Pichações maiores e mais visíveis tomam fachadas de prédios em Fortaleza

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Antiga sede do Bancesa, na avenida Duque de Caxias, inutilizada desde 2003. Prédio ganhou sete novas colunas de pichação nos últimos quatro meses

Olhar para cima no Centro de Fortaleza mostra mais do que apenas a paisagem natural de céu, nuvens e topo das casas. No alto dos prédios da Cidade, as pichações têm se tornado maiores e mais presentes, gerando o debate entre quem defende a prática e quem considera que as marcas enfeiam o cenário urbano.

LEIA TAMBÉM |Mulheres vítimas: as dores permanentes das querelas

Conhecidos como “ xarpi "Inversão silábica do termo "pixar". Entre os pichadores, é comum inverter as sílabas das palavras, como forma de lembrar a provocação ao ordinário que orienta o movimento" ”, os símbolos são como assinaturas dos pichadores e utilizados como forma de reconhecimento. A prática é considerada crime pelo artigo 65 da Lei Federal N° 9.605/98, que discorre sobre as atividades lesivas ao meio ambiente no Brasil.

A pena para a infração é de pelo menos três meses de detenção, podendo chegar a um ano se o xarpi for realizado em bem tombado. Em Fortaleza, oito pessoas foram presas em flagrante pela prática este ano, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).



O POVO visitou cinco prédios com grande presença de xarpis em Fortaleza, nos bairros Centro (2X), Joaquim Távora e Dionísio Torres. Nos arredores de cada imóvel, foi possível destacar que o avanço do xarpi não passa despercebido aos olhos de quem frequenta os locais.

“Já tinha reparado. Chama atenção porque não é bom a pichação dos prédios. Deixa a desejar assim na imagem. Até desvalorizar o imóvel desvaloriza devido à pichação”, conta Milton Borges, 66, aposentado.

Um dos muitos imóveis pichados na Cidade pertence a um empresário ouvido pelo O POVO, que optou por ter o nome preservado. O prédio no bairro Parque Dois Irmãos, que funciona como estoque de seu comércio, já foi pichado duas oportunidades.

Em cada vez, o proprietário estima o gasto de R$ 800 para pintar novamente a fachada do local de trabalho. Devido à reincidência, ele planeja instalar um novo sistema de câmeras de segurança na entrada do estabelecimento, a fim de intimidar quem pratica o ato.

“É muito provável [picharem de novo]. A gente vai fazer a recuperação estética da fachada, mas é muito provável que haja uma nova pichação. Até porque o policiamento noturno naquela região quase não existe”, afirma.

Quem é do meio explica que as marcas cada vez maiores e mais repetitivas nos prédios carregam a mensagem de uma nova geração do picho que busca “tomar” mais espaço para si na Cidade.

“Esse movimento que está acontecendo nos prédios acaba sendo uma depredação mesmo. Impacta de uma forma muito maior que o xarpi do movimento inicial. Antigamente tinha uma coluna, um nome. Hoje fazem questão de preencher o prédio. Muitos são abandonados ou em obras ainda. Ok, mas essa não é a essência do xarpi de Fortaleza”, afirma Fofo SF "Parte das fontes utilizadas nessa reportagem são pichadores e optaram por ter o nome de registro preservado. Ao invés disso, serão utilizados os "vulgos", nomes pelos quais eles são conhecidos no universo da pichação" , pichador em Fortaleza há 29 anos.

O crescimento das marcas nas edificações faz parte do que Fofo chama de um terceiro momento do xarpi na Capital, onde os pichadores buscam deixar suas marcas em locais de grande circulação de pessoas, a fim de serem mais notados.

