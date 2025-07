Esquema surpreendeu até investigadores

Pelas proporções descobertas e citadas nos autos, o esquema do tráfico marítimo no Ceará pareceu grandioso até para as autoridades policiais e judiciárias. A divisão por células, o funcionamento corporativo, a legalidade de ações sobrepostas ao crime cometido. Além dos traficantes propriamente, outros personagens e atividades dividem a cena, estando ou não no pátio dos portos.

Em troca de propinas generosas, funcionários portuários disparavam dados de navios, rotas, numerações de contêineres, de lacres, horários, escalas. Um funcionário do porto chegou a movimentar em sua conta bancária, em dois anos e dois meses, mais de dez vezes o que ganhava de salário num ano.

Empresas legais (dos ramos de transporte, de logística e exportadoras, de pagamento) ou de fachada se integravam ao esquema ou estavam em nome de acusados ou laranjas. Os crachás e fardas ajudavam no acesso às zonas portuárias e teriam facilitado a lavagem de dinheiro.

Caminhoneiros também vendiam seus passes em entregas eventuais ou fixas. E ajudavam a recrutar colegas de boleia. O grupo recorria a doleiros, contadores e até um funcionário de cartório participava.

Neste caso, o então oficial registrador estava em Mauriti, no Cariri cearense. Ele teria falsificado documentos, identidades, certidões, registros de empresas e até certificados de conclusões de ensino. Não só para quem era do Ceará.