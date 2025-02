carnaval 2025 do sertão ao litoral

As festas de Carnaval no Ceará reúnem desde as tradicionais marchinhas até ritmos contemporâneos, formando um mosaico cultural que movimenta o litoral, arrastam multidões atrás de blocos e trios elétricos, além de manterem vivas as raízes carnavalescas no Ceará.

Conforme Diego Zaranza, responsável pelo Núcleo de Cultura Tradicional Popular (CTPOP), vinculado a Secretaria da Cultura do do Ceará (Secult), a geografia influencia a maneira como o Carnaval é celebrado no Estado. "Claro que somos um Estado diverso e, dentro dos municípios, há múltiplas identidades culturais", afirma. "Como os Maracatus, marchinhas, grupos de afoxé e diversos tipos de blocos. A figura do bloquinho é muito forte no Interior, tanto para músicas tradicionais quanto para o samba. É interessante porque, mesmo em cidades pequenas, o Carnaval acontece e mobiliza a comunidade", aponta.

Já na região serrana, vemos um clima de Carnaval mais tranquilo. Outra característica, segundo o gestor em cultura popular, é que os municípios têm se preocupado cada vez mais em adotar atividades carnavalescas que agradem ao maior público possível, com espaços dedicados, inclusive, a crianças e idosos.