Margareth Portela: a subnotificação da Covid longa e os desafios para o sistema de saúde

Foto: Virgínia Damas ENSP/Fiocruz Margareth Portela é pesquisadora sênior da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

A Covid longa é subnotificada e representa um problema de saúde publica. É o que revela a pesquisa “Cuidado de saúde à Covid longa: necessidades, barreiras e oportunidades no município do Rio de Janeiro”. Estudo realizou 651 entrevistas com pacientes que foram internados com quadros graves de Covid-19 em 16 unidades de saúde públicas do RJ. Quase 40% das pessoas deste grupo autorrelataram Covid longa, mas apenas 8% receberam um diagnóstico da condição por um profissional de saúde. Ao O POVO, Margareth Portela, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Ensp/Fiocruz) que integra a equipe do Observatório Covid-19 Fiocruz e coordena o estudo, explica sobre o surgimento do termo e das primeiras pesquisas sobre a condição e traça o cenário de desafios no atendimento.

O POVO - O que a gente sabe sobre a Covid longa e quais as lacunas que ainda existem sobre a doença?

Margareth Portela - A Covid longa é um termo que foi cunhado por movimentos de pacientes ainda no início, quando começou a se configurar, quando pessoas começaram a perceber que mantinham alguns sintomas da Covid ou então sintomas novos apareciam. Houve uma movimentação de pacientes, inclusive, alguns pesquisadores, que tiveram a doença e se perceberam, começaram a buscar e compartilhar informações. Então, nessa movimentação é que surge o termo Covid longa. Existem outros termos para denominar a mesma coisa, como condições pós-covid, que foi a opção do Ministério da Saúde, síndrome pós-covid, considerando que é uma manifestação sindrômica.

O que ela é? A persistência de sintomas por pelo menos 3 meses, mas pode ser mais duradouro. Foi muito comum pessoas que ficaram sem o olfato ou paladar recuperado, mas foram recuperando. Só que algumas pessoas três meses depois e para além de três meses mantiveram sintomas. Sintomas ou condições. Paciente com diabetes que tinha ali o diabetes controlado e não controlou mais depois. Então, a Covid, na realidade, quer dizer a persistência de sintomas ou surgimento de novos sintomas, de novas condições após a Covid que não podem ser atribuídas a um outro problema de saúde. É uma definição que, na realidade, depende da exclusão de outras causas. Essa é a primeira dificuldade, o reconhecimento dessa doença dentro dos serviços de saúde. Porque você tem que descartar também outras causas possíveis. [...]

Embora, na nossa experiência no estudo, muitas vezes a pessoa tenha muita clareza, de dizer assim: "Depois da Covid eu passei a sentir isso". É uma coisa que a pessoa vincula de fato pela experiência dela. Às vezes, as pessoas falam: "Ah, a minha memória não é mais". Às vezes, a pessoa se percebe com esses sintomas, mas não necessariamente busca serviços de saúde por causa disso. Em muitas situações que a gente viu na pesquisa, a pessoa se percebe, busca cuidado, mas não tem o reconhecimento de que aquilo pode ter alguma relação com a Covid e entra no meio de outras demandas que terminam também redundando na necessidade um reconhecimento de que aquilo pode ter está associado à Covid prévia.

OP - O que é que a gente já tem certeza e quais lacunas que a gente ainda tem sobre a doença?

Margareth - A literatura e o nosso trabalho convergem que existem alguns sintomas mais comuns. A fadiga, que é um sintoma que aparece também em outras situações. A fadiga após um grande esforço físico ou mental, a exacerbação dos sintomas que você já tem, mas em função de algum esforço. Dor nas articulações, a perda cognitiva e algumas alterações também no sono. Esses foram os cinco mais prevalentes, os sintomas que a gente encontrou e que batem muito com o que tá na literatura.

OP - Como identificar que um sintoma está associado à Covid?

Margareth - Uma das coisas é que precisaria ter uma conscientização maior mesmo dos profissionais de saúde em relação à Covid longa, porque eu acho que há baixo conhecimento sobre a existência. Existe até, muitas vezes, uma certa negação em relação ao problema. [...] Aqui no Rio de Janeiro teve inclusive instaladas clínicas pós-covid. Tanto a Secretaria Municipal de Saúde instalou uma no Hospital Ronaldo Gazolla, quanto também o Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ [Universidade Estadual do Rio de Janeiro].

