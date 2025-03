Público em ato com Lula tem gritos de apoio, manifestação de concursados e vaias a reitor

Foto: Aurélio Alves/ O POVO Manifestantes entoaram gritos de "fomos enganados, os professores exigem ser chamados" e "convoca os professores"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quarta-feira, 19, da inauguração do Hospital Universitário do Ceará (HUC) da Universidade do Estado do Ceará (Uece), em Fortaleza. O início do evento, com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), foi marcado por manifestações diversas de grupos na plateia.

Durante os discursos, manifestantes protestaram com frases como “Nossa luta é todo dia, o HUC não é mercadoria”. Também houve gritos de “Sem anistia”, referente à punição aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Outro grupo de manifestantes exigiu a convocação de aprovados em concursos públicos para o Metrofor, sistema de transporte metroviário do Ceará, com palavras de ordem como “Aprovados na rua, Elmano, a culpa é sua”. Além disso, houve manifestação pelo fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com pedidos de mais investimentos e políticas públicas voltadas para a modalidade.

De outra parte, houve o tradicional canto “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

O reitor Hidelbrando Soares, da Uece, recebeu vaias ao ser chamado ao palco e durante o início de seu discurso, em meio às manifestações que ocorriam no evento.

Em menor grau, houve vaias ao governador Elmano, sobretudo em relação ao chamamento para concurso público. O chefe do Executivo do Ceará iniciou seu discurso em meio a poucos protestos. Ele, assim como o ministro Camilo Santana, saudou os profissionais de saúde do Estado em sua fala.