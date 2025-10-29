Moraes assume ação das favelas no STF e pede parecer ao MP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), assumiu temporariamente a relatoria da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) nº 635, a chamada ADPF das Favelas. Nesse processo, a Corte determinou medidas ao governo do Rio de Janeiro para reduzir a letalidade policial no Estado.

No primeiro despacho, Moraes pediu parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), em até 24 horas, sobre manifestação apresentada pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) pedindo diligências da Corte após a operação policial no Rio de Janeiro, que resultou em 64 mortes.

O CNDH pediu ao Supremo a adoção de medidas complementares e urgentes de monitoramento e fiscalização para cumprir as determinações estabelecidas pela Corte diante da operação policial mais letal da história do Rio.

O caso era relatado pelo ministro Luís Roberto Barroso, que antecipou sua aposentadoria neste mês. Ele herdou a ação quando o ministro Edson Fachin — relatou original — assumiu a presidência do Supremo, no fim de setembro.

A substituição segue regra prevista no regimento interno da Corte para os casos em que a relatoria fica vaga. Moraes será responsável pelo caso até o sucessor de Barroso tomar posse.

"O relator é substituído pelo revisor, se houver, ou pelo ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar na de deliberação sobre medida urgente", diz a regra. A figura do revisor foi extinta e só era aplicada em ações penais.

Mais cedo, a ADPF das Favelas voltou à tona após o governador do Rio, Claudio Castro (PL), reafirmar que o aumento da criminalidade aumentou após as decisões da Corte envolvendo a segurança pública do Rio.

Em abril deste ano, o Supremo definiu medidas para combater a letalidade policial durante operações da Polícia Militar contra o crime organizado nas comunidades do Rio.

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União encaminharam ofício a Castro e questionaram se foram cumpridas as exigências da ADPF.

O Ministério Público quer saber se houve: prévia definição do grau de força adequado e justificativa formal da operação; atuação dos órgãos periciais para realização de perícia e identificação de vestígios de crimes; uso de câmeras corporais e câmeras nas viaturas; existência e apresentação ao público de relatório detalhado da operação. (Agência Estado e Agência Brasil)

ONU

O Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU disse em nota estar "horrorizado" com a operação policial em favelas do Rio de Janeiro