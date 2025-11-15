Consumo de energia: como as novas regras do setor elétrico impactam os brasileiros

Foto: adobestock Vintage fashionable edison lamp on bright yellow background. Top view flat lay copy space. Creative idea concept, designer lamp, modern interior item. Lighting, electricity, background with lamp.

As formas como os brasileiros consomem energia devem mudar significativamente nos próximos anos, a partir da alteração das regras que devem interferir nos custos aos usuários. O motivo é a medida provisória (MP) 1304 - uma nova legislação aprovada no Congresso no último dia 30 de outubro, encarada como um novo marco regulatório do setor elétrico.

Hoje, o mercado brasileiro conta com quatro modelos de consumo: (1) o convencional ou cativo, no qual os consumidores estão conectados na rede da distribuidora; (2) a geração distribuída, pela qual o consumidor gera a própria energia; (3) a contratação por assinatura, quando o consumidor contrata energia de usinas específicas; e (4) o mercado livre, que permite a negociação direta entre consumidor e gerador.

Todos devem sofrer alteração, segundo apontou ao O POVO Felício Santos, sócio da Energo Soluções em Energia. Mas as mudanças devem ser graduais e específicas, que precisam de atenção e busca de informações para assegurar o melhor aproveitamento de cada detalhe.

A principal mudança positiva, indica Santos, deve-se à abertura do Mercado Livre aos consumidores de baixa tensão, formado pelos consumidores conectados à rede convencional - no caso do Ceará, a Enel.

"O primeiro impacto é esse: daqui a três anos, o mercado de energia vai estar aberto", falou sobre o cronograma que a MP traz estabelecendo que o consumidor residencial poderá migrar para o Mercado Livre de Energia dentro deste tempo.

Hoje, pela regra atual, apenas grandes indústrias e comércios têm acesso a este modelo de consumo. Em 24 meses, recorda o especialista, o grupo A, formado pelos consumidores de média tensão, poderão migrar. Neste grupo, detalha, estão pequenos e médios comércios e hotéis.

"Então, todos os demais consumidores vão ter mais uma opção de consumo e a ideia é de que esse mercado fique mais dinâmico", projeta.

No Mercado Livre de Energia, a média de economia apontada, hoje, é de 25% se comparado ao consumo da rede convencional. Se mantido esse percentual de baixa, a migração se torna competitiva frente aos demais.

Conta mais cara

Mas as mudanças também trazem custos ao consumidor. A Frente Nacional de Consumidores de Energia (FNCE) aponta uma conta de R$ 10 bilhões que pode cair na conta de luz de todos os brasileiros.

“O texto aprovado e enviado à sanção contém dois artigos que, de formas diferentes, propõem que os consumidores de energia arquem com os custos dos cortes de energia”, denuncia nota da FNCE sobre a prática conhecida internacionalmente como curtailment.

Cientes de que as linhas de transmissão não possuem porte para receber toda a energia gerada pelos parques eólicos e fotovoltaicos, o Operador Nacional do Sistema Elétrico impõe paradas programadas aos geradores, que amargam esse prejuízo bilionário e, com a MP, deve ser pago pelos consumidores.

“Na avaliação da FNCE, os consumidores não deram causa ao problema. A crise do curtailment está associada a falhas de planejamento por parte das autoridades, à defasagem regulatória do setor e ao excesso de subsídios concedidos ao longo dos últimos anos”, acrescenta.

Bateria, térmicas e sanção

Para atenuar essa questão dos cortes, Felício Santos destaca a regulamentação do uso de baterias no Sistema Interligado Nacional. A ideia é de que as regras para uso desses equipamentos por geradores e consumidores sejam estabelecidas pelos órgãos responsáveis a partir da MP e possa atenuar os cortes de geração.

Felício, porém, alerta sobre o custo elevado das térmicas a carvão, que tiveram o limite de operação ampliado até 2040 na MP. Consideradas de geração de energia mais constante, esses equipamentos também são mais caros que a energia renovável e devem onerar ainda mais a conta do brasileiro.

Os pontos de conflitos citados por ele continuam em debate até o próximo dia 27, data limite para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancione o texto aprovado no Congresso, com pressões para manutenção integral do documento e de sanções.



Modalidades permitem baratear conta de luz

Para dar conta do elevado consumo de energia sem gastar tanto, os empresários Paulo Ribeiro e Isabela Osterno fizeram as contas e resolveram migrar para a compra de energia por assinatura. Foi essa estratégia que garantiu uma economia de R$ 3,5 mil nos três primeiros meses de funcionamento do Boteco do Murici, do qual é sócio.

"São duas faturas, uma da Enel e uma da 9Energia, que é com um desconto muito grande e com o quanto eles colocaram de energia limpa. Para gente, no caso, é 25% (de energia limpa), que é muito mais barata do que se fosse 100% da Enel. Eu economizo entre 400 a 800 reais, dependendo de quanto eles forem injetando. Em 3 meses aqui a gente já teve um desconto de mais de R$3 mil."

Ele também é sócio do restobar Tropicanos, onde primeiro utilizou, há cerca de 6 meses, o serviço de assinatura. Anteriormente, o estabelecimento contava apenas com a energia da distribuidora e, assim como no Boteco do Murici, teve desconto na sua fatura.

"(Agora) a gente tá pagando R$2400 no máximo. Antes, era muito alto. Lá como vinha com bandeira (tarifária), a gente já chegou a pagar R$3700,00 na conta", recorda sobre os gastos para manter os negócios, atuando tanto como bar quanto como restaurante, dispondo de música, área climatizada e transmissão de jogos de futebol.

