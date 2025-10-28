Operação mais letal da história do RJ deixa, pelo menos, 64 mortos

Foto: Mauro PIMENTEL / AFP ￼OPERAÇÃO supera a realizada em 2021, no Jacarezinho, que deixou 28 civis mortos, e a da Vila Cruzeiro, em 2022, que resultou em 24 mortes

A operação mais letal da história do Rio de Janeiro, deflagrada nessa terça-feira, 28, deixou, pelo menos, 64 mortos, incluindo quatro policiais, conforme o último balanço divulgado pelas autoridades fluminenses até o fechamento desta edição. Além disso, 81 prisões foram efetuadas, 93 fuzis foram apreendidos e, ao menos, 19 pessoas foram baleadas, incluindo 15 policiais e quatro vítimas de balas perdidas.



A operação, batizada de Contenção, tinha como objetivo cumprir mandados de prisão e busca e apreensão nos complexos da Penha e do Alemão — que, ao todo, reúnem 26 favelas e mais de 110 mil moradores. O Governo do Rio de Janeiro afirmou que a ação policial foi deflagrada após mais de um ano de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).



A ofensiva policial teve início ainda pela madrugada. Intensos tiroteios foram registrados passaram a ser registrados, assim como barricadas foram montadas pelos criminosos para impedir o avanço policial — que incluíam o atravessamento de ônibus em vias de acesso. Além disso, os faccionados lançaram de drones explosivos contra os policiais. O confronto gerou o cancelamento de aulas em escolas da região e também o fechamento de postos de saúde e a interrupção da circulação do transporte urbano.

Conforme o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o principal alvo da investida era Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como o principal chefe do Comando Vermelho (CV) no Complexo da Penha e em outras comunidades da Zona Oeste — algumas delas, recentemente conquistadas por milícias, conforme destacou o MPRJ.



Até o fechamento desta matéria, a lista dos nomes dos suspeitos presos e mortos não havia sido divulgada. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (Pcerj) confirmou, porém, a prisão de Thiago do Nascimento Mendes, conhecido como “Belão do Quitungo”, que seria o “01” da comunidade do Quitungo e “braço direito” de Doca. Ao todo, a investigação da DRE levou o MPRJ a denunciar 67 pessoas. Além de Doca, foram denunciados outros três homens que exerceriam papel de chefia na facção: Pedro Paulo Guedes, conhecido como Pedro Bala; Carlos Costa Neves, o Gadernal; e Washington Cesar Braga da Silva, o Grandão. Outros 15 denunciados teriam “funções de gerência do tráfico”, conforme o MPRJ, enquanto os demais acusados atuavam como “soldados” da facção.



“De acordo com o GAECO/MPRJ (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), por estar localizado próximo a vias expressas e ser ponto estratégico para o escoamento de drogas e armamentos, o complexo de favelas se tornou uma das principais bases do projeto expansionista da facção criminosa, especialmente em comunidades da região de Jacarepaguá”, divulgou o MPRJ. “A ação vem na sequência da operação realizada pelo GAECO/MPRJ e pela Polícia Civil no dia 29/09, contra traficantes da mesma facção que dominam a Gardênia Azul e outras localidades da Zona Oeste”.



A Pcerj, por sua vez, afirmou que 2.500 policiais civis e militares foram destacados na ação. “Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate”, afirmou a corporação.



O Complexo da Penha é uma das regiões do Rio onde se escondem foragidos da Justiça cearense. Um dos homens que a Polícia do Ceará já havia identificado na Penha é Carlos Mateus da Silva Alencar, o “Skidum” ou “Fiel”, apontado como chefe do CV na região do Grande Pirambu e no bairro Boa Vista. É possível que outros cearenses estejam refugiados na comunidade e possam vir a ter sido presos ou mortos. Imagens feitas em uma área de mata e que circula nas redes sociais mostram um homem, possivelmente morto, usando a camisa do Ceará Sporting Club.



O POVO procurou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) para saber se a pasta havia entrado em contato com as autoridades fluminenses e confirmado se criminosos cearenses foram localizados na operação. Em nota, a SSPDS afirmou que está monitorando a situação e que, “de forma preventiva, reforçou o policiamento em pontos estratégicos orientados por levantamentos realizados pela Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS)”.



À noite, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), afirmou em redes sociais que solicitou a transferência de dez chefes do CV que, de dentro de presídios cariocas, estariam prestando apoio aos comparsas na Penha e no Alemão.