abrir (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Antiga sede da Caixa Econîmica na avenida Barão de Studart é mais um prédio com a fachada tomada por xarpis (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio na rua Érico Mota, bairro São Gerardo, também possui diversos xarpis na fachada (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Pichaçõese-photo">Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Antiga sede do Bancesa, na avenida Duque de Caxias, inutilizada desde 2003. Prédio ganhou sete novas colunas de pichação nos últimos quatro meses Antiga sede do Bancesa, na avenida Duque de Caxias, inutilizada desde 2003. Prédio ganhou sete novas colunas de pichação nos últimos quatro meses Olhar para cima no Centro de Fortaleza mostra mais do que apenas a paisagem natural de céu, nuvens e topo das casas. No alto dos prédios da Cidade, as pichações têm se tornado maiores e mais presentes, gerando o debate entre quem defende a prática e quem considera que as marcas enfeiam o cenário urbano. LEIA TAMBÉM |Mulheres vítimas: as dores permanentes das querelas Conhecidos como “ xarpi "Inversão silábica do termo "pixar". Entre os pichadores, é comum inverter as sílabas das palavras, como forma de lembrar a provocação ao ordinário que orienta o movimento" ”, os símbolos são como assinaturas dos pichadores e utilizados como forma de reconhecimento. A prática é considerada crime pelo artigo 65 da Lei Federal N° 9.605/98, que discorre sobre as atividades lesivas ao meio ambiente no Brasil. A pena para a infração é de pelo menos três meses de detenção, podendo chegar a um ano se o xarpi for realizado em bem tombado. Em Fortaleza, oito pessoas foram presas em flagrante pela prática este ano, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O POVO visitou cinco prédios com grande presença de xarpis em Fortaleza, nos bairros Centro (2X), Joaquim Távora e Dionísio Torres. Nos arredores de cada imóvel, foi possível destacar que o avanço do xarpi não passa despercebido aos olhos de quem frequenta os locais. “Já tinha reparado. Chama atenção porque não é bom a pichação dos prédios. Deixa a desejar assim na imagem. Até desvalorizar o imóvel desvaloriza devido à pichação”, conta Milton Borges, 66, aposentado. Um dos muitos imóveis pichados na Cidade pertence a um empresário ouvido pelo O POVO, que optou por ter o nome preservado. O prédio no bairro Parque Dois Irmãos, que funciona como estoque de seu comércio, já foi pichado duas oportunidades. Em cada vez, o proprietário estima o gasto de R$ 800 para pintar novamente a fachada do local de trabalho. Devido à reincidência, ele planeja instalar um novo sistema de câmeras de segurança na entrada do estabelecimento, a fim de intimidar quem pratica o ato. “É muito provável [picharem de novo]. A gente vai fazer a recuperação estética da fachada, mas é muito provável que haja uma nova pichação. Até porque o policiamento noturno naquela região quase não existe”, afirma. Quem é do meio explica que as marcas cada vez maiores e mais repetitivas nos prédios carregam a mensagem de uma nova geração do picho que busca “tomar” mais espaço para si na Cidade. “Esse movimento que está acontecendo nos prédios acaba sendo uma depredação mesmo. Impacta de uma forma muito maior que o xarpi do movimento inicial. Antigamente tinha uma coluna, um nome. Hoje fazem questão de preencher o prédio. Muitos são abandonados ou em obras ainda. Ok, mas essa não é a essência do xarpi de Fortaleza”, afirma Fofo SF "Parte das fontes utilizadas nessa reportagem são pichadores e optaram por ter o nome de registro preservado. Ao invés disso, serão utilizados os "vulgos", nomes pelos quais eles são conhecidos no universo da pichação" , pichador em Fortaleza há 29 anos. O crescimento das marcas nas edificações faz parte do que Fofo chama de um terceiro momento do xarpi na Capital, onde os pichadores buscam deixar suas marcas em locais de grande circulação de pessoas, a fim de serem mais notados. abrir (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Antiga sede da Caixa Econîmica na avenida Barão de Studart é mais um prédio com a fachada tomada por xarpis (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio na rua Érico Mota, bairro São Gerardo, também possui diversos xarpis na fachada (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Pichações no alto de prédio próximo à avenida pontes vieira, no bairro Joaquim Távora (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio na rua Érico Mota, bairro São Gerardo, também possui diversos xarpis na fachada (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social, no Centro de Fortaleza. Fachada do prédio está repleta de xarpis (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Antiga sede do Bancesa, na avenida Duque de Caxias, inutilizada desde 2003. Prédio ganhou sete novas colunas de pichação nos últimos quatro meses (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social, no Centro de Fortaleza. Fachada do prédio está repleta de xarpis (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio na rua Érico Mota, bairro São Gerardo, também possui diversos xarpis na fachada Para os pesquisadores e membros da comunidade do xarpi ouvidos pelo O POVO, a situação não vai, e não deve mudar. O primeiro motivo para isso é a visão da sociedade com o xarpi, que o trata como um “primo mau” do grafite. Este, por sua vez, é considerado arte, está em grandes galerias e é permitido pela Lei de Crimes Ambientais, que possui um artigo para diferenciá-lo da pichação. “O grafite encontrou um lugar um pouco mais fácil. Hoje é até comercializado, temos algumas figuras que já circulam em um meio institucionalizado, mas o picho é como se ficasse na marginalidade da marginalidade. Se o grafite tinha um lugar marginal, o picho ficava nesse lugar ainda mais marginal”, comenta a doutora em sociologia e pesquisadora de sociologia da cultura e arte, Gerciane Oliveira. Ao mesmo tempo, os próprios pichadores reconhecem a prática como contraventora, e pontuam isso como uma das características essenciais do movimento. A ideia base do xarpi é incomodar, ir contra as regras, de ser uma “vida secreta” de quem o faz e escape às normas legais, por isso, uma eventual descriminalização do picho tiraria uma das principais ideologias da corrente. “O picho é intrinsecamente transgressor, rebelde… não vai querer se conformar em uma forma ou de repente atender às demandas de mercado e empresariado. O picho é uma linguagem que se propõe a ser isso. Rebelde, de extrapolar as normas, chamar atenção para pessoas, lugares… acho improvável que isso [descriminalização] aconteça”, pondera a doutora em sociologia e pesquisadora de escritos urbanos, Lara Denise Silva. no alto de prédio próximo à avenida pontes vieira, no bairro Joaquim Távora (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio na rua Érico Mota, bairro São Gerardo, também possui diversos xarpis na fachada (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social, no Centro de Fortaleza. Fachada do prédio está repleta de xarpis (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Antiga sede do Bancesa, na avenida Duque de Caxias, inutilizada desde 2003. Prédio ganhou sete novas colunas de pichação nos últimos quatro meses (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social, no Centro de Fortaleza. Fachada do prédio está repleta de xarpis (Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO)Prédio na rua Érico Mota, bairro São Gerardo, também possui diversos xarpis na fachada

