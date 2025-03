Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 04.03.25 Carnaval 2025 - Foliões se divertem na Praça dos Leões (Fco Fontenele/O POVO)

Era Carnaval! Nos quatro dias de festa em Fortaleza, era possível ver o empenho dos foliões nas fantasias. Das elaboradas como de Avatar ou papa aos arcos de cabeça. E muito glitter, mesmo que ele só vá sair do corpo no fim do ano