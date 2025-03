Com juros menores, novo consignado para CLT e MEI entra em vigor hoje

Foto: FÁBIO LIMA É possível comprometer até 35% do salário nas parcelas do novo consignado Crédito do Trabalhador. Na foto, fila da Caixa Econômica Federal. (Foto: Fabio Lima/O POVO)

A linha de crédito consignado, que desconta as parcelas do empréstimo diretamente da folha de pagamento, será ampliada para os profissionais de empresas privadas. A medida irá beneficiar com juros reduzidos os contratados sob o regime CLT, incluindo empregadas domésticas e trabalhadores rurais e funcionários de microempreendedores individuais (MEI).

O programa Crédito do Trabalhador, estabelecido em medida provisória (Nº 1.292/2025) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), amplia o mercado ao permitir que as pessoas utilizem o site ou aplicativo da Carteira de Trabalho Digital para acessar as ofertas de crédito de forma ágil junto a mais de 80 instituições financeiras a partir de hoje, 21.

Com possibilidade de comprometer até 35% do salário nas parcelas, descontadas na folha via eSocial, as contratações usarão como garantia 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 100% da multa rescisória em caso de demissão. No dia 25 de abril, os trabalhadores poderão, ainda, fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

Antes, a necessidade de convênio com empresas e outras questões dificultavam a oferta do consignado ao setor privado, levando a contratações sem garantias e mais caras. “O novo produto de crédito consignado privado vem para suprir essa lacuna para os trabalhadores”, disse o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney.

Além disso, as pessoas de baixa renda costumavam enfrentar dificuldades para contratar crédito devido à ausência de garantias. Com o FGTS, “você consegue reduzir bastante o risco da operação e, portanto, já consegue expandir o crédito e fazer isso a um custo mais baixo”, de acordo com o economista e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Renan Pieri.

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) destacou que 47 milhões de trabalhadores CLT poderão acessar o crédito consignado, e que as empresas não precisarão mais autorizar o processo. “Quem já tem o consignado ativo, poderá fazer a migração para a nova linha a partir de 25 de abril ou a portabilidade a partir de 6 de junho”, disse o ministro Luiz Marinho.

A projeção é de que o valor do financiamento do Crédito do Trabalhador para quem ganha até um salário mínimo (R$ 1.518) deva ficar em R$ 9,5 mil em uma operação de 24 meses, com um custo efetivo total de 2,5% ao mês, na visão do economista Alex Araújo. Em 36 meses, o máximo seria de R$ 12,5 mil. Já o comprometimento das parcelas, de R$ 531,30.

A amortização pode ser vantajosa caso os indivíduos optem por antecipar algumas parcelas do empréstimo, mas isso dependerá das condições estabelecidas pelos bancos, como a possibilidade de redução dos juros futuros, além da disponibilidade de recursos pessoais para o adiantamento sem o comprometimento da saúde financeira, detalhou Alex.

Esta nova possibilidade de expansão do programa tem sido vista de forma positiva por especialistas. O presidente da Febraban realçou a desburocratização e a segurança do processo, sinalizando que as operações de longo prazo devem gerar maior previsibilidade para os trabalhadores adequarem as parcelas no orçamento familiar.

O presidente da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), Diego Perez, enxerga o novo consignado como um “marketplace de crédito”, viabilizando um levantamento das possibilidades. As fintechs – startups de tecnologia e finanças – devem ingressar cada vez mais nesta dinâmica, gerando maior competitividade no setor a custos menores.

Já o presidente da Central Única dos Trabalhadores no Ceará (CUT-CE), Wil Pereira, considerou o programa como de “extrema importância” para a classe trabalhadora. “Veio em uma boa hora”, possibilitando mais opções para os celetistas adquirirem produtos com juros mais baratos, em negociações diretas com as instituições financeiras.

Entretanto, algumas dificuldades são inerentes a um processo de tomada de crédito, como eventual risco de inadimplência, informou a professora de Economia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Alesandra Benevides. Se os celetistas ficarem desempregados, há a possibilidade de eles não conseguirem arcar com as parcelas do empréstimo.