A energia por assinatura a que Paulo optou é o nome comercial de uma das modalidades da Geração Distribuída (GD) e um serviço em que o cliente se associa a uma usina remota que produz energia solar. Mensalmente, ele paga um valor equivalente ao de energia "injetada" na rede distribuidora, utilizando uma porcentagem da energia produzida em uma dessas usinas.

Paulo Siqueira, diretor do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Ceará (Sindienergia) e sócio da empresa 9Energia, que iniciou suas atividades em 2021, aponta a modalidade como um investimento menor pelo usuário.

"A ideia de energia para a assinatura é pra dizer que ele não precisa adquirir um painel solar, que ele não precisa investir em uma usina solar, não precisa comprar ou financiar, e nem operar uma usina ou mesmo os painéis no telhado da casa". cita.

A economia ocorre através dos créditos. Ao assinar um plano, o cliente passa ter uma cota em uma das usinas solares, e essa participação se transforma em créditos para abater na conta.

"Aqui no Ceará tem usinas de pequeno porte de 75 quilowatts, usinas um pouquinho maiores de 125 quilowatts, usinas maiores como as nossas de 1 megawatt de potência e tem usinas de 3 a 5 megawatts, todas só no modelo GD. Então, o que a gente pode dizer é que, com certeza, tem mais de 500 usinas de diferentes portes já operando aqui no Estado", destaca Paulo sobre a presença das usinas de GD no Ceará.

Atualmente, a 9Energia conta com 1,6 mil clientes nesta modalidade, almejando futuramente alcançar a meta de 6 mil. Segundo o diretor da Sindienergia, cerca de 20 empresas no Ceará ofertam serviços de energia por assinatura, com 20 mil unidades consumidoras.

Entidades pedem vetos a Lula

Ao destacar os custos dos cortes programados de energia sobre a conta de luz dos brasileiros, entidades do setor elétrico defendem que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vete parte dos artigos aprovados na medida provisória 1304, no Congresso. Endossam esse pedido em cartas abertas e comunicados a Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE), o grupo Décadas Energia e a Abrace Energia.

"Além do impacto econômico, alguns dos dispositivos contidos no texto do PLV º 10/2025 causam impactos danosos à segurança energética do país. O Brasil vive hoje o dilema do excesso de geração renovável que leva aos volumosos e caros cortes de energia solar e eólica. Cerca de 20% da capacidade de geração renovável intermitente já são descartados ao mês", diz a FNCE, em nota.

Já a Abrace, formada por 60 grupos empresariais do setor elétrico e que representam mais de 40% do consumo industrial de energia do País, lamenta que a MP "foi concebida para modernizar o setor e conter o crescimento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), mas terminou incorporando medidas que caminham na direção oposta, criando novas obrigações e subsídios que pesam sobre a tarifa dos brasileiros".

Conheça as formas de consumo de energia

Mercado cativo

Também chamado de Ambiente de Contratação Regulada (ACR), é a modalidade em que o usuário contrata a energia de distribuidoras da área em que o imóvel está localizado. No caso do Ceará, a Enel. Estas empresas atuam como intermediárias entre as geradoras e os consumidores, sem a possibilidade de se negociar o valor.

92,4 milhões de consumidores no Brasil

4,3 milhões de consumidores no Ceará

Geração Distribuída

A modalidade consiste na produção de energia pelo próprio ponto consumidor por meio de fontes renováveis, como a instalação de painéis solares em residências. A energia excedente é injetada na rede elétrica e transformada em créditos que podem ser utilizados na conta de luz.

3.012.470 milhões de consumidores no Brasil.

95.244 mil consumidores no Ceará.

Contratação por assinatura

Uma variante da GD, consiste na contratação de serviço de produção de energia por meio de uma usina de energia renovável, geralmente fotovoltaica, em que o consumidor tomará parte com um sócio dessa usina e receberá energia dela por meio do sistema de distribuição. A energia produzida virá com desconto na fatura de energia.

20 mil unidade consumidoras no Ceará

Mercado Livre de Energia

Diferentemente do mercado cativo, o mercado livre possibilita a negociação direta entre o consumidor e o fornecedor de energia elétrica, com isso, os contratos podem conter preços, prazos e até volume de energia ajustados de acordo com a necessidade do comprador. Essa modalidade é regulada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

80.921 mil consumidores no Brasil.



2.429 mil consumidores no Ceará.

Fontes: Sindienergia/Aneel



Vetos pedidos:

Art. 1º-A da Lei nº 10.848/2004 - cria uma segunda solução para o curtailment (corte de geração eólica e solar) que transfere quase todos os custos aos consumidores. O custo desses cortes pode chegar a R$ 7 bilhões até o fim de 2025;

§ 8º do art. 16º-B da Lei nº 9.074/1995 - impõe restrições injustificadas a novos arranjos de autoprodução e cria reserva de mercado, estimulando a expansão de geração mesmo em cenário de sobreoferta;

Art. 13º-B da Lei nº 10.438/2002 - permite usar recursos da CDE para financiar antenas de recepção de TV (banda Ku), medida alheia ao setor elétrico e que agrava um encargo já superior a R$ 50 bilhões anuais;

Art. 18º do PLV nº 10/2025 - altera a Lei de Improbidade;

Art. 3º-D da Lei nº 10.848/2004 - impõe a contratação compulsória de térmicas a carvão até 2040, com custo estimado em R$ 1 bilhão por ano;

§§ 15-A e 19 do art. 1º da Lei nº 14.182/2021 - determinam a contratação de 3 GW de biomassa e 3 GW de PCHs, com custo potencial de R$ 7,9 bilhões anuais, independentemente das necessidades do sistema;rt. 2º-A da Lei nº 10.847/2004 - estabelece prioridade para a interligação entre Porto Velho (RO) e Manaus (AM), interferindo no planejamento técnico da expansão de transmissão.

Fonte: Abrace