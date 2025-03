Linha do tempo

2019 - O vírus foi identificado pela primeira vez a partir de um surto em Wuhan, na China, em dezembro daquele ano.



2020 - Começo da pandemia, isolamento social e muitas dúvidas



- 30 de janeiro

OMS classifica o surto como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional (PHEIC).



- 26 de fevereiro

Primeiro caso de Covid-19 no Brasil é confirmado



- 11 de março

OMS classifica o caso como pandemia



- 12 de março

Primeira morte é registrada no País, em São Paulo



- 15 de março

No Ceará, acontece o registro oficial dos primeiros três casos



- 2 de abril

Mais de 3,9 bilhões de pessoas, metade da humanidade, são obrigadas ou instadas a se confinar, segundo a AFP



- 3 de maio

100 mil casos confirmados no Brasil



- 13 de maio

Ceará supera a marca de 100 novas mortes registradas em 24 horas pela 1ª vez



- 5 de junho

Ministério da Saúde retira do ar portal com dados oficiais sobre a Covid-19



- 8 de agosto

Brasil passa de 100 mil mortos por Covid-19



- 13 de agosto

Ceará torna obrigatório o uso de máscara em espaços públicos e privados



- 8 de dezembro

Reino Unido se torna o primeiro país do Ocidente a aplicar a vacina contra a Covid-19 fora do contexto dos testes clínicos.



2021 - Segunda onda, falta de oxigênio, recorde de mortes e início da vacinação



- 14 de janeiro

Estoque de oxigênio em Manaus se esgota e sistema de saúde colapsa, com dezenas de mortes por asfixia de pacientes com Covid-19.



- 17 de janeiro

Anvisa aprova o uso emergencial da CoronaVac e vacinação começa no Brasil



- 8 de fevereiro

Primeiros casos da P1 no Ceará são divulgados. Variante foi identificada inicialmente em Manaus e um dos principais fatores para a segunda onda no Brasil



- 23 de março

Pela primeira vez, mais de 3 mil mortes por Covid-19 são registradas em um dia no Brasil



- 26 de abril

Número de mortes por Covid-19 em 2021 (195.848) supera o de 2020 no País



- 29 de abril

Brasil bate a marca dos 400 mil mortos



- 1 de julho

Brasil registra queda de 40% das mortes com avanço vacinal



- 6 de agosto

50% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina contra Covid-19 e 22% estava com o esquema vacinal completo



- 5 de novembro

OMS identifica a variante ômicron do SARS-CoV-2, que foi registrada no Brasil pela primeira vez no dia 30 do mesmo mês



- 16 de dezembro

Anvisa aprova uso de vacina contra Covid-19 em crianças de cinco a 11 anos



2022 - Queda de casos e mortes, avanço da vacinação e retomada da vida “normal”



26 de Janeiro - Pico de casos, com mais de 224 mil novos casos em um dia. Contudo, taxa de letalidade é menor



17 de abril - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, encerra a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por Covid-19 no Brasil



17 de agosto - Anvisa determina o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves no Brasil



2023 - O depois



- 5 de maio

Covid-19 não é mais uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), decide OMS