Governo lança linha de crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada do setor privado

Governo projeta queda dos juros para 40% ao ano

Os juros do crédito para os trabalhadores devem cair para menos da metade do que é cobrado, em média, atualmente, saindo de 103% ao ano para 40% ao ano. Uma das principais instituições financeiras que deve focar nas ofertas do segmento é a Caixa Econômica Federal, o que deve impulsionar, ainda mais, os custos para baixo em meio à concorrência.

O ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, afirmou que a Caixa disse estar preparada para, se necessário, trabalhar no sábado e no domingo para atender à demanda do novo consignado privado, destacando que o banco público já costuma cobrar taxas de juros mais baratas do que o restante do mercado financeiro.

Luiz exemplificou, ainda, um caso de economia em empréstimo no Banco do Brasil. "Um trabalhador do comércio pagava R$ 1.600 de parcela e, com a migração para o crédito consignado, passou a pagar R$ 830. A Caixa também tem exemplos semelhantes (...), o que representa uma grande folga na renda mensal", disse ontem em evento, em Fortaleza.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou que o novo consignado é uma resposta aos "juros altos", definidos pelo Banco Central (BC) de forma independente via Taxa Selic, que foi elevada para 14,25% a.a. na quarta-feira, 19. "Você está estendendo para o trabalhador celetista aquilo que já é direito do aposentado e do servidor público", disse.

Haddad ressaltou, também, que o crédito pessoal sempre foi caro no Brasil e que a medida deve inibir o superendividamento ao permitir que as pessoas troquem um crédito mais caro por outro mais barato. "Apesar do aumento da Selic, nós estamos abrindo um caminho para permitir que você renegocie as suas dívidas a taxas mais civilizadas", pontuou.

A professora de economia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Alesandra Benevides, ratificou que os juros altos são comuns no Brasil, e que continuam elevados até mesmo com a diminuição das taxas do consignado para 40% ao ano. O presidente da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs), Diego Perez, reforçou, porém, que não há soluções imediatas.

"As políticas públicas devem criar condições para que essa redução (dos juros) aconteça de forma sustentável", explicou. "A redução precisa ser gradual. Há poucos anos, falávamos de taxas de 300% a 400% ao ano em crédito emergencial sem garantia. Em países desenvolvidos, os juros são de 2% a 3% ao ano, então ainda temos espaço para avançar."

Em até quatro anos, são estimados que 19 milhões de celetistas optem pelo consignado, representando R$ 120 bilhões em contratos, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Nos primeiros 120 dias, o Crédito do Trabalhador dará prioridade à quitação de empréstimos não consignados, a fim de estimular a economia com crédito mais barato. (Com agências)

Crédito requer planejamento e assédio bancário preocupa

Especialistas reforçaram a necessidade de ampliação da educação financeira para amparar os trabalhadores em suas decisões de modo consciente. O presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin), Reinaldo Domingos, acrescentou que o consignado é indicado para aqueles que têm boa organização e administração.

"Pode ser interessante para pessoas que já possuem dívidas e querem trocar essas por uma com juros mais baixos. No entanto, ele deve ser evitado por quem já possui um nível elevado de endividamento ou tem dificuldades para controlar seus gastos", disse Reinaldo, pois alguns podem acabar vendo como uma "solução fácil", o que geraria um ciclo de endividamento.

A importância de um programa de educação financeira foi defendida também pelo economista e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), Renan Pieri, pois a digitalização do processo de crédito deve aumentar, possivelmente, o assédio bancário na oferta de crédito. "E não tem muita saída a não ser educação financeira para lidar com isso."

"Se o governo tem expectativa de que isso vá aumentar muito a oferta de crédito no mercado, deveríamos também pensar, concomitantemente, em um programa massivo de educação financeira para evitar más decisões com relação a isso. Isso é melhor do que a gente colocar teto de juros para educar o mercado", acrescentou.

O presidente da ABFintechs, Diego Perez, citou que as fintechs também devem investir na educação financeira. "As famílias brasileiras estão endividadas, muitas vezes com taxas de juros elevadas em modalidades prejudiciais, como rotativo do cartão de crédito e cheque especial. Esse novo mecanismo permite a substituição de uma dívida cara por uma mais barata."

