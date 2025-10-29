Governos de Castro e de Lula entram em atrito por operação

A megaoperação policial dessa terça-feira, 28, nos Complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, rapidamente deixou de ser apenas uma ação de segurança pública para se transformar em um novo foco de tensão política entre o governador Cláudio Castro (PL) e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apesar do confronto verbal, o Governo Federal autorizou na noite da terça a transferência de dez chefes de facções para presídios federais, pedido feito pelo governo Castro.

O presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) coordenou reunião com ministros. Em nota, o Governo Federal negou ter havido consulta ou pedido de apoio pelo Rio. Pediu ainda reunião nesta quarta-feira, 29, no Rio, com o governador e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.

O governador contou que telefonou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para negar que tenha criticado o Planalto. "Havia uma retórica mentirosa de que eu tinha jogado a culpa no Governo Federal. Eu disse: 'Gleisi, quem está falando isso não ouviu minha fala'", disse ele à jornalista Bela Megali, do jornal O Globo.

Mais cedo, Castro acusou o Governo Federal e o Supremo Tribunal Federal (STF) de deixarem o Estado "sozinho" no enfrentamento ao crime organizado.

Segundo o governador, o Planalto negou três pedidos de apoio, incluindo o empréstimo de blindados, e apresentou "uma justificativa diferente a cada dia" para a recusa. Ele afirmou que um dos pedidos foi barrado sob o argumento de que a cessão dos veículos exigiria a decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), medida a que Lula se opõem segundo ele. "Isso não é briga política, é um pedido de ajuda", disse Castro.

No início da tarde, o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou nota em que rebateu Castro e listou ações federais. Segundo o texto, a Força Nacional de Segurança Pública atua de forma permanente no Estado desde outubro de 2023, com autorização válida até dezembro de 2025 — e todos os pedidos de renovação feitos pelo governo foram atendidos.

O MJSP também destacou que, apenas em 2025, a Polícia Federal realizou 178 operações no Estado.

Em visita ao Ceará, onde recebeu o título de cidadão concedido pela Assembleia Legislativa, Ricardo Lewandowski garantiu que "nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado". "Não recebi nenhum pedido do governador do Rio de Janeiro enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública para esta operação. Nem ontem, nem hoje, absolutamente nada", disse.

Lewandowski pontuou que "foi uma operação bastante cruenta" e lamentou as mortes de agentes de segurança pública e "pior ainda, de pessoas comuns, pessoas inocentes".

"Quero apresentar a minha solidariedade às famílias dos policiais mortos e dos inocentes que também pereceram nesta operação; e me colocar à disposição das autoridades do Rio para qualquer auxílio que for necessário", enfatizou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de implantação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado, o ministro enfatizou que um dos pré-requisitos para ativação de GLO é que "os governadores reconheçam a falência dos órgãos de segurança estaduais e transfiram as operações para o Governo Federal, mais especificamente para as Forças Armadas". Com isso, rejeitou que se possa simplesmente usar o mecanismo de forma automática ou emergencial sem atender critérios.

"Agora, a responsabilidade é sim, exclusivamente, dos governadores no que diz respeito à segurança pública dos respectivos estados", ressaltou. (Colaborou Wilnan Custódio, especial para O POVO)

PEC

Lewandowski defendeu a PEC da Segurança Pública como "solução sistêmica, holística, estruturante". Citou ainda um projeto de lei anti-facção, para mudar o Código Penal e outras legislações