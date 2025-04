O SANTO São Luís Scrosoppi

Nasceu em 4 de agosto de 1804, em Údine, cidade do Friuli, norte da Itália. Aos 12 anos, inicia o caminho do sacerdócio no seminário diocesano de Údine e, em 1827, é ordenado. Num ambiente paupérrimo do Friuli, debilitado por guerras e epidemias, Scrosoppi dedica-se à acolhida e educação de jovens abandonadas. Em 1º de fevereiro de 1837, nove senhoras, que colaboraram na educação das meninas, escolhem viver na pobreza e na doação total. É quando nasce a Congregação das Irmãs da Providência, família religiosa fundada pelo padre Luís. "Doze casas - havia profetizado - abrirei antes da minha morte", e isso aconteceu. Doze casas nas quais as Irmãs da Providência se dedicam aos doentes pobres e transcurados, aos anciãos abandonados Morreu em 3 de abril de 1884.