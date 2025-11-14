Logo O POVO+
Emergência obstétrica
Onde buscar atendimento em Fortaleza

Gestantes de alto risco

> Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

Onde: Rua Ávila Goulart, 900, no bairro Papicu

> Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac)

Onde: R. Coronel Nuner de Melo, S/N - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE

Pacientes em

acompanhamento habitual

e parto normal, sem riscos:

> Gonzaguinha José Walter (Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter)

Onde: Av. C, 485 - Pref. José Walter

> Gonzaguinha de Messejana (Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana)

Endereço: Avenida Washington Soares, 7700, Messejana

> Gonzaguinha da Barra do Ceará (Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará)

Endereço: Avenida Aloísio Lorscheider, 1130, Vila Velha

