Brasil perde R$ 693 bilhões por ano com a violência

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil Vista da igreja da Penha, do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro

O Brasil perde 5,9% do Produto Interno Bruto (PIB) por ano com os efeitos do crime, o equivalente a R$ 693 bilhões/ano, considerando os dados de 2024.

Um número alto, mas que, segundo o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Daniel Cerqueira, é uma valor que ele até considera conservador. “É daí para mais”, comenta.

Esse montante inclui não apenas os gastos diretos com segurança, mas também perdas de produtividade, danos à propriedade e outros impactos econômicos e sociais.

O custo de 5,9% do PIB no Brasil contrasta com a estimativa para a média da América Latina. Pesquisas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento indicam que o impacto econômico da violência na região é de 3,4% do PIB regional.

O pesquisador considera o custo brasileiro mais elevado (5,9%) razoável, dado que o Brasil está entre os países mais violentos da América Latina.

Em termos de escala, se o PIB é o motor que move a economia, o custo da criminalidade na casa dos 5,9% atua como um freio de mão puxado constantemente, desviando anualmente bilhões de reais que poderiam ser investidos em crescimento, oportunidades e desenvolvimento. Com esse dinheiro, seria possível construir, por exemplo, 346.500 escolas de tempo integral.

Para quantificar o impacto econômico da violência, explica Cerqueira, existem duas metodologias. Uma delas considera os valores tangíveis (como gastos com polícia e sistema prisional). A outra, os intangíveis, que representam a maior parte do impacto econômico e envolvem a perda de capital humano devido a mortes prematuras.

De acordo com o pesquisador do Ipea, a estimativa dos custos intangíveis da violência é crucial, pois estes representam a maior parte, sendo que a abordagem contábil tradicional não consegue capturá-los.

Ele explica que os custos intangíveis são aqueles que não envolvem uma despesa financeira direta, mas representam uma destruição de valor econômico para o país. Um exemplo é a perda de capital humano e o custo econômico gerado quando pessoas morrem precocemente (assassinadas).

“Do ponto de vista econômico, quando as pessoas são assassinadas, morrem precocemente, isso representa capital humano que está sendo perdido. Pessoas que podiam estar trabalhando, podiam estar consumindo, podiam estar agregando valor à sociedade”, explica o pesquisador do Ipea, doutor em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ)

De acordo com Cerqueira, as metodologias para estimar esses custos intangíveis utilizam a ideia da disposição a pagar para evitar violência.

O cálculo, utilizado inclusive na tese de doutorado do pesquisador, estima a perda de bem-estar gerada pelos homicídios e quanto isso custa para a sociedade. Este modelo se baseia na renda das pessoas ao longo do ciclo de vida.

De fato, nos cálculos que levaram a 5,9% do PIB, a maior parte do resultado está ligada exatamente a este custo intangível de bem-estar relacionado aos homicídios no Brasil.

“Se a abordagem contábil fosse uma balança que mede apenas o que o Estado gasta (polícia, prisões), a metodologia que estima o custo intangível seria como um ultrassom que revela o dano oculto e a perda de potencial que a violência subtrai da riqueza e do bem-estar da sociedade”, compara Cerqueira.

Conforme o pesquisador, é fundamental que as instituições envolvidas estejam comprometidas e transparentes em suas operações, comunicando ao poder público sempre que detectarem atividades potencialmente criminosas.

O combate ao crime organizado, pontua, é um desafio significativo que exige uma resposta coordenada e robusta de todos os setores da sociedade brasileira

Os números demonstram, destaca, a magnitude do problema da criminalidade no Brasil e a necessidade de políticas públicas eficazes para combatê-la.

Cerqueira defende que o Brasil deve abandonar abordagens ineficazes, como o encarceramento em massa, e focar em quatro conjuntos de ações que incluem investimento na primeira infância, qualificação do trabalho policial, ações situacionais (urbanismo social) e fortalecimento comunitário, enfatizando a necessidade de uma política intersetorial de Estado.



Crime presente em diversos setores da economia

Estudo da Esfera Brasil e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca que o crime organizado está em diversos setores da economia, incluindo mineração, mercado imobiliário, comércio de combustíveis e transporte público. Isso demonstra a complexidade e a amplitude do problema.

1 - Prejuízos Econômicos

Os prejuízos econômicos causados pelo crime organizado são diversos e podem ser medidos de várias maneiras. Alguns dos principais prejuízos incluem

Perda de receita para o governo e para as empresas, por meio de práticas como sonegação de impostos, corrupção e extorsão.



Dano à propriedade pública e privada, incluindo roubo de cargas, furto de serviços públicos e danos à infraestrutura.



Impacto na produtividade das empresas e dos trabalhadores, levando a uma redução na eficiência e na competitividade da economia.

2 - Setores Afetados

O crime organizado afeta vários setores da economia brasileira, incluindo:

Mineração: A extração ilegal de ouro e outros minérios é um mercado altamente lucrativo para as organizações criminosas.

Mercado mobiliário: O crime organizado pode infiltrar-se em setores legais da economia, como o mercado mobiliário, para lavar dinheiro e ocultar crimes anteriores.

Comércio de combustíveis, incluindo a venda de combustíveis adulterados ou roubados.

Transporte público: O crime organizado pode afetar o transporte público, incluindo a extorsão de empresas de transporte e a infiltração em setores de infraestrutura.

3 - Soluções

Para combater o impacto do crime organizado na economia brasileira, é necessária uma abordagem integrada e coordenada entre os diferentes níveis de governo e setores da sociedade. Algumas soluções incluem: