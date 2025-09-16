Irmãs têm históriade dedicação ao colégio

Foto: FCO FONTENELE Irmã Rita de Cassia Ramos, 89 anos.

Com título de secretária emérita, irmã Rita de Cássia Ramos de Vasconcelos, 89, é a mais antiga entre as freiras da instituição. Além dela, a avó, tia e primas estudaram no Imaculada Conceição.

Terceira de cinco filhos, desde criança seu desejo era se tornar uma irmã da caridade. "Eu estudei no Colégio da Imaculada durante os anos de 1949 a 1955. Nasci e morei perto da casa das irmãs, via o movimento delas para lá e pra cá. Vim estudar aqui e então consolidou o chamado de Deus", relembra.

Ainda dos tempos de estudos, irmã Rita rememora sobre as "mestras de classe muito eficientes" que ela teve e a época que sua avó estudou no Colégio. "Ela foi aluna interna, aprendeu muitas artes, pintava muito bem, falava francês fluentemente e a mamãe sempre repetia essas coisas pra gente", conta com um sorriso no rosto.

Ela continua: "Depois dela veio uma tia, que formou-se com a Rachel de Queiroz na primeira turma e depois as netas, umas cinco ou seis. Depois tornou-se praticamente o colégio da família", enumera.

Após o período como aluna, irmã Rita se tornou diretora da instituição durante os anos de 2001 e 2002. Para ela, um momento marcante em sua trajetória no Colégio foi quando venceu a maratona catequética nacional.

A olimpíada religiosa de conhecimentos foi criada por dom Hélder Câmara. "Ele criou essa maratona para justamente fazer com que a juventude se aproximasse da doutrina católica. Eu me empolguei muito e venci os outros colégios religiosos", recorda sua conquista.

Sendo a freira mais jovem da instituição entre todas as seis ali presentes, irmã Taynara dos Santos, 28, atua como apoio entre as coordenações do Colégio. "Vivi uma vida normal até os 18 anos, jamais havia pensado em ser uma Filha da Caridade. Mas sempre fui muito engajada em coisas da igreja e conheci uma irmã em agosto de 2015. Ela era de outro carisma, mas foi pelo jeito e a felicidade dela, que me encantaram. Eu fiquei curiosa para saber como ela vivia e o que faria dela tão feliz", relembra.

Irmã Taynara conta que o primeiro passo foi conhecer a "casa das irmãs", e após isso, ela passou a participar de encontros formativos todos os meses com as freiras. "Depois de passar um mês nesses encontros, a irmã perguntou se eu nunca tinha imaginado isso pra mim. Eu coloquei sinceramente para ela que nunca tinha imaginado não, mas por ela ter aberto esse horizonte, fiquei me questionando", declara. Já são quase três anos no Imaculada.

Questionada sobre a sensação de trabalhar em uma instituição tão antiga, Taynara afirma que é algo gratificante. "Porque a área da educação é algo muito significativo na vida do ser humano. Ensinar a dar passos, a escrever, é uma arte muito bonita. Então, a educação me chama muita atenção por isso, [para] formar seres melhores", finaliza.

Andando pela Capela do Pequeno Grande, onde antes era a Gruta de Lourdes, a irmã Rita de Cássia conta como o local foi concebido. "Era muito pequena e naturalmente foi aumentando o número de alunas internas e [o local] já não comportava mais. Tinha que construir uma igreja maior, e a família dessa irmã deu esse grande presente", comenta.

As peças para construção vieram enumeradas, da Bélgica, para serem arrumadas no local. Um construtor local recebeu as orientações de um engenheiro francês e fez a obra como planejado, segundo a irmã. A capela foi entregue em 1902, tendo 123 anos de existência.

Já na entrada, perto da recepção, há uma escadaria que leva à parte superior do edifício, onde fica o museu. Na sala, objetos que conservam a história do Colégio podem ser observados. "Aqui a gente encontra várias peças antigas como, por exemplo, a foto do primeiro arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza. [Há] também algumas fotos de ex-alunos", diz Francisco, coordenador de disciplina do colégio.

Na parte direita, há uma vitrine com peças dos antigos uniformes utilizados pelos alunos, castiçais e lustres antigos. No museu também se fazem presentes máquinas fotográficas, de costura e de datilografar. Também é possível observar duas réplicas feitas de madeira, representando a Praça São Pedro, no Vaticano, e a Capela Pequeno Grande, em Fortaleza. "Com o decorrer do tempo, elas vão se tornando peças históricas e por isso foram todas trazidas para o museu. ", diz Francisco.



