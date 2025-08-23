Por trás da largada: o desafio de fazer a prova acontecer

Se o número de corredores cresce, os bastidores também se movimentam. No outro extremo dessa engrenagem estão os organizadores, que lidam com a complexidade de tirar as provas do papel; trabalho que exige um planejamento minucioso e articulação com diferentes setores.

"Corrida de rua é um serviço. Envolve mais de 100 profissionais: advogados, social media, produtores, segurança, limpeza e estrutura de apoio", explica Fernando Elpídio, diretor da Nova Letra Eventos Criativos, empresa que atua há mais de 18 anos realizando corridas em Fortaleza.

De acordo com Fernando, as inscrições não cobrem nem metade do custo de uma prova. Segundo ele, uma prova de grande porte, como a 21K Terra da Luz, demanda, no mínimo, dez meses de planejamento. "Vai desde a elaboração do projeto à revisão dos percursos, captação de recursos, liberações públicas e montagem do kit do atleta", ressalta.

Além de garantir o suporte dos corredores com o material de apoio e premiação, os organizadores devem lidar com a parte burocrática da realização das corridas. Para organizar uma corrida de rua no Ceará é necessária autorização da Federação Cearense de Atletismo (FCAt) — por meio da chamada Permit —, que pode chegar até R$ 10 mil de taxas, dependendo do tamanho do evento.

Além disso, existe o investimento feito com a equipe de operadores de trânsito, que conduzem o percurso da corrida e manejam o fluxo do tráfego. Há ainda as taxas de publicidade cobradas pela Prefeitura.

Ricardo Ramalho, diretor da BRB Marketing Esportivo, aponta: "Geramos, no mínimo, 200 empregos diretos e envolvemos cerca de 20 empresas. E o principal: vendemos saúde. Esse é o maior legado das corridas".

"É necessário planejamento conjunto. Precisamos de locais adequados para as provas, menos burocracia para liberação e um calendário mais organizado", afirma Ricardo.

Atenta às necessidades da modalidade, a FCAt se reuniu com as empresas organizadoras de corridas a fim de traçar estratégias para melhorar a modalidade. A Federação analisa a criação de um ranking estadual de atletas e corridas de rua. Com o objetivo de valorizar e incentivar os atletas, a medida prevê a premiação dos dez melhores corredores em diferentes distâncias.