Gestão do porto nega identificação de funcionários envolvidos

A Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) informa que, desde 2019, registrou nove apreensões de cocaína em suas instalações. No total, 1.890 kg do entorpecente descobertos, na contagem própria. Porém, apesar de ação penal que tramita na Justiça Federal, com vasto conjunto de provas levantadas, a empresa afirma, em nota, que "não houve identificação de funcionários do porto envolvidos".

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) sobre o uso do porto pelos traficantes, três funcionários terceirizados são réus: um operador de empilhadeira, um analista portuário e um coordenador de turno. Trabalhavam em uma operadora portuária à época dos fatos investigados. Teriam feito parte da logística operacional da organização criminosa.

No processo, eles são citados como "funcionários públicos por equiparação". Serão julgados por associação criminosa para o tráfico e também por corrupção passiva — crime no âmbito da administração pública, quando o funcionário pede ou recebe vantagem em dinheiro.

Das nove apreensões, a gestão do CIPP confirma que quatro aconteceram por contaminação de contêineres. Nos outros cinco casos, a modalidade usada pelos criminosos foi a de inserir a droga nos cascos dos navios.

O porto cita que atualmente conta com uso de drone para monitoramento, mais de 400 câmeras, quatro radares de superfície, dois scanners para vistoria dos contêineres e unidade de segurança privada 24 horas. O drone teria sido adotado quatro anos atrás, após sequência de apreensões pelos agentes da Receita e Polícia Federal.

Sobre o acesso ao Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT), área de movimentação de cargas, a nota do CIPP afirma que é feito cadastro para acesso ao terminal portuário, de pessoas e veículos, com agendamento prévio que passa por aprovação e tempo pré-definido para permanecer na área.