confirma o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta.

O município possui 12 mil pessoas com carteira assinada, com saldo positivo de mais de 3 mil vagas obtido desde 2021. Esses postos no setor da construção se somam aos avanços obtidos com o crescimento do comércio e do setor de saúde, com a implantação do Hospital Regional do Sertão Central.

A demanda para o mercado imobiliário local também deve ser ampliada com a confirmação de novos cursos da Universidade Estadual do Ceará (Uece) no município. Conforme O POVO apurou, existe fila de espera para aluguel de imóveis em Quixeramobim. A formação de capital humano ainda é um dos focos na preparação para a chegada da ferrovia. No evento do dia 16 de janeiro, a Universidade de Quixeramobim (Uniq) anunciou o lançamento de um MBA e dois cursos de tecnólogos para formação de mão de obra qualificada com foco em indústria e logística, que possam atender a demanda por profissionais no porto seco e na ferrovia.

Os efeitos e como evitar a especulação imobiliária

A lógica de mercado que gera a especulação imobiliária é entendida por Renato Pequeno, pesquisador do Laboratório de Estudos da Habitação da Universidade Federal do Ceará (Lehab/UFC), uma vez que "quem é proprietário entende que o empreendimento chega e valoriza a terra dele" e, "sempre que se gera essa expectativa, o proprietário acaba segurando aquela terra aguardando a valorização."

No entanto, no momento em que uma área é subutilizada e o ambiente ao redor passa por um processo de degradação ou mesmo favelização, ele defende que haja medidas para que seja dada uma função para o terreno dentro daquela realidade. "Existe um mecanismo chamado de IPTU progressivo. Se mantém um terreno vazio, não constrói nada e fica só aguardando valorização, existe um trio de instrumentos que fazem parte da lei do estatuto da cidade que agem", cita.

O funcionamento é simples: o terreno sem atividade em uma área de grande aquecimento pode ser autuado pelo Município para que tenha uma função dentro de um ano. Caso isso não aconteça, o IPTU sofrerá um aumento além do já previsto na legislação do município anualmente.

Pequeno ainda informa que este tipo de mecanismo para evitar especulação imobiliária permite que, após cinco anos sem nenhuma atividade pelo dono do terreno, o município pode desapropriar aquele terreno para fins de moradia.