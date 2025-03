Lula diz que Elmano tem de superar Camilo e provoca Bolsonaro: 'Tenho de ser melhor que o coisa'

Foto: Aurélio Alves/ O POVO Lula, Camilo e Elmano participaram de inauguração do Hospital Universitário do Ceará, nesta quarta-feira de feriado, 19

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que irá entregar um Brasil melhor do que entregou em 2010, ao passar o posto de chefe do Executivo federal para Dilma Rousseff. Lula discursou na inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC) da Universidade Estadual do Ceará (Uece), nesta quarta-feira, 19 de março.

Relembrando o governo de seu antecessor, Jair Bolsonaro (PL), Lula chamou de “arapuca” as ações da gestão do ex-presidente e disse que “tudo estava destruído” quando voltou ao cargo da Presidência.

“A gente teve que recuperar tudo, porque tudo estava destruído. (…) Era um trabalho de reconstruir, de contratar gente, de fazer concurso, de desmontar a arapuca que estava montada para nós. E nós chegamos em 2023. E eu quero dizer para vocês uma coisa, se preparem, porque o Brasil que nós vamos entregar será um Brasil melhor do que o Brasil que eu entreguei em 2010”, disse.

O presidente direcionou a última parte de seu discurso para falar diretamente com o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e com o ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

“Esse moço (Camilo) teve que ser melhor do que o Cid. Agora você (Elmano) vai ter que ser melhor do que ele, e ele vai ter que ser melhor do que o Haddad na Educação”.

Logo em seguida se referiu ao ex-presidente Bolsonaro como “o coisa”. “E eu, eu tenho uma coisa muito fácil: eu tenho que ser melhor do que o coisa. E como o coisa não foi nada, eu não tenho o problema que vocês têm”, finalizou.