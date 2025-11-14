Emergência obstétrica

Onde buscar atendimento em Fortaleza
Gestantes de alto risco
> Hospital Geral de Fortaleza (HGF)
Onde: Rua Ávila Goulart, 900, no bairro Papicu
> Maternidade Escola Assis Chateaubriand (Meac)
Onde: R. Coronel Nuner de Melo, S/N - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE
Pacientes em
acompanhamento habitual
e parto normal, sem riscos:
> Gonzaguinha José Walter (Hospital Distrital Gonzaga Mota José Walter)
Onde: Av. C, 485 - Pref. José Walter
> Gonzaguinha de Messejana (Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana)
Endereço: Avenida Washington Soares, 7700, Messejana
> Gonzaguinha da Barra do Ceará (Hospital Distrital Gonzaga Mota Barra do Ceará)
Endereço: Avenida Aloísio Lorscheider, 1130, Vila Velha