"O cliente final conseguirá contratar um crédito de baixo risco, com uma taxa relativamente baixa, sem ficar atrelado a uma única instituição financeira. Além disso, ele não precisará expor sua situação financeira ao empregador, pois a contratação ocorrerá de maneira autônoma pelo aplicativo", complementou Diego.

Fique por dentro do novo crédito consignado privado

Veja como solicitar o novo consignado para CLT e MEI

Acesse o aplicativo (app) Carteira de Trabalho Digital

Autorize o uso de dados pessoais por instituições financeiras

Receba propostas dos bancos e instituições habilitadas

Escolha a proposta que é mais atrativa para o seu caso

Realize o controle do consignado pelo app CTPS Digital

Crédito do Trabalhador: novo consignado privado em números

47 milhões de trabalhadores com carteira assinada são elegíveis no Brasil

19 milhões de celetistas podem optar pela consignação em quatro anos

35% do salário pode ser usada para pagar as parcelas dos empréstimos

10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória podem servir de garantia

80 instituições financeiras têm potencial para serem habilitadas no programa

O programa estará disponível a partir de hoje. A partir do dia 25 de abril, os trabalhadores poderão, ainda, fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

Como vai funcionar?

Por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), o trabalhador tem a opção de requerer a proposta de crédito. Para isso, seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), autoriza as instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho a acessar dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Quanto tempo para receber as ofertas?

A partir da autorização de uso dos dados, o trabalhador recebe as ofertas em até 24h, analisa a melhor opção e faz a contratação no canal eletrônico do banco.

Como será feito o desconto das parcelas?

As parcelas do empréstimo serão descontadas na folha do trabalhador mensalmente, por meio do eSocial, observada a margem consignável de 35% do salário. Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento. A partir de 25 de abril, o trabalhador também poderá fazer contratações pelos canais eletrônicos dos bancos.

Quem tem direito?

O trabalhador com carteira assinada, inclusive rurais e domésticos, além de microempreendedores individuais (MEIs).

Quando o Crédito do Trabalhador estará disponível?

A partir de 21 de março de 2025.

Se eu já tiver um consignado, posso migrar?

Os trabalhadores que já têm empréstimos com desconto em folha podem migrar o contrato existente para o novo modelo a partir de 25 de abril deste ano.

Em caso de demissão, como ficam as parcelas devidas?

No caso de desligamento, o desconto será aplicado sobre as verbas rescisórias, observado o limite legal.

O que pode ser dado como garantia de pagamento do empréstimo?

O trabalhador pode usar até 10% do saldo no FGTS para garantias e ainda 100% da multa rescisória em caso de demissão.

O processo é só pela carteira digital ou posso ir aos bancos?

Inicialmente, somente na CTPS Digital. A partir de 25 de abril, o trabalhador poderá também iniciar contratações pelos canais eletrônicos dos bancos. Pela CTPS Digital, o trabalhador tem a possibilidade de receber propostas de todos os bancos interessados, o que permite comparação e a escolha mais vantajosa.

As operações serão só por bancos habilitados?

Sim. A estimativa é que mais de 80 instituições financeiras estejam habilitadas. O início da habilitação se dará a partir da publicação da Medida Provisória.

Os bancos terão acesso a todos os dados do trabalhador?

Apenas os dados necessários para que as instituições façam propostas de crédito: nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Será automática a migração do Crédito Direto ao Consumidor (CDC) para o crédito do trabalhador?

O trabalhador que tiver CDC deve procurar uma instituição financeira habilitada, caso queira fazer a migração para o Crédito Trabalhador.

Depois de realizar o crédito do trabalhador, o trabalhador pode fazer a portabilidade para um banco com taxas melhores?

Sim. A portabilidade estará disponível a partir de junho de 2025.

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Para quem é indicado e quais os cuidados?

O novo crédito consignado é mais indicado para trabalhadores que têm uma boa organização financeira e que sabem exatamente como administrar seus recursos. Isso inclui pessoas que não estão com dificuldades financeiras recorrentes e que sabem planejar seus gastos.