Para os pesquisadores e membros da comunidade do xarpi ouvidos pelo O POVO, a situação não vai, e não deve mudar.

O primeiro motivo para isso é a visão da sociedade com o xarpi, que o trata como um “primo mau” do grafite. Este, por sua vez, é considerado arte, está em grandes galerias e é permitido pela Lei de Crimes Ambientais, que possui um artigo para diferenciá-lo da pichação.

“O grafite encontrou um lugar um pouco mais fácil. Hoje é até comercializado, temos algumas figuras que já circulam em um meio institucionalizado, mas o picho é como se ficasse na marginalidade da marginalidade. Se o grafite tinha um lugar marginal, o picho ficava nesse lugar ainda mais marginal”, comenta a doutora em sociologia e pesquisadora de sociologia da cultura e arte, Gerciane Oliveira.

Ao mesmo tempo, os próprios pichadores reconhecem a prática como contraventora, e pontuam isso como uma das características essenciais do movimento. A ideia base do xarpi é incomodar, ir contra as regras, de ser uma “vida secreta” de quem o faz e escape às normas legais, por isso, uma eventual descriminalização do picho tiraria uma das principais ideologias da corrente.

“O picho é intrinsecamente transgressor, rebelde… não vai querer se conformar em uma forma ou de repente atender às demandas de mercado e empresariado. O picho é uma linguagem que se propõe a ser isso. Rebelde, de extrapolar as normas, chamar atenção para pessoas, lugares… acho improvável que isso [descriminalização] aconteça”, pondera a doutora em sociologia e pesquisadora de escritos urbanos, Lara Denise Silva.

Com xarpi, pichadores buscam fama entre os pares

Dentre os vários fatores que compõem uma expressão artística, a assinatura do autor figura entre os mais significativos. Nas artes, uma obra grafada por um nome conhecido passa a ter maior valor e chama a atenção de mais pessoas, fato que não é diferente no campo da pichação.

