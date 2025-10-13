As marcasda mineraçãona comunidade de Quiterianópolis

Foto: Acervo Ibama Mina de minério de ferro da Globest que, segundo o Ibama, poluiu o rio Poti

Apesar dos impactos ambientais e sociais da operação da Globest terem sido percebidos ainda nos primeiros anos da mineradora pela população local, somente em 2019 o caso ganhou proporção: a contaminação do Rio Poti, que nasce no Ceará e escoa no Piauí. E continuam sendo sentidos até hoje.

Em fevereiro de 2019, uma chuva de 180 mm atingiu Quiterianópolis em apenas 24 horas. As pilhas de rejeitos que se encontravam descobertas, situadas a aproximadamente 300 metros, foram carregadas para dentro do curso d'água.

Os rejeitos chegaram ao local abastecido pelo Rio Poti e de sustento para muitos pescadores: o Açude Flor do Campo, em Novo Oriente, a cerca de 40 km da mineradora.

LEIA ESTA REPORTAGEM COMPLETA CLICANDO AQUI