Homens mortos em Canindé acampavam para atacar facção rival

Foto: FÁBIO LIMA Operação das forças policiais do Ceará matam sete integrantes do CV em Canindé

Os sete integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV) que foram mortos nessa sexta-feira, 31, após intervenção policial no bairro Campinas, em Canindé, haviam montado acampamento em uma região de mata próxima da localidade para atacar a facção rival Terceiro Comando Puro (TCP).

De acordo com apuração realizada pelo O POVO, os suspeitos acamparam em uma área de vegetação na cidade de Aratuba. Imagens que circulam nas redes sociais mostram mais de dez criminosos da facção carioca em meio ao matagal, utilizando roupas camufladas, camisas de manga longa e balaclavas.

Eles também portavam armamento pesado, como fuzis, escopetas, pistolas, revólveres e granadas, além de munições e drogas. Imagens mostram ainda os criminosos armados caminhando em uma fileira na mata. Em outro momento, um deles aparece segurando um fuzil enquanto participa de um treinamento de tiro.

Homens saíram do local e foram até Campinas para atacar o TCP, grupo com o qual mantém rivalidade. Pelo menos 15 criminosos se preparavam para executar ação quando foram surpreendidos pelos agentes. Durante a ação, sete indivíduos foram mortos e o restante conseguiu fugir.

Uma parte dos homens seria do município de Caridade, para onde teriam voltado após intervenção. Já os outros seriam de Canindé. Fora os óbitos, não foi contabilizado suspeitos feridos nem policiais.

Informações apuradas pelo O POVO apontam que desde a semana passada o Comando Vermelho tentava atacar territórios de Canindé que são dominados pelo TCP, usando uma estrada que dá acesso ao município. Durante esse período o grupo teria realizado quatro tentativas de ataques, incluindo a dessa sexta. Três delas foi em Campinas e uma teria sido no bairro Alto Guaramiranga.

Ação policial realizada ontem repercutiu nacionalmente. Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro e responsável pela operação que deixou mais de 120 mortos na região, se manifestou a respeito.

"Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado. O episódio de hoje mostra, mais uma vez, que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados", afirmou em suas redes sociais.

Elmano também se pronunciou por meio das plataformas digitais. "Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará", escreveu o chefe do Executivo.

Também pelas mídias, Professor Jardel (PSB), prefeito de Canindé, destacou a rapidez da ação. "A Polícia Militar de Canindé é a melhor do Estado do Ceará", afirmou em publicação.

Colaboraram Mirla Nobre e Kleber Carvalho

Tentativas

