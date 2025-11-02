Água ainda é desafio para investimentos no Nordeste

Foto: Comunicação/Dnocs No Ceará, a segurança hídrica é um tema crítico, especialmente devido à sua localização no semiárido, onde a escassez de água é uma realidade constante

O Ceará tem se destacado como um dos estados mais promissores do Brasil em termos de avanço econômico e tecnológico. Com uma economia diversificada e em crescimento, o estado tem atraído investimentos significativos em setores como a indústria, o turismo e a tecnologia. No entanto, um dos principais desafios que o estado enfrenta, assim como a região Nordeste como todo, é garantir a segurança hídrica para sustentar esse crescimento.

O estudo “Demanda Futura por Água em 2050: Desafios da Eficiência e das Mudanças Climáticas”, encomendado pelo Instituto Trata Brasil, mostra que a continuar no ritmo atual de crescimento do consumo e de desperdício, o Brasil vai precisar de um aporte 60% maior de água tratada em 2050. Os dados também projetam que o impacto das mudanças climáticas nas chuvas poderá levar a 30 dias de racionamento, em média, por ano nas regiões Norte e Nordeste.

Estudiosos apontam que o aumento esperado da demanda, se não acompanhado de redução de perdas, elevará o risco de desabastecimento e pressionará os recursos hídricos por aumento da captação. As cada vez mais aceleradas mudanças climáticas também adicionam mais uma camada complexa ao problema.

Para Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, o caminho a um 2050 com água para todos passa pela priorização do tema e aumento do investimento já.

“Os dados apresentados reforçam a tendência de aumento no consumo de água, vindos com a maior oferta dos serviços, a expansão demográfica e o crescimento da economia” , afirma Luana. Segundo a executiva, as tendências climáticas indicam que haverá no país restrição de oferta de água de 3,4% na média do ano por escassez de recursos hídricos em nossos mananciais.

“Estes dois fatores combinados trazem a urgência de adotarmos medidas imediatas e efetivas para reduzir as perdas no sistema de distribuição de água e planejarmos de forma sustentável a gestão e uso dos nossos recursos hídricos”, aponta Luana. Segundo ela, é fundamental agir agora para promover eficiência, e preparar o país para enfrentar os desafios que as mudanças climáticas trarão nos próximos anos.

Nesse sentido, o Banco Mundial apresentou ao presidente do Consórcio Nordeste e governador do Piauí, Rafael Fonteles, a proposta final do Programa Integrado de Segurança Hídrica para a região. Focado em em três pilares: fortalecimento da gestão de recursos hídricos, acesso confiável à água (para pessoas, agropecuária e setor produtivo) e cooperação regional, o programa foi elaborado buscando trazer soluções para a melhoria da segurança hídrica, apontando ações prioritárias e formas de investimento para viabilizar sua implementação.

No Ceará, em específico, a segurança hídrica é um tema crítico, especialmente devido à sua localização no semiárido, onde a escassez de água é uma realidade constante. A região enfrenta secas recorrentes e históricas, que afetam a disponibilidade de água para consumo humano, agricultura e indústria. Além disso, o crescimento econômico e populacional aumenta a demanda por água, tornando ainda mais desafiadora a gestão dos recursos hídricos.

De acordo com a pesquisa do Trata Brasil, o crescimento do consumo no estado até 2050 será considerado relativamente alto quando comparado à média nacional, pois a previsão é de crescimento demográfico positivo, ao contrário das regiões Sul e Sudeste.

O Ceará, em 2023 - ano inicial do levantamento, estava na décima posição entre as unidades da federação no consumo total de água, com 312,01 milhões de m3. Em 2050, a previsão é que suba para a nona posição, com 423,88 milhões de m3.

O pesquisador Luiz Drude de Lacerda, especialista em clima, afirma que a escassez de água potável é algo inevitável: “Mesmo se pararmos com todos os agentes causadores por 50, 150 anos. Mesmo assim, vai acontecer", alerta. De acordo com ele, não existe uma solução única para o problema.

Luiz Drude explica que mitigar os efeitos da escassez de água potável no Ceará requer um mix de medidas. A primeira delas, aponta o pesquisador, é recuperar as matas de galeria, também conhecidas como matas ciliares, responsáveis por manter a água por mais tempo no solo. “É preciso aumentar essas áreas, principalmente no Rio Jaguaribe”, pontua.

A segunda medida apontada por Luiz Drude é a qualidade da água. Um problema presente no Brasil inteiro. “Tratamento dos efluentes”, aponta. E isso só é possível, segundo ele, com a expansão da rede de esgoto. O pesquisador citou como exemplo o açude Castanhão, que passou por níveis muito críticos com a seca de 2015-2016 e até hoje não se recuperou plenamente.

Como os aquíferos do litoral são super utilizados, com retirada muito rápida de água, a terceira providência indicada pelo pesquisador, é o monitoramento da qualidade das águas subterrâneas. “São medidas simples. Mas precisam ser feitas”, comenta Luiz Drude. “De resto, o Ceará já faz muito bem”, elogia.

Outra sugestão feita pelo pesquisador é intensificar o cumprimento da legislação, implantando um sistema descentralizado de fiscalização, com pessoal qualificado.”É preciso criar subunidades da Semace regionalmente”, recomenda.

Agropecuária cearense e segurança hídrica

Localizados no Vale do Jaguaribe, Tabuleiro de Russas e no Baixo Acaraú, os perímetros irrigados do Ceará são áreas agrícolas que utilizam sistemas de irrigação para produzir alimentos e outros produtos agrícolas. Eles são verdadeiros oásis de produtividade, principalmente, quando se comparam com a maior parte territorial cearense, que enfrenta desafios significativos em termos de segurança hídrica, devido à sua localização onde a escassez de água é uma realidade constante.

De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, as regiões onde o agronegócio é mais desenvolvido são justamente as que têm uma boa oferta hídrica. "Nessas áreas, os produtos de valor agregado são muito melhores. Então, a questão hídrica é fundamental para o desenvolvimento do estado do Ceará", destaca.

Amílcar Silveira sustenta que com uma melhor gestão e cultivando os produtos com maior valor agregado, esses perímetros seriam ainda mais rentáveis. "Quando a gente produz nessas áreas, onde tem água, a gente tem a certeza da produção. Quando você produz em sequeiro - cultivo que depende exclusivamente das chuvas para a irrigação das plantações - às vezes temos perdas muito grandes, porque o risco é muito grande", comenta.

Neste sentido, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou na sexta-feira, 31, que serão realizados estudos técnicos para a implantação de 10 mil hectares de perímetros irrigados no Cariri. A declaração foi feita durante visita do gestor à ExpoCariri 2025, em Barbalha. A proposta, que foi apresentada pela Faec, prevê a criação de dois polos irrigados de 5 mil hectares cada. Um entre Barbalha e Missão Velha e outro em Mauriti. Conforme Amílcar, a iniciativa pode elevar o Produto Interno Bruto do Ceará em 2,4%. "O Cariri é a região que tem o maior potencial de crescimento do Estado. Fizemos um estudo que aponta a viabilidade de um perímetro irrigado com as águas da transposição do São Francisco", afirmou Amílcar.

Projetos em andamento

MALHA D'ÁGUA

Prevê uma rede de 33 sistemas adutores que irão captar água diretamente de mananciais, tratá-la em ETAs e distribuí-la. A primeira etapa, em andamento, é o Sistema Banabuiú-Sertão Central, com 688 km de extensão, que atenderá 9 municípios e 38 distritos. O investimento é superior a R$ 5 bilhões.

CINTURÃO

DAS ÁGUAS

O Cinturão das Águas do Ceará é a maior obra de transferência hídrica estadual do Brasil, com 145 km de canais, sifões e túneis. Ele conecta a barragem de Jati, no Eixo Norte da Transposição do São Francisco, até o rio Cariús, no Cariri. Dividido em cinco lotes, o projeto tem como objetivo distribuir água para abastecimento humano, indústrias, agricultura irrigada, turismo e água para consumo animal. Deve beneficiar diretamente mais de 560 mil pessoas em 24 municípios, podendo auxiliar a Região Metropolitana de Fortaleza via integração com o Eixão das Águas, chegando a mais de 5 milhões de habitantes. São R$ 800 milhões de investimentos.

DUPLICAÇÃO DO EIXÃO DAS ÁGUAS

São 255 km de extensão ligando o Açude Castanhão à Região Metropolitana de Fortaleza. Abastece cerca de 4 milhões de habitantes, além do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Sua estrutura envolve canais, sifões, adutoras e estações de bombeamento. Atualmente, passa por obras de duplicação que vão dobrar sua capacidade de 11 m³/s para 22 m³/s. Isso ampliará a segurança hídrica da Capital e do Interior, fortalecendo a economia, a indústria e a qualidade de vida de 50% da população do Estado. É considerado pilar da garantia hídrica do Ceará no presente e no futuro. Obra está ainda com 13% de execução e R$ 1,2 bilhão em investimentos.



