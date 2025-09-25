Como dias e horários revelam padrões nos abusos sexuais no Ceará

A violência sexual contra crianças e adolescentes no Ceará segue um roteiro perverso, marcado por dias da semana e horários específicos. E o que poderia parecer aleatório ganha contornos nítidos quando os dados são cruzados com as dinâmicas familiares.

De 2009 a 2024, os registros de violência sexual contra vulneráveis no Estado revelam uma concentração expressiva no início da semana. As segundas-feiras lideram os casos entre as vítimas (3.790 registros, ou 16,4%), seguidas pelas terças (3.421 casos) e quartas (3.415), cerca de quase 15% cada. Juntas, os três dias respondem por 46% do total de registros.

Nos fins de semana, os números caem: sábados (11,7%) e domingos (13,3%) aparecem com as menores incidências.

Essa regularidade estatística não é coincidência, conforme explica a especialista Lídia Rodrigues, integrante da Frente de Assistência à Criança Carente. Ela comenta que, aos finais de semana, mais pessoas tendem a estar em casa, e em famílias de classes mais baixas, não há muitos espaços dentro da casa onde as pessoas possam se isolar ou ter privacidade.

"Mas durante a semana, a dinâmica da família muda. Alguém vai para a escola, outra pessoa vai ao trabalho, alguém faz compras… e com o aumento das jornadas de trabalho flexíveis, muitas vezes as crianças não ficam sozinhas em casa, sempre há um adulto por perto. Por isso, durante a semana, há uma maior vulnerabilidade para o abuso sexual intrafamiliar", diz.

Segundo dados obtidos pela Central de Dados O POVO , é possível perceber também que as violências têm hora marcada para acontecer. As manhãs lideram os registros e o horário das 10 horas concentra 14,1% das notificações entre as vítimas. Entre 8h e 11 horas, somam-se 40% das ocorrências com hora informada. As tardes, especialmente entre 14h e 16horas, também mantêm incidência relevante.

Sobre a ausência de informações estruturadas sobre o vínculo entre vítima e agressor em crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Ceará foram questionados a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

A SSPDS foi procurada para esclarecer os motivos da omissão desses dados nos registros. Foi questionado se o campo "Grau de parentesco entre indiciado e vítima" seria de preenchimento obrigatório no registro de inquéritos policiais, se há motivo técnico que justifique a omissão dessa informação, se a pasta pretende revisar seus protocolos de coleta de dados, e se a ausência dessa informação compromete o trabalho investigativo, estatístico e de prevenção desses crimes. No entanto, não houve nenhum retorno.

Já a Secretaria Executiva das Promotorias da Infância e da Juventude do MPCE afirmou que a inclusão de filtros e parâmetros nos sistemas policiais, como o registro específico do vínculo, "transcende a atuação em nível de controle externo" dessas promotorias. Segundo o órgão, embora não haja um campo estruturado para esse dado, nas denúncias envolvendo violência sexual contra menores "via de regra há descrição ou identificação do agressor (quando conhecido) no conteúdo da denúncia".

Para o MPCE, a ausência do campo "não compromete ou afeta o trabalho de investigação e persecução penal" dos casos. O órgão destacou, por outro lado, que estatísticas e dados estruturados são "ferramentas valorosas" para o combate à violência sexual, pois permitem identificar tendências e direcionar recursos.

Por sua vez, o TJCE informou que, no Sistema de Automação da Justiça (SAJ) de Primeiro Grau, utilizado pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, responsável por julgar crimes sexuais contra crianças e adolescentes, não há um campo padronizado para registrar o grau de parentesco entre vítima e agressor. Esses dados, quando existentes, aparecem apenas nos relatos e petições.

O TJCE afirmou possuir normas que incentivam a coleta e centralização de informações, como as Resoluções nº 25 e nº 26 de 2022, mas reconheceu que ainda não dispõe de um banco de dados capaz de filtrar estatísticas por essa variável. Também ressaltou que não há integração formal entre os sistemas da Justiça estadual e os da Polícia Civil ou do MP, o que impede cruzamentos mais precisos.