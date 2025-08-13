Lançado plano de socorro aos exportadores

Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou ontem o plano de contingência, chamado de Plano Brasil Soberano, com medidas de socorro às empresas brasileiras exportadoras impactadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos.

A Medida Provisória, publicada ainda na tarde de ontem em edição extra do Diário Oficial da União, é estruturada em três eixos: fortalecimento do setor produtivo; proteção aos trabalhadores; e diplomacia comercial e multilateralismo.

Entenda impacto das medidas do plano federal

Dentre as principais linhas de ação está a concessão de crédito. Apenas do Fundo Garantidor de Exportações serão R$ 30 bilhões que serão usados como funding para a concessão de crédito com taxas acessíveis e, também, para ampliar as linhas de financiamento às exportações.

Conforme a MP, terão prioridade para obter os créditos, as empresas mais afetadas, levando em conta a dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto; e o porte de empresa. O acesso às linhas, no entanto, estará condicionado à manutenção dos empregos.

Outra frente é a tributária, com a suspensão de pagamento de tributos para empresas exportadoras e o aumento do percentual de restituição de tributos federais, a empresas afetadas, via Novo Reintegra - Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários. Trata-se de um incentivo fiscal que permite às empresas recuperar parte dos impostos indiretos incidentes sobre a cadeia produtiva dos produtos exportados.

Ontem, ao anunciar as medidas, Lula afirmou que o governo seguirá tentando negociar com os Estados Unidos uma melhor condição tarifária, porém, deixou claro que a soberania nacional é um ponto que não será flexibilizado.

"A gente vai continuar teimando em negociação. Porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Se tiver mais coisas, nós vamos fazer para os trabalhadores. Porque nesse país, a gente aprendeu que ninguém larga a mão de ninguém. A única coisa que precisamos exigir é que a soberania é intocável", afirmou Lula.

Ele também pediu agilidade na votação da MP no Congresso. "Quanto mais rápido vocês votarem (no Congresso Nacional), mais rápido os prejudicados serão beneficiados. E nós também estaremos dando ao mundo uma saída, porque muitos países estão na mesma dificuldade que o Brasil. Então, estamos mostrando que é assim que se faz."

Compras públicas

O plano federal também prevê a flexibilização nas compras governamentais para que a União e os entes federativos possam adquirir produtos hoje atingidos pelo tarifaço e que podem ter suas exportações reduzidas.

Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive, citou que esse foi um pleito levado pelo governador cearense, Elmano de Freitas (PT), ao levar a questão do setor de pescados. "Vamos conseguir adquirir e colocar nos programas governamentais."

Outros setores no radar

Na avaliação do ministro, as medidas vão atenuar o impacto inicial do tarifaço. Mas, assegurou que o governo continuará monitorando o comportamento do mercado, sobretudo de setores que não estão no radar agora, mas podem ser afetados por decisões externas, como algodão e soja.

"Há setores que não estão no radar hoje, mas que podem vir a entrar no radar em função de uma agressividade muito grande. Por exemplo, a exportação de soja e algodão por parte dos Estados Unidos, que está impondo compras de outros países a seus produtos, isso pode acarretar problemas internos aqui no Brasil. Então, temos que estar atentos não só ao que está acontecendo no Brasil, mas ao que está acontecendo no exterior."

O ministro fez referência ao fato de os Estados Unidos estarem pressionando a China a aumentar a demanda por soja norte-americana. Esse quadro pode impactar diretamente a economia brasileira, já que o País é hoje um grande exportador de soja, que é altamente direcionada aos chineses.

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, que participou da cerimônia, avaliou como positivas as medidas anunciadas pelo governo federal.

"Não queremos só respirar, mas caminhar e, neste primeiro momento, o Plano Brasil Soberano representa abertura de mercado e reflete o esforço contínuo de manter o diálogo e buscar soluções", destacou.

"Temos que exacerbar o máximo possível novos acordos bilaterais e do Mercosul, principalmente com a União Europeia. E vamos continuar discutindo tecnicamente e comercialmente, buscando o que é melhor para a nossa indústria, o nosso mercado e a nossa sociedade." (com agências)

Governo quer excluir R$ 9,5 bilhões da meta fiscal

O governo Lula vai pedir ao Congresso Nacional autorização para excluir da meta fiscal deste ano R$ 9,5 bilhões de medidas do pacote de socorro às empresas atingidas pelo tarifaço dos Estados Unidos. Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia dito, porém, que as ações seriam computadas no cálculo da meta.

O montante de R$ 9,5 bilhões é referente ao aporte em fundos garantidores e à devolução de impostos a exportadores por meio do programa Reintegra, afirmou o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan.

No fim da tarde de terça, Haddad disse que as medidas do pacote seriam custeadas com crédito extraordinário - ou seja, fora do limite de gastos do arcabouço -, mas que seriam computadas no cálculo da meta fiscal (saldo entre receitas e despesas, sem contar os juros da dívida).

"O que mudou foi a gente ter trazido também a parte do Reintegra a parte tributária com impacto, em termos de renúncia (fiscal), de até R$ 5 bilhões - o que, no primeiro momento, não estava nas contas ou a gente não estava considerando", explicou o secretário.

Durigan frisou que houve atualizações depois da participação do ministro Haddad em audiência no Congresso, o que fez com que o Reintegra entrasse nas contas.

Ele disse que o diálogo foi feito com o Congresso e com o Tribunal de Contas da União (TCU). "Esse parece ser um caminho, inclusive sugerido e bem aceito por todos. Vai ser trabalhado no Congresso, como o diálogo foi feito lá, um projeto de lei complementar para ter esse 'waiver' (exclusão) da meta", completou o secretário.

Ele frisou que o diálogo do governo com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), foi definidor para essa decisão. (Agência Estado)

Reuniões

Desde 14 de julho, quando foi instalado, o Comitê Interministerial de Negociações e Contramedidas Econômicas e Comerciais, coordenado pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, realizou 39 reuniões com cerca de 400 representantes de setores e empresas