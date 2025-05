Sobre A empresa

Nome: Grupo Acal - Araújo Cabral & Alves LTDA

Data da fundação: 13/9/1954

Fundadores: Raimundo de Araújo Cabral e Marlene Alves Cabral

Presidentes: Gilberto Costa (conselho consultivo), Ritelza Cabral (conselho de sócios) e Daniela Cabral (CEO)

Tipos de produtos: Materiais para reforma e construção

Unidades (quantidade e cidades): 10 lojas, sendo duas lojas conceitos e oito home centers, e um centro de distribuição. Presente em Fortaleza, Caucaia, Eusébio, Maracanaú e Sobral

Faturamento anual:

R$ 133,7 milhões em 2024

Número de funcionários: 373 colaboradores

Ações ESG (ambientais, sociais e governança): Coleta seletiva; reciclagem solidária; doação de materiais de construção para produção de objetos de artesanato e pequenas reformas; carregamento gratuito de carros elétricos; parceria com empresa para redução do consumo de energia elétrica; estação de tratamento de efluentes na unidade Washington Soares; apoio ao projeto Tapera das Artes, com trabalho voluntário voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social; programa de incentivo à formação de colaboradores; Projeto Acal Academia, para colaboradores; Acal Reforma a Minha Casa: para o colaborador reformar seu lar; plano de cargos e salários; programa de participação nos resultados.