Por exemplo, houve situações na pesquisa em que eu liguei para diretores porque como eu tô na Escola de Saúde Pública a gente aí termina conhecendo alguém que conhece alguém que tá no no sistema, né? Temos muitos alunos que estão no sistema de saúde, que são profissionais dos serviços. Eu cheguei a ligar em mais de uma ocasião para o serviço, para falar com um responsável no serviço para dizer: "Olha, fulano ele mora na sua área, ele precisa de cuidados. Então, por favor, entrem em contato ". Então, as pessoas não tinham nem noção. Na realidade, eu atribuo em partes a que? Em 2020, começa a Covid. Então, já em 2020 a gente começa a ter casos de Covid longa.

Me chamou muita atenção, inclusive, foi a primeira motivação que eu tive para estudar Covid longa, foi uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo em fevereiro de 2021 mostrando resultados de um estudo que vinha sendo feito numa rede de hospitais de excelência não propriamente focando nos sintomas de Covid longa, mas mostrando a alta mortalidade após a alta. Mostrando que muitas pessoas mesmo meses depois ainda não não tinham conseguido voltar ao trabalho, né? A maioria era hospitais privados, inclusive com uma população mais privilegiada e mesmo assim você tinha resultados que chamavam muita atenção. Só que isso em fevereiro de 2021. Ai eu te lembro que em fevereiro de 2021 estava estourando a segunda onda da Covid no Brasil. Nosso pico não foi no primeiro ano, foi no segundo ano. [...] Então, eu acho que a preocupação com sequelas pós-covid submerge diante das preocupações com a própria Covid.

Então, a gente começa a ter alguns estudos. Na China, você tem estudos já feitos ali por volta de 2020, que começam a apresentar resultados em 2021. No Brasil, esses estudos são retardados um pouco, acho que mais já para 2022. Quando começam a ter algumas publicações, mas sempre a experiência de pacientes internados de um hospital. Depois começam também a aparecer alguns estudos de rede social, que você bota um questionário na rede social e responde.

Mesmo sendo restrito à cidade do Rio de Janeiro, a gente teve uma preocupação de representatividade estatística, de ter realmente uma amostra probabilística. Nós não pegamos hospitais privados, pegamos pacientes do SUS. Fizemos amostra probabilística a partir de 16 hospitais que nos deram autorização. Pacientes que foram internados em 16 hospitais. Pegamos os dados, tivemos autorização para uso dos telefones das pessoas. Passou pelo comitê de ética, passou pelo próprio comitê de Secretaria Municipal de Saúde, tudo. Nós previmos inicialmente 600 entrevistas e fizemos 651 entrevistas. A gente trabalhou com pessoas que foram hospitalizadas. A gente sabe que a Covid longa pode também aparecer em pessoas que tiveram até formas leves da doença. Mas existe, tem uma associação que está dada na literatura, onde se espera que a gravidade do quadro agudo pode estar associada com as chances dessas sequelas ou sintomas persistirem.

OP - Como a pesquisa foi desenvolvida?

Margareth - Foi um estudo observacional baseado em entrevistas com os pacientes. Então, a gente não tem propriamente um diagnóstico da Covid longa. O que a gente tem é uma aproximação do problema. A gente pergunta sobre vários sintomas e a frequência com que as pessoas reportam sintomas é muito elevada. Óbvio que a gente vai ganhando, com a análise dos dados, a gente vai ganhando uma compreensão dos dados. Por exemplo, eu diria que em geral os pacientes que acho que são mais prováveis de ter Covid longa não têm só um sintoma, em geral, eles têm muitos sintomas.

