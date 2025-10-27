Recomendações para o fortalecimento da escola como lugar de proteção

1. Diálogos com estudantes sobre prevenção e combate à violência, enfrentamento do racismo, LGBTfobia, machismo e capacitismo.

2. Atuação intersetorial, envolvendo áreas como segurança cidadã, assistência social, saúde, cultura, esporte, emprego e renda.

3. Melhoria das condições estruturais da escola, alimentação de qualidade e convivialidade.

4. Promoção, prevenção e cuidado em saúde mental de juventudes em contextos de violência.

5. Valorização profissional, cuidado psicossocial e formação permanente de trabalhadores/as da educação.

6. Implantação de comissões de proteção e prevenção à violência nas escolas e fortalecimento de informações sobre canais e serviços disponíveis.

7. Articulações entre escolas e territórios para a defesa da vida das juventudes e o enfrentamento das repercussões educacionais da violência, envolvendo fóruns, grêmios estudantis, coletivos juvenis, conselhos escolares, organizações da sociedade civil e movimentos sociais.

8. Ampliação de espaços artísticos e culturais nas escolas para potencialização da permanência estudantil.

9. Atenção às famílias de estudantes em situação de vulnerabilização social.

10. Fomento de monitoramentos, análises e sistematizações de dados sobre as repercussões da violência na vida de estudante.

Fonte: Cartilha Recomendações para o Fortalecimento da Escola Pública como Espaço de Proteção Juvenil, Prevenção e Combate à Violência - Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS - 2023)