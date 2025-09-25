Como foi elaborada a matéria

Para a elaboração desta reportagem, foram utilizadas bases de dados públicas obtidas via Lei de Acesso à Informação (LAI). As solicitações foram encaminhadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e atendidas pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), por meio da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) e do Sistema de Informações Policiais (SIP), com acesso realizado pela plataforma Ceará Transparente.

Foram requeridos dados estatísticos referentes aos crimes de estupro de vulnerável, estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual e favorecimento da prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável.

As informações solicitadas incluíam o sexo do(a) acusado(a) e sua relação com a vítima, conforme previsto no artigo 226, parágrafo II, do Código Penal (ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou qualquer outro vínculo de autoridade).

Também foi pedido que o recorte temporal contemplasse o ano de 2009 em diante, ou o mais antigo disponível, com detalhamento de datas, municípios ou Áreas Integradas de Segurança (AIS) e idades das vítimas.

Em resposta, a reportagem recebeu planilhas referentes aos crimes listados, com registros sobre vítimas e indiciados/suspeitos. As bases incluíam informações como: AIS, data, horário e município da ocorrência, além do sexo e idade das vítimas. No caso dos indiciados, havia ainda o campo "Relacionamento", destinado a registrar o grau de parentesco ou vínculo com a vítima.

As informações foram fornecidas em dez planilhas distintas. A Central de Dados O POVO compilou todos os arquivos, organizando-os em bases separadas para vítimas e indiciados. Em seguida, realizou o tratamento e a limpeza dos dados, utilizando Google Planilhas e a linguagem de programação Python, por meio da plataforma Google Colab, para leitura e análise das informações.

Com o objetivo de garantir transparência e reprodutibilidade, a Central de Dados O POVO mantém uma página no GitHub, onde códigos e dados podem ser acessados pelo público. Além disso, cada gráfico publicado na reportagem contém botões de download, permitindo ao leitor acessar diretamente as bases utilizadas nas visualizações.