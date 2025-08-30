O que é a pesquisa qualitativa e como foi feita

A pesquisa qualitativa busca compreender o significado, e não a magnitude, explica o fundador da Cenário Inteligência, o cientista político, professor da Universidade Federal de Pernambuco e articulista do O POVO Adriano Oliveira. No lugar de medir percentuais ou frequências, esse tipo de pesquisa procura captar sentimentos, crenças e valores dos entrevistados.

É uma forma de "ler o coração e a emoção", revelando nuances que os números nem sempre mostram. Embora os resultados sejam quantificáveis, os números não são a principal informação a ser extraída.

Criada há 16 anos, a cenário Inteligência atua exclusivamente com pesquisa qualitativa e estratégia. O método central são as entrevistas em profundidade, em substituição aos tradicionais grupos focais, já que em discussões coletivas muitas pessoas evitam se expressar livremente por diferenças de religião, ideologia ou orientação sexual.

Desde 2020, Adriano Oliveira adotou esse formato individual diante da polarização política e da força de identidades religiosas, como a evangélica, que limitavam o debate em grupo.

Os resultados são interpretados em conjunto. Além da descrição das falas, aplica-se a análise de conteúdo, que organiza e quantifica palavras e frases mais recorrentes para identificar os sentimentos predominantes. O relatório final traz duas etapas: os sentimentos relatados pelos entrevistados e a sistematização dessas falas em análises.

No estudo sobre religião e política, foram ouvidos apenas religiosos militantes ou praticantes, que frequentam igrejas ou missas ao menos a cada 15 dias. Não participaram pessoas que se declaram religiosas mas não têm prática regular.