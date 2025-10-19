GNV demonstra maior potencial no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA ￼ENTRE as opções menos poluentes e de menor custo, o GNV tem sido preferência entre os cearenses

As tendências nacionais que apontam a eletricidade como mais conveniente ao transporte de passageiros, enquanto o GNV seria mais adequado ao de cargas, não são observadas no mercado cearense, onde o gás tem maior potencial de adoção.

Dados da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) atestam a falta de ônibus elétricos e também a gás natural no Ceará. Já os caminhões contam com um projeto-piloto em curso e dois postos aptos para o abastecimento desses veículos.

O Grupo Marquise, acionista da GNR Fortaleza, assinou um contrato com a Scania para a compra de três caminhões em novembro do ano passado para a EcoFor e a EcoOsasco, que incluía ainda a entrega de mais 18 unidades ao longo de 2025.

Usados na coleta de resíduos, os modelos P 280 XT podem receber tanto gás natural comprimido quanto biometano em qualquer proporção, e entregam uma capacidade de armazenagem, em oito cilindros, de até 230 metros cúbicos.

A medida do Grupo, juntamente com uma crise deflagrada no setor de ônibus desde a pandemia, mostrou uma oportunidade para a Companhia de Gás do Ceará (Cegás) ampliar o serviço a este segmento - o qual corresponde a 22,31% dos cerca de 579 mil metros cúbicos lançados na rede do Estado. A empresa mira atender os transportes de cargas e de passageiros e conta com tratativas com empresas e órgãos públicos desde o início do ano.

Hoje, a Cegás atende 14 municípios - 11 com rede canalizada e 3 com caminhões -, nos quais estende 720 km de rede e cerca de 60 postos com GNV em Fortaleza e Região Metropolitana. Com esta estrutura e um orçamento estimado em R$ 47 milhões para 2025, a Companhia investe para ganhar mais mercado.

Uma das medidas é a formação do corredor sustentável da rodovia BR-116, no qual uma rede de atendimento deve ser montada a exemplo do feito na BR-101. A meta é atender caminhões movidos a GNV nas rotas que servem o Complexo do Pecém.

"Para nós, dos postos de combustíveis, o GNV é mais adequado. O posto está bem mais estruturado para receber os equipamentos de gás do que os elétricos e a Cegás vem trabalhando forte para isso", afirmou Antônio José Costa, assessor econômico do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Ao O POVO, ele contou que há consultas da Companhia com o Sindipostos para adequação de postos no Cariri até o fim de 2025. Segundo ele, a ideia é levar o GNV de forma líquida em caminhões até a região e fazer o processo de regaseificação ao chegar no destino.

Já corredores para o abastecimento de veículos elétricos ainda estão em desenvolvimento e enfrentam gargalos de infraestrutura e regulamentação, de acordo com ele. Dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) indicam que o Ceará conta com 592 eletropostos, cuja maioria está localizada em shopping centers, condomínios ou mesmo casas.

"E o grande problema que estamos enfrentando no carro elétrico é a regulamentação do abastecimento. Não existe ainda uma reformulação disso na área de carro elétrico. Os bombeiros de São Paulo e do Ceará estão atuando nisso, mas o carregamento em subsolo e demais locais sem regulamentação definida traz riscos de segurança", observou.

Quanto à estrutura de rede elétrica para isso, Antonio José conta que o objetivo é ter os trechos entre Fortaleza e Jericoacoara, via CE-085, e Fortaleza-Cariri, via BR-116, com rede elétrica capaz de suportar carregadores nos postos de combustíveis. Mas a realização ainda depende de uma decisão de investimento da Enel que deve ser tomada até o fim deste ano.