Alguns sintomas entre os quais entre esses cinco que eu falei me parece que demarquem mais a doença. A exacerbação dos sintomas depois de um esforço é uma coisa que eu acho que caracteriza bastante assim a Covid longa. A gente também perguntou às pessoas a percepção delas, a experiência e isso é uma valorização, isso não é um diagnóstico. Ninguém faz diagnóstico dizendo: "Eu acho que eu tenho isso”. Mas a gente acha que foi uma informação que a gente considerou no bojo das análises que nos pareceu ter uma sensibilidade. As pessoas, de alguma forma, conseguem identificar um pouco o que mudou depois da Covid. [...] A nossa amostra até por por ter uma representatividade probabilística e pelas circunstâncias todas, pega muita gente que tinha sido internada ali no fim de 2020, início de 2021 e um pouco depois. Até porque depois da vacinação — isso é uma coisa boa que fala a favor da vacinação — as hospitalizações reduziram muito. A gente começou a pesquisa pensando em pegar pessoas que tiveram há 6, 12, 18 e 24 meses atrás. E a gente teve muito mais dificuldade de recrutar e ter pacientes que tinham sido hospitalizados há 6 ou 12 meses do que as coortes de 24 e 18 meses. [...]

As entrevistas terminavam sendo uma conversa, porque as pessoas, às vezes, percebiam, mas elas não sabiam o que era aquilo. Então, a gente estava dando nome para alguma coisa que elas percebiam. Eu lembro de uma entrevista que ela dizia “Antes, eu fazia faxina. Hoje, eu não consigo mais”, “Para mim, virou um esforço muito grande pegar um ônibus”. A nossa pergunta não foi “Você passou a utilizar serviço de saúde por causa de Covid longa?” A nossa pergunta foi “Você, nos últimos seis meses, precisou utilizar serviços de saúde?”. “Você precisou utilizar serviço de saúde por algum problema, alguma condição, que piorou ou que apareceu após a Covid, entendeu?”. E 50% disseram que sim. Dessa amostra disseram que sim. Possivelmente não é tudo Covid longa, não vou dizer que 50% tinha Covid longa. Está misturado com pessoas que pioraram suas condições em função da própria desassistência no período da Covid. Teve casos que condições crônicas, tinha muita gente que deixou de ir pros serviços em função da Covid. Doenças como hipertensão, diabetes que deixou de monitorar adequadamente. O diabetes, por exemplo, é uma doença onde a gente viu muita piora. A gente entrevistou várias pessoas que diziam: "Não, não tem nada a ver com Covid longa". Aí daqui a pouco ela dizia assim: "Mas meu diabetes era controladinho, agora não consigo controlar mais". A gente teve também muita doença cardiovascular após a doença, teve os AVCs. [...]

Outro fato também que nos chamou atenção é que a gente teve uma mortalidade de mais de 12% pessoas que tiveram alta. Chegaram a ter alta, mas morreram entre a saída do hospital e o momento que a gente recrutou com a pesquisa. A gente começava perguntando pelos sintomas. Muitas pessoas falaram que receberam um diagnóstico novo depois da Covid de doença cardiovascular. Óbvio que uma parte pode ser que não tenha nada a ver, mas outra parte a gente não pode descartar que que não tem a ver. Condições cardiovasculares e, talvez, um pouco de alguns distúrbios endócrinos me chamam me chamaram mais atenção como potenciais de fato condições relacionadas à Covid. [...]

Fizemos perguntas também sobre a necessidade de serviço de saúde. Precisou utilizar que tipo de serviço? Atenção primária, consultas, precisou ir para uma emergência hospitalar, ou precisou de serviços de fisioterapia ou de fato de serviços pós Covid? Ou precisou de alguma medicina alternativa, de serviços de saúde mental, de exames laboratoriais, exames de imagem, precisou de farmácia? Então a gente perguntava se a pessoa tinha necessitado, uma vez que tinha necessitado, se ela tinha utilizado o serviço, se ela teve acesso, quais foram as barreiras que elas enfrentaram para acessar no SUS, né? Você pode ter barreiras e ter acessado e você pode ter barreiras que terminaram impedindo de você acessar, né? Em outro bloco a gente pergunta sobre qualidade de vida. [...] A gente também teve algumas questões em relação à condição laboral, o que que a pessoa fazia antes, o que que a pessoa tava fazendo? A questão da renda, que foi uma pergunta assim muito sensível. Algumas questões demográficas são clássicas, né.

OP - Teve algum perfil que se sobressaiu? homem, mulher, faixa etária?