O xarpi é exatamente isso, o símbolo que identifica cada um dos pichadores de uma localidade. As ideias por trás desses pichos são diversas, mas a principal delas é a fama entre os pares.

Ao colocar seu xarpi em um prédio, o autor quer, acima de tudo, ser reconhecido. Quando algum outro pichador ou pessoa que tenha conhecimento sobre a área passar naquele local, ela vai dizer "fulano esteve aqui".

"No começo, na adolescência, [a motivação] era ser reconhecido pelo meu grupo, ganhar um certo reconhecimento social e coletivo no bairro. Acho que isso é muito comum para muitos pichadores até hoje. A ideia do reconhecimento, né?", conta Pancada, mestre em sociologia e pichador desde os 14 anos.

Essa é a ideia central desde a década de 1990, quando a cultura chegou a Fortaleza, trazida por integrantes do xarpi carioca. No início, os pichadores costumavam se reunir em grupos de até 200 pessoas aos fins de semana e feriados, devido ao menor movimento nas ruas.

A partir de 2005, a prática passa a ser feita nos dias de semana, especialmente segunda e terça, após a população perceber que a prática ocorria ao domingo e tomar precauções. A escolha era pelos períodos da noite, mais próximo possível das 00 horas, ou até mesmo de madrugada, para evitar o movimento da Cidade.

Desde 2010, a Cidade vive o que Fofo classifica como um terceiro momento do xarpi, onde as pichações são feitas à luz do dia, e sempre buscando locais de difícil acesso, especialmente os mais altos e em vias movimentadas.

Em todas essas épocas, o xarpi carregou uma segunda motivação, a da indignação de seus pichadores. Prédios abandonados e obras atrasadas, por exemplo, estão entre os pontos comumente escolhidos para a prática, em uma amostra de como o "onde" também pode fazer parte da mensagem.

A ideia é realmente incomodar. Fazer que o incômodo que as pessoas sentem ao ver um xarpi façam elas lembrar que aquele local existe e precisa de cuidados.

Um bom exemplo disso é o prédio do Bancesa, na avenida Duque de Caxias, inutilizado desde a falência do banco em 2003. Entre junho e outubro deste ano, o prédio ganhou sete novas colunas de pichação, deixando de ser mais um edifício abandonado para saltar aos olhos de quem passa.

"É um prédio que fica em um lugar central da Cidade, com grande potencial para uso de fins públicos, habitacionais ou comerciais, e a família deve à União. [A pichação ajuda] até no sentido de a União cobrar a quitação dessa dívida pública, porque ele pode e deve ser usado. Um espaço privado, improdutivo, que está impactando o uso coletivo da Cidade", pontua a mestra em Sociologia, Larissa Caúla.

Como funcionam as "famílias" de pichadores

Além da "fama", outro conceito muito bem sedimentado na cultura do xarpi é a coletividade. Esse sentimento é expresso através das chamadas "famílias", grupos de pichadores que se reúnem para discutir e realizar pichações.

Dentro desses grupos são pregadas a irmandade e empatia com os outros pichadores, especialmente os da "família", em situações que vão desde vigiar a rua onde fica o prédio pichado para avisar de algum movimento, até ajudar em momentos de dificuldade financeira.

"As 'famílias' vão ser esse local de segurança, identidade e partilha. Por exemplo, na pandemia, as siglas se partilhavam também em forma de solidariedade. Os pichadores, a maioria é de pessoas pobres. Então, na pandemia todo mundo viveu um momento de tensão. Então as siglas se protegiam nesse lugar de um ajudar o outro, de fazer uma cota para comprar comida, para ajudar uma pessoa", conta Caúla, que pesquisa grupos de pichações em Fortaleza.

Apesar da maioria dos integrantes ser de pessoas das classes média e baixa, quem é do movimento ressalta que os membros circulam por todas as camadas da sociedade. Fofo, por exemplo, é membro da família Skizito Fobia, e conta ter colegas de diferentes classes.

Em ambos os casos, o xarpi aparece como uma fuga da rotina, seja como grito para evidenciar que aquele indivíduo diariamente marginalizado está ali, ou, para quem é "bem-sucedido", fugir das regras da sociedade e expor seu lado transgressor.

