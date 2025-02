A classe empreendedora: relações trabalhistas, política e sonhos em jogo

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.06.02 - Comércio ambulante e trânsito no entorno da Catedral e do Mercado Central (Fco Fontenele O POVO)

Estão formalizados no site do Simples Nacional aproximadamente 14,6 milhões de microempreendedores individuais (MEIs) no Brasil em 2024. Esse número corresponde a 18,8% do total de ocupados formais e representa um crescimento de 1,5 milhão de MEIs em relação a 2021.

Além desse público corresponder a cerca 68% das empresas brasileiras, o Perfil do MEI 2024, feito pelo Sebrae, mostra que a atividade empreendedora é a única fonte de renda de 76,2% desse segmento.

Essa parcela expressiva da população muitas vezes não se enxerga mais enquanto uma “classe trabalhadora”. A flexibilização de vínculos trabalhistas, desarticulação de associações sindicais pode estar moldando a nova percepção que essas pessoas têm do mundo e do trabalho.