Margareth - A gente encontrou uma associação maior com mulheres na idade média. Não necessariamente as mais idosas, ali na faixa entre 40 e menos de 70. A nossa amostra não permitiu fazer inferências, por exemplo, em relação a grupos étnicos, mas não quer dizer que não exista. [...] Essa variável que a gente mediu da percepção, você percebe que Covid longa foi uma coisa que teve muita associação com a busca de serviços de saúde. O número de sintomas também foi outra coisa que se mostrou associada com a busca de com a necessidade de serviços de saúde. Tem achados ainda, tem coisas pra gente analisar.

OP - Como é que a senhora avalia o impacto da Covid longa no serviço de saúde pública?

Margareth - Eu acho que o principal prejuízo que eu acho é que é bem direto é que essas pessoas deixam de ser cuidadas em relação à necessidade que elas têm, né? Se você não tem consciência, se você não você não reconhece… Lembro de uma entrevista que a pessoa me dizia “No hospital, quando eu saí, me disseram que eu tinha que procurar atendimento porque eu tava com um problema no coração”. A pessoa procurou e depois falou: "Ah, mas a doutora disse que não tinha nada a ver". E assim, pelo que ela descreveu e pela literatura, seria possível que aquilo tivesse a ver, né? Esse reconhecimento é importante, é importante que os profissionais estejam de alguma forma sensíveis à existência do problema, valorizem a experiência das pessoas, porque as pessoas têm um relato que tem validade. O relato não é suficiente para dar o diagnóstico, mas tem uma validade. Sua experiência com você mesmo, com o seu corpo, te credencia para falar e fazer um estranhamento em relação ao seu estado de saúde. [...]

Um dos achados também na pesquisa qualitativa, exatamente é essa demanda se mistura a um sistema já exacerbado de demandas. Uma população que pelas vulnerabilidades tem um índice de comorbidades enorme. Isso tudo de fato compromete, né? Quer dizer, de alguma forma essa essa abertura para ocorrer reconhecimento de um problema novo, né? Inclusive quando os sintomas e

São sintomas que podem estar associados a outras causas. Teria que ter de fato uma sensibilidade e condições de fazer uma investigação que, muitas vezes, passa pela necessidade de serviços ou exames mais especializados no sentido de descartar outras causas e de fato fazer um diagnóstico de Covid longa.

Por exemplo, na pesquisa qualitativa, onde a gente tanto fez entrevistas com profissionais de saúde e com pessoas que sabiam que conviviam com Covid longa. Diferentemente na parte quantitativa a gente vai sondar sobre, né? Na parte qualitativa, a gente pega pacientes que de fato tinham diagnóstico de Covid longa, que estavam sendo tratadas por Covid longa e que reportam sua experiência de até uma certa decepção com o fato de que isso não é reconhecido.

Às vezes, nem os seus familiares valorizam aquilo. Você tem a necessidade, por exemplo, de ter uma falta no seu trabalho e aquilo não é valorizado. Isso não justifica a falta. Existem queixas em relação a ter determinado sintoma, se sentir incapacitado e não ter a possibilidade de ter o seu problema de fato reconhecido como pelo que ele é.

OP - Podemos considerar que a Covid longa é subdiagnosticada?

Margareth - Sim, totalmente. Na pesquisa, por exemplo, a gente só teve pouco mais de 8% de pessoas que em algum momento tiveram um diagnóstico. E quando você vai para a percepção das pessoas, isso chega a quase 40. Lembrando que a gente não pegou a população geral que teve Covid longa. Quando a gente desenhou o estudo, eu particularmente tive muita preocupação porque eu queria fazer um estudo estatístico com amostra probabilística e para Covid quem teve a população geral que teve Covid, mas a gente não tem cadastro. Muita gente, inclusive, nem foi testada. Então, em conversas com o estatístico, eu terminei optando em me centrar na população que tinha sido hospitalizada. Embora eu saiba que isso não generaliza para toda a população que teve Covid, mas centra numa população importante, que foi uma população que teve uma Covid mais grave. De qualquer forma, assim, é um estudo que mostra, indícios de uma ocorrência importante do problema e uma invisibilidade do problema nos serviços de saúde.