Carnaval do Passeio Público resgata a brincadeira entre pais e filhos

Foto: Sofia Herrero/O POVO LÍVIA curte Carnaval do Passeio Público com sua família

“Faça chuva ou faça sol”. Para Lívia Amaral, o importante era jogar confete para o alto ao lado de sua família. Mineira de RG, mas cearense de coração, a socióloga reside no Ceará há 17 anos, ao lado do marido e das filhas Ísis, de 6 anos, e Alice, de 8.

A família aproveitou o último dia do Carnaval de Fortaleza no Passeio Público, que recebe sua tradicional programação infantil.

“Sempre procuramos vir ao Passeio Público, pois é um espaço maravilhoso que tentamos ocupar quando temos a oportunidade. Sou uma pessoa do Carnaval e ter bandas aqui totalmente dedicadas às crianças é maravilhoso”, ressalta Lívia.

Apesar da chuva, que causou atraso nas atrações, os quatro curtiram a programação gratuita, que teve início com a banda Cantakids e seguiu com o show do grupo Charanga do Tio Marcão Lindão, ambos voltados para o público infantil.

Com tempo de qualidade com as pequenas, Lívia não deixa de incluir na agenda carnavalesca o tempo para curtir com o marido. Juntos, frequentadores de diversos polos da Cidade, o casal elogia a organização do Ciclo Carnavalesco de 2025.

“Considero que este é o Carnaval da diversidade, em todos os sentidos. O ato de levar o Carnaval para onde não existiam essas atrações é trazer uma oportunidade de diversão para pessoas que já são destituídas de diversos direitos sociais”, destaca.

Segurança do Carnaval no Passeio Público transforma foliãs em comerciantes locais

A comerciante Val Bessa, frequentadora do Carnaval no Passeio Público, encontrou na folia uma possibilidade de expansão de seus negócios.

Existente desde 2018 na Praça Argentina, no coração do Bairro de Fátima, o açaí "Bom à Bessa" tem origem familiar e é inspirado no sobrenome dos proprietários.

Este ano, o Ciclo Carnavalesco marca a estreia do negócio no formato móvel, que agora oferece açaí para os foliões.

“Sempre viemos aqui, por ser um ambiente familiar e tranquilo. Ano passado, brincando, nos demos conta de que poderia ser uma oportunidade comercial”, conta Val.

Ao lado da filha, de 15 anos, que cresceu frequentando este mesmo Carnaval infantil, as duas comentam sobre a preferência pelo Passeio Público em relação à ida com o carrinho para outros polos.

“Estivemos todos os dias aqui, desde o Pré-carnaval até o Carnaval. Não pensamos em ir para outros polos por conta da segurança. O que gostamos do Passeio Público é isso: a calmaria, a segurança e a brincadeira saudável”, pontua.

Depois do período promissor, a família considera agora expandir também para o atendimento do carrinho em festas e afirma garantir presença no Passeio Público no Carnaval de 2026.