Ou que quer contrair o empréstimo para quitar outras dívidas que possuem juros mais caros, como endividamento no cheque especial ou crédito pessoal. Esta seria uma forma de trocar uma dívida mais cara por outra mais barata.

No entanto, ele deve ser evitado por quem compromete uma parte considerável de sua renda com outros gastos, já que o valor do salário que ficará disponível para o trabalhador será menor, uma vez que o desconto da parcela do consignado é feito direto na fonte.

Especialistas também aconselham não fazer novos empréstimos se o recurso for para consumo de supérfluos ou por quem não tem organização financeira

Dentre os cuidados, é importante fazer:

Diagnóstico financeiro: O primeiro passo é entender a sua situação financeira atual. Se o trabalhador já possui outras dívidas, ele deve priorizar o pagamento delas antes de assumir novas responsabilidades financeiras. É importante fazer um planejamento detalhado para saber se o empréstimo consignado não vai comprometer ainda mais o orçamento.

Avaliar a porcentagem do salário comprometida: Como o valor das parcelas é descontado diretamente da folha de pagamento, o trabalhador deve ter a certeza de que não vai comprometer todo o seu salário com o pagamento da dívida. O ideal é garantir que, após o desconto da parcela, ainda sobre dinheiro suficiente para cobrir outras despesas essenciais do mês.

Refletir sobre a verdadeira causa da dívida: Muitas vezes, o crédito consignado é utilizado para quitar dívidas de cartão de crédito ou cheque especial. No entanto, esse tipo de troca pode prolongar o ciclo de endividamento, sem resolver o problema financeiro de forma efetiva. O trabalhador deve analisar se realmente está lidando com a causa raiz de seus problemas financeiros ou apenas transferindo a dívida de lugar.

Uso pontual: O crédito consignado não deve ser uma solução para problemas financeiros recorrentes. Ele deve ser usado de forma pontual, para cobrir situações emergenciais, como a quitação de dívidas urgentes ou um investimento necessário, e não para despesas do dia a dia.

Se o trabalhador não tiver consciência de suas finanças e de como controlar os compromissos financeiros, pode acabar se endividando ainda mais. Para evitar isso, o trabalhador deve seguir algumas orientações importantes:

Educação financeira: Ter uma educação financeira sólida é fundamental para tomar decisões conscientes sobre o uso do crédito. O trabalhador deve aprender a controlar suas finanças, a entender seus gastos e a fazer um planejamento orçamentário eficaz.

Avaliar a real necessidade do crédito: O crédito consignado deve ser uma ferramenta de uso pontual, e não uma solução constante para problemas financeiros. O trabalhador deve refletir se realmente precisa do crédito ou se pode resolver sua situação de outra forma.

Não comprometer toda a renda: Como o crédito consignado pode comprometer até 40% do salário, é essencial que o trabalhador não ultrapasse esse limite, deixando uma margem para cobrir outras despesas essenciais.

Atenção às taxas de juros: Embora o consignado tenha juros mais baixos em comparação com outras modalidades de crédito, as taxas podem variar de acordo com a instituição financeira. O trabalhador deve negociar as melhores condições possíveis e evitar se comprometer com parcelas muito altas.

Pesquisar condições de portabilidade: Se o trabalhador já tiver um crédito consignado, ele pode avaliar a possibilidade de portabilidade para uma instituição com melhores condições financeiras, como taxas de juros mais baixas.

Fonte: Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin)

Confira os juros nas diferentes modalidades de crédito (% ao ano)

Taxa básica de juros (Selic) - 14,25% ao ano

Cartão de crédito - parcelado 34,35% a 706,11%

Cartão de crédito - rotativo total - 45,76% a 994,61%

Cheque especial (pré-fixado) - 23,76% a 297,38%

Crédito pessoal consignado INSS (Pré-fixado) - 19,52% a 24,55%

Crédito pessoal consignado privado (Pré-fixado)* - 17,26% a 142,41%

Crédito pessoal consignado público (Pré-fixado) - 19,36% a 121,43%

Crédito pessoal não-consignado (Pré-fixado) - 14,50% a 948,10%

*Ainda não considera o novo consignado privado

Fonte: Banco Central, referente ao período de 17/02/2025 a 21/02/2025, o mais recente disponível