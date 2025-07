[2 PRINCIPAL] Operador de empilhadeira confessou: "o que tinha que fazer era baixar o contêiner"

A confissão do operador de empilhadeira Francisco Gean Bezerra da Silva, ex-funcionário terceirizado que trabalhava dentro do porto do Pecém e um dos réus no processo sobre a quadrilha especializada no tráfico marítimo, é elucidativa. "Respondeu que participou trabalhando em três eventos de colocação de drogas em contêineres no porto do Pecém, sendo um deles, o último, quando houve a prisão de três indivíduos no porto do Pecém (em 11/9/2020) e os outros dois nos dois ou três meses antes dessa prisão".

Ele descreve que "o que tinha que fazer era baixar o contêiner onde seria colocada a droga e apontar a sua localização para a pessoa que iria colocar a droga no mesmo". Foi persuadido pela propina. "Por cada um dos serviços recebeu R$ 50 mil, totalizando R$ 100 mil, uma vez que no serviço em que houve a prisão não foi pago". Em seis contas bancárias vinculadas ao seu nome, a investigação identificou movimentação de R$ 532.107,71 (entre 1/1/2018 e 10/3/2020), quando seus ganhos salariais foram de R$ 51,9 mil.

Os três ex-funcionários terceirizados do porto apontados na denúncia teriam agido, conforme os autos, como informantes e facilitadores do grupo criminoso. Deles, o analista portuário Ronilson Morais do Nascimento, de 36 anos, foi assassinado em junho de 2024. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.

O empilhador, cearense, confessou ter atuado no grupo após receber propina. Aguarda o julgamento em liberdade. O coordenador de turno, capixaba que não residia no Brasil quando a operação Néctar foi deflagrada em 2024, foi preso em Portugal com ajuda da Interpol. Ele foi extraditado e está recolhido no sistema prisional cearense. No processo, admitiu receios sobre sua segurança, depois de saber que Ronilson foi morto.

O trabalho policial alcançou vários nomes a mais, mas teriam faltado provas que ajudassem na peça do Ministério Público Federal (MPF). Os procuradores citaram o número de empresas e pessoas identificadas em cada um dos nove estados. Na "base Ceará", dos 14 nomes mencionados, só seis viraram réus na ação penal.

A investigação detalha o mecanismo da organização criminosa. Na logística operacional, a maior das células do esquema, foram 16 participantes identificados entre os 33 réus. As atuações compartimentadas, além de ajudar a mover as engrenagens, diminuíam possíveis vazamentos. Nem todos se conheciam e saber menos sobre o todo também era protetivo.

As várias atribuições vão sendo citadas ao longo do processo. Desde "fazer parte do quadro societário de empresas utilizadas pelo grupo" a "locar imóveis e maquinário utilizados nas atividades realizadas pelas empresas controladas pelo grupo, especialmente nas áreas de logística, transporte e de exportação, usando esses locais e equipamentos para o armazenamento de drogas e contaminação de contêineres".

Também eram os da logística operacional que faziam a gestão dos veículos utilizados pela organização criminosa, com despesas autorizadas pelo alto comando do grupo. O recrutamento de motoristas que poderiam atuar para o grupo era preocupação constante dos "gestores".

Há descrição de caminhoneiros que recebiam R$ 60 mil para o transporte de uma carga ilícita até o pátio portuário. Aquele sempre era considerado um momento delicado da operação, por envolver acessos e escaneamento que poderiam, naquele momento, derrubar todo trabalho prévio e posterior do tráfico.

Com o ingresso às instalações portuárias, os traficantes conseguiam se movimentar em pontos estratégicos. A quadrilha recebia informações de rotas de navios, com datas de saída e chegada em destinos, até numeração de contêineres e lacres. Os funcionários indicavam ao traficante "contaminador" o posicionamento dos contêineres.