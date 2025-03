O Ceará brilha: das ruas ao tapete vermelho, o Sol interior que faz Carnaval até em dias nublados

Foto: Fábio Lima Foliões aproveitam o mela-mela em Aracati

No rastro do confete que ainda dança no vento, o Ceará amanhece com gosto de ressaca boa. O eco da percussão resiste ao silêncio da Quarta-feira de Cinzas como se o Carnaval, teimoso como todo bom cearense, se recusasse a ir embora.

Foi uma festa de sol e chuva, maracatu e bregafunk, afoxé e forró, gargalhadas e vaias que cruzaram o Estado inteiro. De encontros e desencontros dos amigos que se acharam na multidão, casais que se formaram e promessas de “até o próximo Carnaval”.

Mas, acima de tudo, foi um Carnaval de brilho — não apenas o que reluz no glitter, na purpurina e nas lantejoulas, mas aquele que acende por dentro, feito Sol interior que irradia mesmo nos dias mais nublados.

A cearensidade estava na catarse coletiva em refrãos que todos cantavam juntos num mesmo ritmo — do Bate Lata à Resenha do Arrocha. No improviso e na anarquia dos blocos que não tinham roteiro fixo, apenas uma direção: a alegria.

Na libido que moveu bandas e bundas num frenesi inigualável, como se o prazer reprimido nos dias habituais se libertasse das formalidades e tensões. Sem autocensura, os corpos relaxaram para sentir o sol na pele, as gotas de chuva e o suor a escorrer.

Nos leques que balançavam para amenizar o calor e, ao mesmo tempo, ajudavam a incendiar ainda mais a festa a cada “vrá”.

Estava, também, na relação entre Carnaval e Quaresma, com expressões que marcam esse limiar entre abundância e restrição.

Canindé, por exemplo, bateu recorde de público e viveu o maior Carnaval de sua história. O impacto de 20 mil pessoas colocou o ciclo carnavalesco como o segundo maior evento do Município, atrás apenas da Festa de São Francisco, padroeiro da Cidade.

Houve quem preferisse a calmaria e o descanso de Guaramiranga ou das praias de Icaraí e Cumbuco. Por outro lado, em meio a shows de grandes artistas e à bagunça animada do tradicional mela-mela, Paracuru apresentou um incremento significativo, com faturamento de R$ 30 milhões na festa de 2025.

Teve quem escolhesse dedicar esse tempo à fé, como remontam as origens da cultura cristã desta celebração secular. Em Sobral, os dias de folia deram lugar a um evento cristão organizado pela Prefeitura em parceria com as comunidades católicas e evangélicas.

O Ceará viveu intensamente esses quatro dias e suas diferentes expressões culturais, sociais e econômicas, sempre com a irreverência e a criatividade que fazem da festa um reflexo da cearensidade.

Entre marchinhas e alegorias, o Carnaval cearense também abriu alas para gritos de protesto. “Sem anistia” e “Uh, vai ser preso!” foram algumas das palavras de ordem que ecoaram entre as multidões.

Se a sociedade tenta calar comunidades, na avenida seus gritos são retumbantes. Em Aracati, um dos maiores carnavais do Ceará também foi palco de protesto contra o uso de drones na pulverização aérea de agrotóxicos.

Com placas de “Revoga ou revolta”, a comunidade do Quilombo do Cumbe pediu a revogação da lei aprovada no fim do ano passado pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Já em Fortaleza, o servidor público Anderson Ribeiro usou o corpo para defender o fim da escala de trabalho 6x1: montado no personagem explorado, vestiu-se de explorador.

“Apesar de o Carnaval ser uma manifestação multicultural, também é um momento de justiça e luta. Minha ideia partiu do sofrimento do povo brasileiro”, argumentou.

E como o roteirista do Brasil é detalhista, fez com que o primeiro Oscar da história do País viesse bem no epicentro da festa de Momo — o enredo perfeito para os passistas e ritmistas das ruas.

A noite de gala teve um toque de brasilidade que elevou a experiência a outro patamar: ao mesmo tempo em que atravessou a linha do Equador, o filme "Ainda Estou Aqui" percorreu o País. Pessoas reuniram-se em casas, bares e praças para assistirem juntas a um momento que certamente entrará para a memória coletiva de todos os brasileiros amantes da sétima arte.

Totalmente orgulhosa, a nação festiva colocou o rosto da atriz Fernanda Torres em bandeiras, flâmulas e até no céu de Salvador, com drones. Maior que qualquer estatueta, seu grande prêmio foi ser celebrada e consagrada como um patrimônio à altura da mãe, Fernanda Montenegro.

As vaias ressoaram quando o elenco de Emilia Pérez apareceu na tela, mas nada perto da intensidade que foram os gritos de vitória quando Penélope Cruz começou a abrir a boca para dizer “I’m Still Here”.

Como a face de uma nação inteira, Eunice Paiva lutou contra o esquecimento e fez de sua busca por justiça um ato político que ainda está aqui. Ao fim de mais um Carnaval, o povo cearense segue batendo o bumbo para dizer que a vida vale a pena.

Ou, como diria Fernanda Torres, que a vida presta. E como ordenou Eunice Paiva, apesar dos pesares: “Nós vamos sorrir. Sorriam”.

FOI BEM

Além das fantasias em alusão a Fernanda Torres, foliões se transformaram em personagens diversos — do mundo geek a personalidades históricas. Houve até quem usasse material reciclável para criar um “look”, mostrando a gaiatice e o espírito criativo do cearense.

FOI MAL

Falta de lixeiras e de educação por parte da população, tanto no manejo dos resíduos quanto na escolha por fazer necessidades em locais inapropriados como carros, postes e muros. Faltaram, também, mais opções de carnavais infantis com atrações e estrutura pensadas para receber as crianças.