"O xarpi tem também pessoas que deixam qualquer um que não é do movimento pasmo, porque existem pessoas que trabalham em órgãos públicos e praticam a pichação, que trabalham na própria polícia, pessoas de várias categorias profissionais que praticam o ato. Ele não tem um foco a atingir. Tem pessoas de vários nichos financeiros e socioeconômicos. Tem empresários que praticam, gerentes…", relata Fofo.

Esses diversos membros têm em comum o amor pela "família", que fazem questão de evidenciar incorporando a sigla a seus próprios xarpis. O xarpi de Fofo, por exemplo, contém o vulgo dele, as iniciais da esposa, um coração, as iniciais da filha e o SF, de Skizito Fobia.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 21.10.2025: Pichações em prédios de Fortaleza. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Com xarpi, pichadores buscam fama entre os pares

Dentre os vários fatores que compõem uma expressão artística, a assinatura do autor figura entre os mais significativos. Nas artes, uma obra grafada por um nome conhecido passa a ter maior valor e chama a atenção de mais pessoas, fato que não é diferente no campo da pichação.

O xarpi é exatamente isso, o símbolo que identifica cada um dos pichadores de uma localidade. As ideias por trás desses pichos são diversas, mas a principal delas é a fama entre os pares.

Ao colocar seu xarpi em um prédio, o autor quer, acima de tudo, ser reconhecido. Quando algum outro pichador ou pessoa que tenha conhecimento sobre a área passar naquele local, ela vai dizer "fulano esteve aqui".

"No começo, na adolescência, [a motivação] era ser reconhecido pelo meu grupo, ganhar um certo reconhecimento social e coletivo no bairro. Acho que isso é muito comum para muitos pichadores até hoje. A ideia do reconhecimento, né?", conta Pancada, mestre em sociologia e pichador desde os 14 anos.

Essa é a ideia central desde a década de 1990, quando a cultura chegou a Fortaleza, trazida por integrantes do xarpi carioca. No início, os pichadores costumavam se reunir em grupos de até 200 pessoas aos fins de semana e feriados, devido ao menor movimento nas ruas.

A partir de 2005, a prática passa a ser feita nos dias de semana, especialmente segunda e terça, após a população perceber que a prática ocorria ao domingo e tomar precauções. A escolha era pelos períodos da noite, mais próximo possível das 00 horas, ou até mesmo de madrugada, para evitar o movimento da Cidade.

Desde 2010, a Cidade vive o que Fofo classifica como um terceiro momento do xarpi, onde as pichações são feitas à luz do dia, e sempre buscando locais de difícil acesso, especialmente os mais altos e em vias movimentadas.

Em todas essas épocas, o xarpi carregou uma segunda motivação, a da indignação de seus pichadores. Prédios abandonados e obras atrasadas, por exemplo, estão entre os pontos comumente escolhidos para a prática, em uma amostra de como o "onde" também pode fazer parte da mensagem.

A ideia é realmente incomodar. Fazer que o incômodo que as pessoas sentem ao ver um xarpi façam elas lembrar que aquele local existe e precisa de cuidados.

Um bom exemplo disso é o prédio do Bancesa, na avenida Duque de Caxias, inutilizado desde a falência do banco em 2003. Entre junho e outubro deste ano, o prédio ganhou sete novas colunas de pichação, deixando de ser mais um edifício abandonado para saltar aos olhos de quem passa.

"É um prédio que fica em um lugar central da Cidade, com grande potencial para uso de fins públicos, habitacionais ou comerciais, e a família deve à União. [A pichação ajuda] até no sentido de a União cobrar a quitação dessa dívida pública, porque ele pode e deve ser usado. Um espaço privado, improdutivo, que está impactando o uso coletivo da Cidade", pontua a mestra em Sociologia, Larissa Caúla.

Como funcionam as "famílias" de pichadores

Além da "fama", outro conceito muito bem sedimentado na cultura do xarpi é a coletividade. Esse sentimento é expresso através das chamadas "famílias", grupos de pichadores que se reúnem para discutir e realizar pichações.

Dentro desses grupos são pregadas a irmandade e empatia com os outros pichadores, especialmente os da "família", em situações que vão desde vigiar a rua onde fica o prédio pichado para avisar de algum movimento, até ajudar em momentos de dificuldade financeira.

