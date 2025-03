Manejo orgânico e agroecologia são alternativas ao agrotóxico

Foto: Reprodução/Meri Pobo Agropecuária CADA cultura exige um protocolo de manejo específico, que está em constante aprimoramento

Alimentos orgânicos, cultivados sem o uso de agrotóxicos ou fertilizantes sintéticos, têm ganhado mais espaço nas prateleiras e na vida dos consumidores brasileiros. Além da busca por um estilo de vida mais saudável, a escolha por esse tipo de produto pode ser reflexo de uma maior preocupação com o meio ambiente.

O consumo desses alimentos aumentou 16% entre 2021 e 2023, o que evidencia que as pessoas buscam mais sabor, nutrição e equilíbrio no que comem — mas, também, que estão mais conscientes em relação à importância do acesso a produtos cultivados sem contato com defensivos agrícolas no Brasil.

Atenta a essa mudança no comportamento da população, a maior fazenda de acerola orgânica do País, que fica no Ceará, mostra que é possível manter a produção em larga escala com o uso de defensivos naturais como caldas sulfocálcica e viçosa.

Como resultado, a Meri Pobo Agropecuária Ltda.

QUER LER ESTA MATÉRIA NA ÍNTEGRA? CLIQUE AQUI