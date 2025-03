Em Fortaleza, quem ditou o clima da festa foi o folião

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 04.03.25 Carnaval 2025 - Foliões se divertem na Praça dos Leões (Fco Fontenele/O POVO)

O tempo esteve em sua maioria chuvoso, mas o clima do Carnaval de Fortaleza não foi ditado pela água. Mesmo com as precipitações que atingiram a Cidade, as festas que ocorreram durante os últimos quatro dias, nos sete polos oficiais do circuito, foram impulsionadas pela vontade dos brincantes de viver a folia.

No sábado, 1°, o céu amanheceu se revezando entre nublado e com fortes chuvas. Houve quem desistisse de curtir as festividades, mas nos locais com programação, capas e guarda-chuvas se transformaram em acessórios carnavalescos, concorrendo com o glitter e as fantasias.

Quem não estava "protegido" se entregou ao momento sem medo. Na Praça João Gentil, no Benfica, durante apresentação do bloco Unidos da Cachorra, crianças, adultos e idosos exalavam a alegria de viver o Carnaval de rua. Entre os coletivos que encheram o cortejo estavam “As Molhadinhas”, nome que não faz referência aos quereres de São Pedro, mas sim às senhoras da hidroginástica “Piscininha Gentilândia”.

Thaisa Cirilo, de 69 anos, é administradora da escola e conta que 25 alunas estavam presentes no momento, algumas trajadas com a blusa azul-marinho do bloco de amigas. “A gente sempre acompanha o Carnaval. É um momento de alegria enorme para a gente esquecer os problemas do Brasil e se divertir. E outra coisa, o Benfica é o melhor Carnaval de Fortaleza", destacou a brincante.

Já no segundo dia de festa, no domingo, 2, o único líquido que escorria do rosto dos foliões era suor. Com o tempo aberto e um céu sem ameaça de chuva, o clima de edredom deu lugar ao de expectativa. Centenas de fortalezenses viveram a folia esperando o anúncio do Oscar 2025, que aconteceria à noite.

Na torcida por Fernanda Torres e pelo filme "Ainda Estou Aqui", os foliões reforçaram fantasias em alusão à obra cinematográfica e também à trajetória da atriz. No Mercado dos Pinhões, grupo formado pelos amigos Lorena David, 31, Emanuel Simões, 32, Luana Castro, 28, e Douglas Dantas, 31, resolveu homenagear a série Tapas & Beijos ao se fantasiarem de "Fátimas", personagem vivida por Fernanda.

Na segunda-feira, 3, com a vitória da película na categoria "Melhor Filme Internacional de 2025" e um céu - de novo - favorável ao sol, a Praça Visconde de Pelotas, onde fica o Mercado dos Pinhões, seguiu sendo palco de homenagens à obra nacional, mas também apresentou outros tipos de celebrações, algumas delas pessoais.

A vendedora Maria de Fátima comemorou no local o sucesso das vendas das tiaras artesanais que comercializou pela primeira vez na festividade. A prática do fazer, muito além de arte, a ajudou a superar uma depressão.

No polo do largo da Mocinha, o clima de comemoração deu lugar ao de protesto. Juntos há 20 carnavais, André Mota e Adriana foram ao local fantasiados de boleto e de casa própria. "Compre um e pague três, porque é um juro absurdo nesse País. É lúdico, é bacana, mas não deixa de ser um protesto por esse sistema habitacional absurdo aí do Brasil", exclamou o empresário.

Durante a noite, a chuva que havia se mostrado acanhada resolveu voltar e banhou foliões que ainda se divertiam na Praia de Iracema. Ainda assim, muitos permaneceram envolvidos com o sentimento nostálgico trazido pelas bandas Tropykália e Magníficos, que se apresentaram naquela noite.

Água persistiu até pelo menos parte da terça-feira, 4, mas ainda assim não tirou o brilho do último dia de festas. No Passeio Público, o tradicional Carnaval infantil atraiu pais e pequenos foliões, em um clima de diversão familiar que seria levado mais tarde para a programação do polo no Parque Rachel de Queiroz.

O Carnaval também foi de resistência e exaltação da cultura cearense na Domingos Olímpio, por onde desfilaram maracatus, afoxés e escolas de samba. Na celebração de ontem, quando a festa dava "o último suspiro do ano", era a hora de muita gente viver o momento caprichando em alegria e na vestimenta, pensando na disputa de fantasias que ocorre no polo.

Entregues como se fosse o primeiro dia de festividade, muitos foliões pela Cidade disseram, a muito custo, um "até logo" ao circuito carnavalesco no qual deram vida.

Com Thays Maria Salles, Alexia Vieira, Wanderson Trindade, Vitor Magalhães e Afonso Ribeiro