"As 'famílias' vão ser esse local de segurança, identidade e partilha. Por exemplo, na pandemia, as siglas se partilhavam também em forma de solidariedade. Os pichadores, a maioria é de pessoas pobres. Então, na pandemia todo mundo viveu um momento de tensão. Então as siglas se protegiam nesse lugar de um ajudar o outro, de fazer uma cota para comprar comida, para ajudar uma pessoa", conta Caúla, que pesquisa grupos de pichações em Fortaleza.

Apesar da maioria dos integrantes ser de pessoas das classes média e baixa, quem é do movimento ressalta que os membros circulam por todas as camadas da sociedade. Fofo, por exemplo, é membro da família Skizito Fobia, e conta ter colegas de diferentes classes.

Em ambos os casos, o xarpi aparece como uma fuga da rotina, seja como grito para evidenciar que aquele indivíduo diariamente marginalizado está ali, ou, para quem é "bem-sucedido", fugir das regras da sociedade e expor seu lado transgressor.

"O xarpi tem também pessoas que deixam qualquer um que não é do movimento pasmo, porque existem pessoas que trabalham em órgãos públicos e praticam a pichação, que trabalham na própria polícia, pessoas de várias categorias profissionais que praticam o ato. Ele não tem um foco a atingir. Tem pessoas de vários nichos financeiros e socioeconômicos. Tem empresários que praticam, gerentes…", relata Fofo.

Esses diversos membros têm em comum o amor pela "família", que fazem questão de evidenciar incorporando a sigla a seus próprios xarpis. O xarpi de Fofo, por exemplo, contém o vulgo dele, as iniciais da esposa, um coração, as iniciais da filha e o SF, de Skizito Fobia.

Nas paredes da Cidade, é possível ver referências a mais grupos, como Doidera, Terroristas de Atitude (TDA), entre dezenas de outros.

Uma outra característica muito forte é o respeito aos pichadores que já se foram, conhecidos como "eternos". Nesses casos, membros da família à qual o pichador pertencia podem incorporar a assinatura dele ao seu xarpi, enquanto membros de outras siglas evitam pichar sobre os trabalhos dele, como homenagem póstuma.

"Aquela pichação é sagrada, como se fosse um patrimônio. Eles invertem a lógica de patrimônio. O patrimônio não é mais o ditador que é homenageado numa rua, o patrimônio não é mais uma praça que recebe o nome de uma pessoa que causou etnocídio", explica Caúla.

Praticantes explicam diferença de intervenções

Um fato ainda comum é a confusão entre o que é xarpi e o que é picho de facção. Com avanço das organizações criminosas no Estado e demarcação de territórios com inscritos nas paredes, o temor leva populares a acharem que qualquer pichação é de grupos como o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP), que protagonizam as disputas em Fortaleza.

Entretanto, há uma diferenciação entre esses dois tipos de pichação, tanto estética, como principalmente, de ideologia. Os xarpis são inscrições com traços curvos e símbolos que apenas quem é do movimento consegue entender o significado, com o fito de "ficar famoso".

Já os pichos de facções são letras (siglas dos grupos), frases (ameaças a ou 'salves" a moradores) e números que remetem aos grupos criminosos. O intuito aqui é intimidar e controlar a vida de toda uma região com base no medo.

O pichador Pancada, que dentro de seu trabalho como sociólogo estuda organizações criminosas, pondera que as "famílias" de pichadores em Fortaleza têm severas regras quanto ao pertencimento de seus membros a facções.

Caúla, por sua vez, levanta que os conflitos territoriais desses grupos têm prejudicado até os próprios pichadores, que tinham o costume de ir a outros bairros da Cidade e dedicar pichações para colegas que moram nesses locais, mas agora não fazem mais isso por medo das brigas entre o crime organizado.

"Hoje a gente não vê tanto isso, porque estar muito ligado ao bairro é perigoso, porque os bairros estão tomados e divididos. As facções dividem a Cidade. Fulano que mora em tal bairro não pode passar para outro bairro. Então se alguém está ligado ao Montese, é perigoso para ele", conclui a socióloga.